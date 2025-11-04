5 noiembrie: 15 ani de la moartea lui Adrian Păunescu, poetul care a scris istorie prin Cenaclul „Flacăra”

La 5 noiembrie 2010 a murit poetul Adrian Păunescu, iar în anul 2006 a fost condamnat la moarte prin spânzurare fostul președinte al Irakului, Saddam Hussein. În aceeași zi, dar în anul 2018, a murit torționarul Alexandru Vișinescu.

1605: „Complotul prafului de pușcă”

Guy Fawkes, un catolic englez, și complicii săi sunt arestați în timp ce încercau să arunce în aer Parlamentul englez pentru a-l ucide pe regele protestant Iacob I al Angliei și al VI-lea al Scoției. Complotul prafului de pușcă din 1605 - sau Trădarea Iezuită - a fost organizat de către un grup de catolici englezi provinciali conduși de Robert Catesby.

Planul era să arunce în aer Camera Lorzilor în timpul deschiderii lucrărilor Parlamentului Angliei la 5/15 noiembrie 1605, pentru a declanşa o revoltă populară în Midlands, în urma căreia fiica de nouă ani a lui Iacob, prințesa Elisabeta, urma să fie pusă pe tron ca șef de stat catolic.

La 26 octombrie 1605, însă, autorităţile au fost informate despre acest plan, printr-o scrisoare anonimă trimisă lui William Parker, al IV-lea baron Monteagle. Astfel, aproape de miezul nopţii de 4/5 noiembrie, acestea au organizat o percheziţie la Camera Lorzilor. Aici au fost descoperite 36 de butoaie de praf de pușcă, mai mult decât suficiente pentru a arunca în aer instituţia, iar Guy Fawkes, care le păzea, a fost arestat.

În aceeaşi noapte de 5 noiembrie, majoritatea celor care participaseră la „complotul prafului de puşcă” au părăsit în grabă Londra, imediat ce au aflat că planul lor a fost descoperit. Au fost însă urmăriţi de oamenii șerifului de Worcester şi, în lupta care a urmat, mulţi au fost împuşcaţi, inclusiv Robert Catesby, organizatorul principal al revoltei. Cei opt consipiraturi care au supravieţuit, printre care şi Guy Fawkes, au fost judecaţi la 27 ianuarie 1606 şi au fost condamnaţi la moarte prin spânzurare, ulterior trupurile lor fiind târâte şi sfârtecate în patru.

1880: S-a născut marele scriitor român Mihail Sadoveanu

La 5 noiembrie 1880 se năştea Mihail Sadoveanu, unul dintre cei mai importanți prozatori români din prima jumătate a secolului XX, cunoscut mai ales pentru romanele sale istorice și de aventuri şi pentru numeroasele sale nuvele, deși a scris, de asemenea, reportaje și pagini memorialistice.

A fost președintele Uniunii Scriitorilor din România și, începând cu anul 1921, membru al Academiei Române. A primit Premiul Lenin pentru Pace în 1961, iar în anul 1928 devine Mare Maestru al Marii Loji Naționale Masonice din România. Doi dintre cei 11 copii ai săi, Profira și Paul-Mihu Sadoveanu, au moştenit talentul tatălui lor și au devenit, la rândul lor, scriitori.

Ca om politic a avut o carieră destul de controversată, fiind președintele comisiei ce a refuzat ca sculpturile lui Constantin Brâncuși să-i rămână statului român.

1917: S-a născut Jacqueline Auriol, una dintre primele femei pilot de avioane militare

Fiica unui constructor naval bogat, Jacqueline Marie-Thérèse Suzanne Douet s-a născut la 5 noiembrie 1917, în Challans, Franța. În 1938 s-a căsătorit cu Paul Auriol, fiul viitorului președinte francez Vincent Auriol.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a refuzat să părăsească Franța și a sprijinit Rezistența. După război, s-a apucat de aviație, obținând primul certificat de pilot în 1948.

În timpul antrenamentelor cu celebrul instructor Raymond Guillaume, acesta a testat-o dur, zburând o oră prin manevre dificile. Spre surprinderea lui, Jacqueline a zâmbit și a spus că se simte minunat, câștigându-i respectul și prietenia.

În 1949, era singura femeie din Franța capabilă de acrobații aeriene, participând la competiții între Alger și Dakar și la Salonul aeronautic de la Paris. Un an mai târziu, a obținut licența militară, devenind una dintre primele femei pilot de încercare din lume.

Pe 11 mai 1951, a stabilit un record mondial de viteză pentru femei (508,8 mph) cu un avion British Vampire, depășind-o pe Jacqueline Cochran. Rivalitatea lor amicală a continuat peste un deceniu, fiecare doborând recordurile celeilalte. Auriol și-a îmbunătățit performanțele în 1952 și 1955, iar la 3 august 1953 a devenit a doua femeie din lume care a depășit bariera sunetului.

1913: S-a născut actrița Vivien Leigh

Născută la Darjeeling, India, Vivien Leigh a fost recompensată cu două premii Oscar, unul pentru interpretarea personajului Scarlett O'Hara din filmul „Gone with the Wind/ Pe aripile vântului”, iar cel de-al doilea pentru rolul Blanche DuBois din filmul „A Streetcar Named Desire/ Un tramvai numit dorință”.

O legendă a Hollywood-ului, rămasă în istoria filmului ca actriţa care întruchipat-o pe Scarlet O'Hara, eroina tragică a Sudului Americii din „Pe aripile vântului”, Vivien Leigh a avut o existenţă tumultuoasă, marcată de suişuri şi coborâşuri.

Vivien Leigh, despre care Tenessee Williams spunea, descriidu-i frumuseţea aparte, că este „delicat colorată ca şi o orhidee”, mărturisea că tocmai frumuseţea i-a fost o piedică în carieră, deoarece aceasta i-a făcut pe mulţi să nu îi ia în seamă talentul, ci doar aspectul fizic.

Sănătatea ei şubredă s-a dovedit a fi, însă, cel mai mare obstacol. Suferind de tulburare bipolară de-a lungul perioadei adulte, perioadă în care a fost tratată inclusiv cu şocuri electrice, Vivien Leigh a câştigat reputaţia unei persoane foarte dificile, acest lucru afectând serios o carieră care avea să cunoască şi perioade de declin.

Vivien Leigh a murit la 8 iulie 1967, la Londra.

1938: S-a născut cântăreţul francez Joe Dassin

Joe Dassin s-a născut la New York, tatăl său fiind regizorul american Jules Dassin, iar mama sa era violonista maghiară Béatrice Launer. A copilărit la New York și Los Angeles. După ce tatăl său a fost trecut pe lista neagră a Hollywoodului în anii 1950, s-a mutat cu familia în Europa.

Și-a făcut studiile la Școala Internațională de la Geneva și la Institutul Le Rosey în Elveția. A revenit apoi în Statele Unite pentru a studia la Universitatea Michigan din Ann Arbor. După colegiu, s-a mutat în Franța, unde s-a angajat la un post de radio. Aici Joe Dassin a fost convins de o casă de discuri să-și înregistreze compozițiile.

La începutul anilor 1970 cântecele lui Joe Dassin au atins primele poziții ale topurilor din Franța, devenind un artist renumit în această țară. Faptul că era poliglot l-a ajutat să înregistreze cântece și în limbile germană, rusă, spaniolă, italiană și greacă, pe lângă cele în franceză și engleză.

Joe Dassin a murit din cauza unui infarct în timpul unei vacanțe în Tahiti, la data de 20 august 1980. A fost înmormântat în Mausoleul Beth Olen din cimitirul Hollywood Forever în Hollywood, California.

1956: A murit actrița Maria Filotti

Născută la Batogu, Brăila, Maria Filotti a fost actriță și directoare de teatru din România. A jucat în peste 160 de piese de teatru, iar în 45 dintre acestea a avut roluri principale. De asemenea, a jucat alături de Aristizza Romanescu, Agatha Bârsescu și Petre Liciu.

În anul 1930 a fost aleasă președinta Sindicatului Artiștilor Dramatici și Lirici.

Din filmografia sa amintim: „Independența României” și „Visul unei nopți de iarnă”.

1959: S-a născut solistul rock Bryan Adams

Născut în Kingston⁠, Canada, Bryan Adams a cunoscut succesul în mai multe domenii, fiind cântăreț, cantautor, chitarist, compozitor, filantrop, fotograf, muzician, producător muzical și activist canadian, deşi mărturiseşte că în adolescenţă a avut mari probleme cu drogurile.

Albumul care l-a făcut celebru în Canada şi apoi în SUA afost cel lansat în 1983, cu titlul „Cuts Like a Knife”. Apoi nimic nu i-a mai stat în cale, după numai un an devenind un star mondial cu albumul din 1984 intitulat „Reckless”, care a propulsat unele dintre cele mai bune cântece ale sale, incluzând „Run to You⁠” și „Summer of '69”.

În 1991 a lansat melodia „ I Do It for You” de pe albumul „Waking Up the Neighbours⁠”, care a devenit una dintre cele mai cunoscute balade ale sale în întreaga lume, ocupând locul întâi în multe țări ale lumii, incluzând 16 săptămâni în Regatul Unit, un nou record.

Bryan Adams a lansat şi alte hit-uri care au ocupat locul întâi în clasamentul U.S. Billboard Hot 100, dintre care „Heaven”, „All for Love” și „Have You Ever Really Loved a Woman?⁠”au devenit extrem de cunoscute

2006: Saddam Hussein este condamnat la moarte prin spânzurare

Născut la 28 aprilie 1937, Saddam Hussein, fostul președinte al Irakului, a fost condamnat la moarte prin spânzurare pentru măcelul de la Dujail din 1982, în care aproape 150 de şiiţi musulmani au fost omorâți din ordinul său.

Saddam Hussein a fost executat la 30 decembrie 2006, în jurul orei 5.57, ora Bagdadului, 4.57 ora Capitalei.

De asemenea, alte șapte persoane au fost condamnate în același caz, printre care se numără și Barzan Ibrahim al-Tikriti, fratele său vitreg, și Awad Hamed al-Bandar, fost judecător.

2010: A murit poetul Adrian Păunescu

Născut la 20 iulie 1943, în Copăceni, raionul Sîngerei din Republica Moldova, Adrian Păunescu a fost critic literar, eseist, director de reviste, poet, publicist, textier, scriitor, traducător și politician român, iar pentru generaţiile care au prins Cenaclul „Flacăra” a fost un „demiurg”.

A debutat ca poet în 1960 şi de atunci a scris continuu, improvizând, de multe ori, pe loc şi fiind unul dintre cei mai prolifici poeţi români. Cărțile sale au fost editate într-un tiraj record, de peste un milion de exemplare, multe dintre poeziile sale devenind extrem de cunoscute după ce diverşi compozitori le-au transformat în melodii fredonate la cenaclu.

Talentul său poetic a fost apreciat de mulți critici literari importanți. Astfel, Șerban Cioculescu a spus că Adrian Păunescu că este cel mai mare poet social de după Tudor Arghezi, iar Eugen Simion îl consideră „ultimul mare poet social român”, potrivit wikipedia.

„Îşi dicta poemele pe măsură ce le improviza, uneori şi ore întregi, ştia pe de rost (şi recita) sute de texte (poezii, dar şi articole sau fragmente de roman!) ale scriitorilor români, pleca în călătorii lungi, conducând maşina sute de kilometri fără să obosească, era la curent cu tot ce se întâmpla în România sau în străinătate. Iar când se pasiona de un joc, îl juca de seara până dimineaţa şi, dacă ar fi avut cu cine, ar mai fi jucat şi de dimineaţa până seara. Făcea, în tot ce întreprindea, paşi mari şi ne era tuturor foarte greu, iar în cele din urmă imposibil, să mergem pe urmele lui”, scria Alex Ştefănescu despre Adrian Păunescu.

Este cunoscut, de asemenea, ca organizator al Cenaclului „Flacăra”, întrunire muzical-culturală desfășurată periodic în anii 1973-1985, de regulă în orașele mari ale României, unde artiștii promovați de poet prezentau lucrări muzicale și literare în fața unui public numeros.

În cadrul cenaclului, Păunescu a încurajat cultura de masă îndrăgită de publicul tânăr, fiind tolerat până la un punct de puterea comunistă, care însă l-a suspendat în cele din urmă; el a inventat sintagmele „generația în blugi” și „muzică tânără” pentru a-și desemna tinerii spectatori amatori ai unui stil vestimentar nonconformist, respectiv sonoritățile iubite de aceștia, ale genurilor folk și rock.

2018: A murit torționarul Alexandru Vișinescu

Născut la 27 septembrie 1925, la Aldeni, Buzău, Alexandru Vișinescu a fost comandant al Penitenciarului Râmnicu Sărat din anul 1956 și până în 1963.

În luna februarie a anului 2016, Alexandru Vişinescu a fost condamnat definitiv la 20 de ani de închisoare pentru crime împotriva umanității. El i-a supus pe deținuții politici la acte de tortură, cu scopul de a-i extermina. Astfel, a fost găsit vinovat pentru moartea a 12 deținuți politici, care au fost bătuți și înfometați și lăsați fără medicamente.

Vişinescu a fost condamnat pentru fapte comise cu peste 50 de ani în urmă.

Alexandru Vişinescu a murit la 5 noiembrie 2018, la vârsta de 93 de ani. Acesta se afla internat la Spitalul penitenciar Rahova.

2021: Busculada la Festivalul Astroworld: 10 morți și alte 25 spitalizați

În timpul concertului, oamenii au început să cadă inconştienţi, unii aparent suferind un stop cardiac sau alte probleme medicale. Câteva minute mai târziu, haosul a fost declarat „un incident cu victime în masă”.

Victimele au avut vârste cuprinse între 14 şi 27 de ani. La evenimentul din Houston au participat circa 50.000 de persoane, iar mai multe persoane au fost victime ale supradozelor de fentanil.

Zeci de plângeri au fost depuse împotriva organizatorilor acestui concert mortal, fiind vizat mai ales rapperul Travis Scott, organizatorul principal al festivalului şi prezent pe scenă în momentul tragediei.

2022: A murit cântărețul Aaron Carter

Născut la 7 decembrie 1987, Aaron Carter, fratele mai mic al lui Nick Carter, unul din membrii formației Backstreet Boys, a cunoscut succesul în lumea muzicii pop încă din copilărie, odată cu lansarea, în luna decembrie a anului 1997, albumului care îi poartă numele.

El a devenit cunoscut, în special, datorită albumelor „Aaron’s Party” și „LØVË”. Carter a câștigat popularitate printr-o serie de apariţii televizate. A apărut în reality-show-ul „House of Carters”, difuzat de E! Entertainment, dar și în emisiunea „Dancing With the Stars” a postului ABC.

Aaron Carter a cântat în deschiderea concertelor trupei Backstreet Boys la vârsta de 9 ani, interpretând „Crush on You” de la Jets. A dat lovitura cu piesa „Crush On You”, ulterior au urmat și hiturile „Crazy Little Party Girl” și „Surfin' USA”.

Potrivit medicului legist, cântăreţul în vârstă de 34 de ani s-a înecat în locuinţa sa din oraşul Lancaster, Marea Britanie. Medicul legist a spus că „efectele difluoroetanului şi ale alprazolamului” - care sunt gaz comprimat şi, respectiv, Xanax - au reprezentat factori în decesul cântăreţului.