search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

5 noiembrie: 15 ani de la moartea lui Adrian Păunescu, poetul care a scris istorie prin Cenaclul „Flacăra”

0
0
Publicat:

La 5 noiembrie 2010 a murit poetul Adrian Păunescu, iar în anul 2006 a fost condamnat la moarte prin spânzurare fostul președinte al Irakului, Saddam Hussein. În aceeași zi, dar în anul 2018, a murit torționarul Alexandru Vișinescu. 

Adrian Păunescu a debutat ca poet în 1960 FOTO: Arhivă
Adrian Păunescu a debutat ca poet în 1960 FOTO: Arhivă

1605: „Complotul prafului de pușcă”

Guy Fawkes, un catolic englez, și complicii săi sunt arestați în timp ce încercau să arunce în aer Parlamentul englez pentru a-l ucide pe regele protestant Iacob I al Angliei și al VI-lea al Scoției. Complotul prafului de pușcă din 1605 - sau Trădarea Iezuită - a fost organizat de către un grup de catolici englezi provinciali conduși de Robert Catesby.

O parte dintre cei acuzați de complot împotriva regelui FOTO: Wikipedia
O parte dintre cei acuzați de complot împotriva regelui FOTO: Wikipedia

Planul era să arunce în aer Camera Lorzilor în timpul deschiderii lucrărilor Parlamentului Angliei la 5/15 noiembrie 1605, pentru a declanşa o revoltă populară în Midlands, în urma căreia fiica de nouă ani a lui Iacob, prințesa Elisabeta, urma să fie pusă pe tron ca șef de stat catolic.

La 26 octombrie 1605, însă, autorităţile au fost informate despre acest plan, printr-o scrisoare anonimă trimisă lui William Parker, al IV-lea baron Monteagle. Astfel, aproape de miezul nopţii de 4/5 noiembrie, acestea au organizat o percheziţie la Camera Lorzilor. Aici au fost descoperite 36 de butoaie de praf de pușcă, mai mult decât suficiente pentru a arunca în aer instituţia, iar Guy Fawkes, care le păzea, a fost arestat.

În aceeaşi noapte de 5 noiembrie, majoritatea celor care participaseră la „complotul prafului de puşcă” au părăsit în grabă Londra, imediat ce au aflat că planul lor a fost descoperit. Au fost însă urmăriţi de oamenii șerifului de Worcester şi, în lupta care a urmat, mulţi au fost împuşcaţi, inclusiv Robert Catesby, organizatorul principal al revoltei. Cei opt consipiraturi care au supravieţuit, printre care şi Guy Fawkes, au fost judecaţi la 27 ianuarie 1606 şi au fost condamnaţi la moarte prin spânzurare, ulterior trupurile lor fiind târâte şi sfârtecate în patru.

1880: S-a născut marele scriitor român Mihail Sadoveanu

La 5 noiembrie 1880 se năştea Mihail Sadoveanu, unul dintre cei mai importanți prozatori români din prima jumătate a secolului XX, cunoscut mai ales pentru romanele sale istorice și de aventuri şi pentru numeroasele sale nuvele, deși a scris, de asemenea, reportaje și pagini memorialistice.

Mihail Sadoveanu, unul dintre cei mai importanți prozatori români FOTO: Arhivă
Mihail Sadoveanu, unul dintre cei mai importanți prozatori români FOTO: Arhivă

A fost președintele Uniunii Scriitorilor din România și, începând cu anul 1921, membru al Academiei Române. A primit Premiul Lenin pentru Pace în 1961, iar în anul 1928 devine Mare Maestru al Marii Loji Naționale Masonice din România. Doi dintre cei 11 copii ai săi, Profira și Paul-Mihu Sadoveanu, au moştenit talentul tatălui lor și au devenit, la rândul lor, scriitori.

Ca om politic a avut o carieră destul de controversată, fiind președintele comisiei ce a refuzat ca sculpturile lui Constantin Brâncuși să-i rămână statului român.

1917: S-a născut Jacqueline Auriol, una dintre primele femei pilot de avioane militare

Fiica unui constructor naval bogat, Jacqueline Marie-Thérèse Suzanne Douet s-a născut la 5 noiembrie 1917, în Challans, Franța. În 1938 s-a căsătorit cu Paul Auriol, fiul viitorului președinte francez Vincent Auriol.

Jacqueline Auriol, singura femeie din Franța capabilă de acrobații aeriene FOTO: Wikipedia
Jacqueline Auriol, singura femeie din Franța capabilă de acrobații aeriene FOTO: Wikipedia

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a refuzat să părăsească Franța și a sprijinit Rezistența. După război, s-a apucat de aviație, obținând primul certificat de pilot în 1948.

În timpul antrenamentelor cu celebrul instructor Raymond Guillaume, acesta a testat-o dur, zburând o oră prin manevre dificile. Spre surprinderea lui, Jacqueline a zâmbit și a spus că se simte minunat, câștigându-i respectul și prietenia.

În 1949, era singura femeie din Franța capabilă de acrobații aeriene, participând la competiții între Alger și Dakar și la Salonul aeronautic de la Paris. Un an mai târziu, a obținut licența militară, devenind una dintre primele femei pilot de încercare din lume.

Pe 11 mai 1951, a stabilit un record mondial de viteză pentru femei (508,8 mph) cu un avion British Vampire, depășind-o pe Jacqueline Cochran. Rivalitatea lor amicală a continuat peste un deceniu, fiecare doborând recordurile celeilalte. Auriol și-a îmbunătățit performanțele în 1952 și 1955, iar la 3 august 1953 a devenit a doua femeie din lume care a depășit bariera sunetului.

1913: S-a născut actrița Vivien Leigh

Născută la Darjeeling, India, Vivien Leigh a fost recompensată cu două premii Oscar, unul pentru interpretarea personajului Scarlett O'Hara din filmul „Gone with the Wind/ Pe aripile vântului”, iar cel de-al doilea pentru rolul Blanche DuBois din filmul „A Streetcar Named Desire/ Un tramvai numit dorință”.

Actrița Vivien Leigh a fost recompensată cu două premii Oscar FOTO: Arhivă
Actrița Vivien Leigh a fost recompensată cu două premii Oscar FOTO: Arhivă

O legendă a Hollywood-ului, rămasă în istoria filmului ca actriţa care întruchipat-o pe Scarlet O'Hara, eroina tragică a Sudului Americii din „Pe aripile vântului”Vivien Leigh a avut o existenţă tumultuoasă, marcată de suişuri şi coborâşuri.

Vivien Leigh, despre care Tenessee Williams spunea, descriidu-i frumuseţea aparte, că este „delicat colorată ca şi o orhidee”, mărturisea că tocmai frumuseţea i-a fost o piedică în carieră, deoarece aceasta i-a făcut pe mulţi să nu îi ia în seamă talentul, ci doar aspectul fizic.

Sănătatea ei şubredă s-a dovedit a fi, însă, cel mai mare obstacol. Suferind de tulburare bipolară de-a lungul perioadei adulte, perioadă în care a fost tratată inclusiv cu şocuri electrice, Vivien Leigh a câştigat reputaţia unei persoane foarte dificile, acest lucru afectând serios o carieră care avea să cunoască şi perioade de declin.

Vivien Leigh a murit la 8 iulie 1967, la Londra.

1938: S-a născut cântăreţul francez Joe Dassin

Joe Dassin s-a născut la New York, tatăl său fiind regizorul american Jules Dassin, iar mama sa era violonista maghiară Béatrice Launer. A copilărit la New York și Los Angeles. După ce tatăl său a fost trecut pe lista neagră a Hollywoodului în anii 1950, s-a mutat cu familia în Europa.

Cântărețul francez Joe Dassin era poliglot FOTO: Wikipedia
Cântărețul francez Joe Dassin era poliglot FOTO: Wikipedia

Și-a făcut studiile la Școala Internațională de la Geneva și la Institutul Le Rosey în Elveția. A revenit apoi în Statele Unite pentru a studia la Universitatea Michigan din Ann Arbor. După colegiu, s-a mutat în Franța, unde s-a angajat la un post de radio. Aici Joe Dassin a fost convins de o casă de discuri să-și înregistreze compozițiile.

La începutul anilor 1970 cântecele lui Joe Dassin au atins primele poziții ale topurilor din Franța, devenind un artist renumit în această țară. Faptul că era poliglot l-a ajutat să înregistreze cântece și în limbile germană, rusă, spaniolă, italiană și greacă, pe lângă cele în franceză și engleză.

Joe Dassin a murit din cauza unui infarct în timpul unei vacanțe în Tahiti, la data de 20 august 1980. A fost înmormântat în Mausoleul Beth Olen din cimitirul Hollywood Forever în Hollywood, California.

1956: A murit actrița Maria Filotti

Născută la Batogu, Brăila, Maria Filotti a fost actriță și directoare de teatru din România. A jucat în peste 160 de piese de teatru, iar în 45 dintre acestea a avut roluri principale. De asemenea, a jucat alături de Aristizza Romanescu, Agatha Bârsescu și Petre Liciu.

Actrița Maria Filotti a jucat în peste 160 de piese de teatru FOTO: Arhivă
Actrița Maria Filotti a jucat în peste 160 de piese de teatru FOTO: Arhivă

Născută la Batogu, Brăila, Maria Filotti a fost actriță și directoare de teatru din România. A jucat în peste 160 de piese de teatru, iar în 45 dintre acestea a avut roluri principale. De asemenea, a jucat alături de Aristizza Romanescu, Agatha Bârsescu și Petre Liciu. 

În anul 1930 a fost aleasă președinta Sindicatului Artiștilor Dramatici și Lirici. 

Din filmografia sa amintim: „Independența României” și „Visul unei nopți de iarnă”. 

1959: S-a născut solistul rock Bryan Adams

Născut în Kingston⁠, Canada, Bryan Adams a cunoscut succesul în mai multe domenii, fiind cântăreț, cantautor, chitarist, compozitor, filantrop, fotograf, muzician, producător muzical și activist canadian, deşi mărturiseşte că în adolescenţă a avut mari probleme cu drogurile.

Citește și: Ce i-a dezvăluit Saddam Hussein agentului FBI care l-a interogat: cine a fost cel mai mare dușman al său
Bryan Adams a devenit un star mondial cu albumul „Reckless” FOTO: Getty Images
Bryan Adams a devenit un star mondial cu albumul „Reckless” FOTO: Getty Images

Albumul care l-a făcut celebru în Canada şi apoi în SUA afost cel lansat în 1983, cu titlul „Cuts Like a Knife”. Apoi nimic nu i-a mai stat în cale, după numai un an devenind un star mondial cu albumul din 1984 intitulat „Reckless”, care a propulsat unele dintre cele mai bune cântece ale sale, incluzând „Run to You⁠” și „Summer of '69”.

În 1991 a lansat melodia „ I Do It for You” de pe albumul „Waking Up the Neighbours⁠”, care a devenit una dintre cele mai cunoscute balade ale sale în întreaga lume, ocupând locul întâi în multe țări ale lumii, incluzând 16 săptămâni în Regatul Unit, un nou record.

Bryan Adams a lansat şi alte hit-uri care au ocupat locul întâi în clasamentul U.S. Billboard Hot 100, dintre care „Heaven”, „All for Love” și „Have You Ever Really Loved a Woman?⁠”au devenit extrem de cunoscute

2006: Saddam Hussein este condamnat la moarte prin spânzurare

Născut la 28 aprilie 1937, Saddam Hussein, fostul președinte al Irakului, a fost condamnat la moarte prin spânzurare pentru măcelul de la Dujail din 1982, în care aproape 150 de şiiţi musulmani au fost omorâți din ordinul său. 

Saddam Hussein a fost condamnat la moarte prin spânzurare FOTO: Profimedia
Saddam Hussein a fost condamnat la moarte prin spânzurare FOTO: Profimedia

Saddam Hussein a fost executat la 30 decembrie 2006, în jurul orei 5.57, ora Bagdadului, 4.57 ora Capitalei.  

De asemenea, alte șapte persoane au fost condamnate în același caz, printre care se numără și Barzan Ibrahim al-Tikriti, fratele său vitreg, și Awad Hamed al-Bandar, fost judecător.

2010: A murit poetul Adrian Păunescu

Născut la 20 iulie 1943, în Copăceni, raionul Sîngerei din Republica Moldova, Adrian Păunescu a fost critic literar, eseist, director de reviste, poet, publicist, textier, scriitor, traducător și politician român, iar pentru generaţiile care au prins Cenaclul „Flacăra” a fost un „demiurg”.

Adrian Păunescu, organizator al Cenaclului „Flacăra” FOTO: Arhivă
Adrian Păunescu, organizator al Cenaclului „Flacăra” FOTO: Arhivă

A debutat ca poet în 1960 şi de atunci a scris continuu, improvizând, de multe ori, pe loc şi fiind unul dintre cei mai prolifici poeţi români. Cărțile sale au fost editate într-un tiraj record, de peste un milion de exemplare, multe dintre poeziile sale devenind extrem de cunoscute după ce diverşi compozitori le-au transformat în melodii fredonate la cenaclu.

Talentul său poetic a fost apreciat de mulți critici literari importanți. Astfel, Șerban Cioculescu a spus că Adrian Păunescu că este cel mai mare poet social de după Tudor Arghezi, iar Eugen Simion îl consideră „ultimul mare poet social român”, potrivit wikipedia.

„Îşi dicta poemele pe măsură ce le improviza, uneori şi ore întregi, ştia pe de rost (şi recita) sute de texte (poezii, dar şi articole sau fragmente de roman!) ale scriitorilor români, pleca în călătorii lungi, conducând maşina sute de kilometri fără să obosească, era la curent cu tot ce se întâmpla în România sau în străinătate. Iar când se pasiona de un joc, îl juca de seara până dimineaţa şi, dacă ar fi avut cu cine, ar mai fi jucat şi de dimineaţa până seara. Făcea, în tot ce întreprindea, paşi mari şi ne era tuturor foarte greu, iar în cele din urmă imposibil, să mergem pe urmele lui”, scria Alex Ştefănescu despre Adrian Păunescu.

Este cunoscut, de asemenea, ca organizator al Cenaclului „Flacăra”, întrunire muzical-culturală desfășurată periodic în anii 1973-1985, de regulă în orașele mari ale României, unde artiștii promovați de poet prezentau lucrări muzicale și literare în fața unui public numeros.

În cadrul cenaclului, Păunescu a încurajat cultura de masă îndrăgită de publicul tânăr, fiind tolerat până la un punct de puterea comunistă, care însă l-a suspendat în cele din urmă; el a inventat sintagmele „generația în blugi” și „muzică tânără” pentru a-și desemna tinerii spectatori amatori ai unui stil vestimentar nonconformist, respectiv sonoritățile iubite de aceștia, ale genurilor folk și rock.

2018: A murit torționarul Alexandru Vișinescu

Născut la 27 septembrie 1925, la Aldeni, Buzău, Alexandru Vișinescu a fost comandant al Penitenciarului Râmnicu Sărat din anul 1956 și până în 1963. 

Citește și: Bryan Adams, artist: „Când te gândești la o anumită persoană, poți face un cântec plin de emoții“
Alexandru Vişinescu a murit la vârsta de 93 de ani FOTO: Arhivă
Alexandru Vişinescu a murit la vârsta de 93 de ani FOTO: Arhivă

În luna februarie a anului 2016, Alexandru Vişinescu a fost condamnat definitiv la 20 de ani de închisoare pentru crime împotriva umanității. El i-a supus pe deținuții politici la acte de tortură, cu scopul de a-i extermina. Astfel, a fost găsit vinovat pentru moartea a 12 deținuți politici, care au fost bătuți și înfometați și lăsați fără medicamente. 

Vişinescu a fost condamnat pentru fapte comise cu peste 50 de ani în urmă. 

Alexandru Vişinescu a murit la 5 noiembrie 2018, la vârsta de 93 de ani. Acesta se afla internat la Spitalul penitenciar Rahova. 

2021: Busculada la Festivalul Astroworld: 10 morți și alte 25 spitalizați

În timpul concertului, oamenii au început să cadă inconştienţi, unii aparent suferind un stop cardiac sau alte probleme medicale. Câteva minute mai târziu, haosul a fost declarat „un incident cu victime în masă”.

Oamenii au început să cadă inconştienţi în timpul Festivalul Astroworld FOTO: Arhivă
Oamenii au început să cadă inconştienţi în timpul Festivalul Astroworld FOTO: Arhivă

Victimele au avut vârste cuprinse între 14 şi 27 de ani. La evenimentul din Houston au participat circa 50.000 de persoane, iar mai multe persoane au fost victime ale supradozelor de fentanil.

Zeci de plângeri au fost depuse împotriva organizatorilor acestui concert mortal, fiind vizat mai ales rapperul Travis Scott, organizatorul principal al festivalului şi prezent pe scenă în momentul tragediei.

2022: A murit cântărețul Aaron Carter

Născut la 7 decembrie 1987, Aaron Carter, fratele mai mic al lui Nick Carter, unul din membrii formației Backstreet Boys, a cunoscut succesul în lumea muzicii pop încă din copilărie, odată cu lansarea, în luna decembrie a anului 1997, albumului care îi poartă numele. 

Aaron Carter a cântat în deschiderea concertelor trupei Backstreet Boys FOTO: Getty Images
Aaron Carter a cântat în deschiderea concertelor trupei Backstreet Boys FOTO: Getty Images

El a devenit cunoscut, în special, datorită albumelor „Aaron’s Party” și „LØVË”. Carter a câștigat popularitate printr-o serie de apariţii televizate. A apărut în reality-show-ul „House of Carters”, difuzat de E! Entertainment, dar și în emisiunea „Dancing With the Stars” a postului ABC. 

Aaron Carter a cântat în deschiderea concertelor trupei Backstreet Boys la vârsta de 9 ani, interpretând „Crush on You” de la Jets. A dat lovitura cu piesa „Crush On You”, ulterior au urmat și hiturile „Crazy Little Party Girl” și „Surfin' USA”. 

Potrivit medicului legist, cântăreţul în vârstă de 34 de ani s-a înecat în locuinţa sa din oraşul Lancaster, Marea Britanie. Medicul legist a spus că „efectele difluoroetanului şi ale alprazolamului” - care sunt gaz comprimat şi, respectiv, Xanax - au reprezentat factori în decesul cântăreţului.

Istoria zilei

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
digi24.ro
image
Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri
stirileprotv.ro
image
Zodiile cu noroc la BANI în noiembrie. Nativii vor avea succes pe plan financiar și noi începuturi
gandul.ro
image
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei este indignată: „Formulare absurdă și sfidătoare!”
mediafax.ro
image
Afecțiunea cu care se confruntă soția lui Florinel Coman. Ioana a dezvăluit totul abia acum
fanatik.ro
image
Trei lovituri simultane care ar putea duce Rusia spre o catastrofă economică și militară
libertatea.ro
image
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
digi24.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
antena3.ro
image
Parizer, crenvurşti şi şuncă de Praga, la analize în laborator. Rezultatele sunt revoltătoare
observatornews.ro
image
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de tensiune'
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Cât costă să ridici un garaj din cărămidă sau BCA? Costurile complete
playtech.ro
image
Otopeni, mai scump decât Heathrow: cât te costă cu adevărat să mănânci în aeroportul din România, față de Londra, Madrid sau Roma
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După ce a anulat nunta, ”cea mai frumoasă actriță” s-a urcat în mașina fostului logodnic și a urmat scandalul: ”Lasă-mă în pace”
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
,,Nu mai rezist, salvați-mă!” Ultimele cuvinte ale lui Octav, românul care a murit în Italia, după ce a rămas blocat sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti
kanald.ro
image
„Telefonele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și cu ce vor...
playtech.ro
image
Ea este tânăra ucisă de propriul iubit pentru că a refuzat să facă avort! A fost găsită fără suflare în mașină, cu ecografia lângă ea, la scurt timp după ce l-a anunțat despre sarcină
wowbiz.ro
image
E cutremur! Ilie Bolojan prelungeşte austeritatea în 2026: Se îngheaţă pensii, salarii şi alocaţii!
romaniatv.net
image
1.281 de lei la pensie. Cine primește și cum se calculează punctele de stabilitate
mediaflux.ro
image
Divorț surpriză! Fostul finanțator de la Dinamo s-a despărțit de fotomodelul Angela după o relație de 7 ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Dieta lui Dan Negru, la 54 de ani: „Mă feresc de tipurile de mâncare pe care bunica mea nu le-ar recunoaște”. Ce pune, de fapt, în farfurie și cum slăbește rapid?
click.ro
Vinete, Pexels (3) jpg
Există 21 de tipuri diferite de penisuri, spun studiile. Cum să ai parte de plăcere maximă, indiferent de formă
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?

OK! Magazine

image
Fiul nelegitim al Prințului Albert preferă doar cercurile selecte. Unde a apărut Alexandre Grimaldi

Click! Pentru femei

image
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate