 Extrema dreaptă germană se îndreaptă spre o victorie zdrobitoare într-un land din est. Trei scenarii pentru formarea guvernului | adevarul.ro
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Extrema dreaptă germană se îndreaptă spre o victorie zdrobitoare într-un land din est. Trei scenarii pentru formarea guvernului

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Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) se îndreaptă spre o victorie categorică în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, potrivit sondajelor realizate la ieșirea de la urne. Formațiunea este mult în fața principalului său adversar, Uniunea Creștin-Democrată (CDU).

Ulrich Siegmund, liderul Afd din Saxonia-Anhal
Ulrich Siegmund, liderul Afd din Saxonia-Anhal Foto: EPA/EFE

Coaliția de guvernare din Saxonia-Anhalt, formată din creștin democrați, social-democrați și liberali (CDU, SPD și FDP), a suferit o înfrângere categorică la alegerile regionale. CDU a obținut aproximativ 18% din voturi, aproape jumătate față de rezultatul anterior, în timp ce SPD s-a menținut la un nivel scăzut, cu circa 8%. FDP a coborât la aproximativ 2%, rămânând în afara unei poziții relevante în viitorul parlament regional.

În schimb, Alternativa pentru Germania (AfD) de extrema drepata a obținut aproape 45% din voturi, iar candidatul său principal, Ulrich Siegmund, în vârstă de 35 de ani, a condus partidul către o victorie clară. Este cel mai bun rezultat obținut vreodată de un partid la alegerile pentru parlamentul regional din Saxonia-Anhalt, în condițiile unei prezențe record la urne.

Premierul landului, Sven Schulze (CDU), a lăsat deja să se înțeleagă că ar putea demisiona. Cu toate acestea, nu este încă clar dacă AfD va putea forma următorul guvern. Partidele tradiționale au exclus până acum cooperarea cu AfD, iar rezultatul alegerilor nu oferă deocamdată partidului o majoritate absolută, scrie Bild.

Trei scenarii pentru formarea guvernului

AfD ar avea nevoie, potrivit rezultatelor actuale, de încă trei mandate pentru a obține majoritatea absolută. În acest context, sunt posibile trei scenarii principale.

1. AfD obține majoritatea absolută

Dacă AfD mai câștigă câteva procente, iar Alianța Sahra Wagenknecht (BSW) nu reușește să depășească pragul electoral de 5%, AfD ar putea ajunge la majoritatea absolută în parlamentul regional. În acest caz, Ulrich Siegmund ar putea deveni premier al landului și ar putea guverna fără sprijinul altor partide.

2. BSW intră în parlament și sprijină AfD

Un al doilea scenariu presupune ca BSW să depășească pragul electoral și să fie dispus să sprijine AfD. În aceste condiții, Siegmund ar putea deveni premier fie printr-o alianță cu partidul lui Sahra Wagenknecht, fie cu sprijinul parlamentar al acestuia.

3. AfD rămâne fără majoritate, iar BSW nu intră în parlament

În cazul în care AfD nu reușește să obțină majoritatea absolută, iar BSW rămâne în afara parlamentului, CDU, SPD și Verzii ar putea încerca să formeze un guvern minoritar. Pentru a-l menține la putere, acesta ar avea nevoie de sprijinul partidului Die Linke. Majoritatea ar fi însă extrem de fragilă.

Cum se va desfășura formarea noului guvern

Premierul în exercițiu, Sven Schulze, va rămâne deocamdată în funcție, chiar dacă în CDU au apărut deja voci care îi cer demisia.

Noul parlament regional se va reuni pentru prima dată pe 6 octombrie. Deputații vor trebui să aleagă președintele parlamentului și un vicepreședinte. Primul test politic important ar putea apărea chiar în această etapă: în calitate de cea mai numeroasă formațiune parlamentară, AfD are dreptul să propună candidatul pentru funcția de președinte al parlamentului. Dacă acesta nu obține majoritatea necesară, și celelalte grupuri parlamentare vor putea propune candidați.

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Ulterior va începe procesul de formare a guvernului. În calitate de câștigător al alegerilor, Ulrich Siegmund ar urma să inițieze negocierile pentru obținerea sprijinului necesar. Rămâne însă incert care dintre partide va fi dispus să participe la aceste discuții.

Legislația landului nu stabilește un termen-limită pentru alegerea unui nou premier. Prin urmare, Sven Schulze ar putea rămâne în funcție în calitate de premier interimar, inclusiv pentru o perioadă de câteva luni.

Alegerea unui nou premier poate avea loc după ce un grup parlamentar solicită oficial organizarea scrutinului, iar parlamentul aprobă această solicitare.

În primele două tururi de scrutin este necesară majoritatea absolută. Dacă aceasta nu poate fi obținută, parlamentul are, în termen de 14 zile, posibilitatea de a decide dizolvarea sa și convocarea unor noi alegeri.

Există însă și o alternativă: un al treilea tur de scrutin, în care este suficientă majoritatea voturilor exprimate.

AfD a descris rezultatul drept unul „istoric”. Ulrich Siegmund, liderul formațiunii în land și una dintre cele mai cunoscute figuri ale partidului, a exclus până acum ideea formării unei alianțe cu alte partide.

Saxonia-Anhalt are aproximativ 2,1 milioane de locuitori. AfD din acest land este considerată de serviciile germane de informații interne drept o formațiune „extremistă de extremă dreapta”, calificare respinsă de Siegmund.

Un element esențial este pragul electoral de 5%. Dacă una dintre formațiunile mai mici nu reușește să îl depășească, voturile sale nu vor fi transformate în mandate, ceea ce ar putea crește șansele AfD de a obține o majoritate.

Ar fi pentru prima dată când partidul ar conduce un guvern regional și, totodată, prima dată după al Doilea Război Mondial când o formațiune de extremă dreapta ar ajunge la putere la nivel de land în Germania.

Un candidat care promite schimbări radicale

Principalul candidat al AfD în Saxonia-Anhalt este Ulrich Siegmund, în vârstă de 35 de ani.

Fost vânzător de parfumuri, Siegmund și-a construit o comunitate importantă pe TikTok și a devenit una dintre cele mai vizibile figuri ale campaniei.

De asemenea, dorește schimbarea sloganului landului, din „Gândește modern” în „Gândește german”, precum și reintroducerea intonării imnului național în școli.

Temerile mediului de afaceri

Un posibil guvern regional AfD provoacă îngrijorare și în mediul economic.

Institutul Economic German a avertizat asupra consecințelor pe termen lung ale politicilor partidului, în special în domeniul imigrației.

Saxonia-Anhalt are o populație îmbătrânită și în scădere și depinde într-o măsură importantă de muncitorii străini.

O politică de imigrație mult mai restrictivă ar putea, potrivit economiștilor, accentua problemele de pe piața muncii și afecta economia regională.

Există, de asemenea, preocupări legate de politica externă a AfD și de poziția favorabilă Rusiei adoptată de unii reprezentanți ai partidului.

Criticii se tem că un guvern regional condus de AfD ar putea pune în pericol informații sensibile sau relațiile de securitate ale Germaniei. Partidul respinge acuzațiile și susține că dorește reformarea serviciilor de informații interne, pe care le consideră părtinitoare.

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