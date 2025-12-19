search
Vineri, 19 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

România a depus a patra cerere de plată din PNRR. 2,62 miliarde de euro, bani nerambursabili, așteptați de la Comisia Europeană

0
0
Publicat:

România a depus oficial, vineri seară, a patra cerere de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare totală de 2,62 miliarde de euro, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

FOTO: Facebook
FOTO: Facebook

„Bună seara, la propriu: a patra cerere de plată PNRR a fost depusă oficial astăzi, vineri, 19 decembrie, la ora 20:06”, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, cererea cuprinde 62 de ținte și jaloane, toate aferente componentei de bani nerambursabili, cu o valoare exactă de 2.620.279.973 de euro. „Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre în contul României”, a precizat Dragoș Pîslaru.

Ministrul a subliniat că implementarea PNRR reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte strategice ale României, cu impact direct asupra dezvoltării economice. „De succesul acestuia depinde dezvoltarea economiei naționale, din mai multe perspective: infrastructură, sănătate, educație, mediu, digitalizare, cultură, energie și eficiență energetică”, a arătat el.

Reforme și investiții în mai multe domenii-cheie

Cea de-a patra cerere de plată include reforme și investiții asumate de numeroase instituții. Printre acestea se numără Ministerul Mediului, care vizează adoptarea conceptelor de proiect pentru reabilitarea a 13 baraje și modernizarea lucrărilor de protecție împotriva inundațiilor, dar și Ministerul Dezvoltării, care va înființa și dezvolta ghișee unice pentru consiliere în domeniul energiei.

Ministerul Energiei are ca obiectiv finalizarea listării unui pachet de până la 15% din acțiunile Hidroelectrica, în timp ce Ministerul Justiției vizează intrarea în vigoare a legilor justiției, ocuparea a 85% din posturile de procuror din cadrul DNA și investiții în digitalizarea sistemului judiciar.

De asemenea, sunt incluse măsuri privind reforma fiscală, digitalizarea achizițiilor publice, dezvoltarea cercetării, adoptarea legii privind statutul lucrătorilor culturali, modernizarea cabinetelor de medicină de familie, înființarea de centre comunitare pentru persoanele cu dizabilități, continuarea reformei companiilor de stat, implementarea proiectului „România Educată” și adoptarea legislației privind taxa de poluare pentru încurajarea vehiculelor nepoluante.

Dragoș Pîslaru a mulțumit echipei din minister pentru efortul depus în procesul de elaborare și transmitere a cererii de plată. „Mulțumesc colegilor din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene care au lucrat în această zi de vineri până târziu în noapte pentru a depune cererea de plată, precum și pentru toate celelalte nopți foarte lungi petrecute la muncă”, a transmis ministrul.

În ceea ce privește calendarul următor, acesta a precizat că termenul de răspuns din partea Comisiei Europene este de maximum 60 de zile. „În paralel, ne asigurăm că ne pregătim temeinic pentru pașii următori”, a adăugat el.

Totodată, ministrul a reamintit că toate proiectele finanțate prin PNRR pot fi urmărite public, în timp real, pe tabloul de bord pus la dispoziție de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
digi24.ro
image
Chinezii cumpără mai multe fabrici din România și anunță peste 10.000 de angajați că urmează concedieri masive
stirileprotv.ro
image
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
gandul.ro
image
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
mediafax.ro
image
Statul bagă 300 de milioane de euro în prize. ”Revoluția” pe care o pregătește guvernul pe drumurile publice
fanatik.ro
image
19 decembrie 1989. Ziua grevei generale de la Elba Timișoara. Pregătiri pentru momentul istoric al eliberării de comunism
libertatea.ro
image
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
digi24.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
digisport.ro
image
România face o investiție strategică: Țara noastră devine noua ”Poartă de intrare a Europei” și principalul jucător în această regiune
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
antena3.ro
image
Cum se calculează impozitul pe locuinţe în 2026 şi cine va plăti cel mai mult
observatornews.ro
image
De ce ar fi murit mama Mihaelei Rădulescu, de fapt. Văduva lui Felix Baumgartner, primul mesaj oficial: 'Nu a fost bolnavă'
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
prosport.ro
image
Ce drepturi ai dacă ești în șomaj tehnic. Ce bani primești și când
playtech.ro
image
Țara în care David Popovici se simte acasă. Spune că n-ar pleca niciodată în altă parte
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză! Cu cine trebuie să împartă Florin Tănase cele 20.000.000 €
digisport.ro
image
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, anunță prăpăd: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Un avion s-a prăbușit pe un aeroport din SUA! Nu există supraviețuitori
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Civil, bani mai mulți la despăgubiri. Cine sunt victimele indirecte
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
TESTAMENTUL Rodicăi Stănoiu! I-a lăsat o avere uriașă iubitului cu 50 de ani mai tânăr. Marius Calotă va trăi liniștit toată viața. Nu e SINGURUL moștenitor!
romaniatv.net
image
Putin îl amenință pe șeful NATO. Lideru rus vorbește de un eventual război cu Alianța
mediaflux.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu dezvăluie, în sfârșit, adevărul despre relația lor. Marius Calotă spune cine moștenește averea de milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
click.ro
image
Urmează 10 zile pline de noroc pentru 3 zodii. Acești nativi au parte de evenimente fericite pe bandă rulantă în această perioadă
click.ro
image
Testamentul Rodicăi Stănoiu. Cine moștenește proprietățile și activele fostului ministru
click.ro
Katy Perry Orlando Bloom Justin Trudeau colaj jpg
În timp ce Katy Perry e îndrăgostită lulea de Justin Trudeau, Orlando Bloom nu mai acceptă să aibă orice iubită
okmagazine.ro
945c4020 2138 4bff b8ba 1c91f6160dad jpg
Luna Nouă în Săgetător rupe tiparele: ce lași în urmă în decembrie 2025 și ce începi cu adevărat
clickpentrufemei.ro
Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)
Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”

OK! Magazine

image
În timp ce Katy Perry e îndrăgostită lulea de Justin Trudeau, Orlando Bloom nu mai acceptă să aibă orice iubită

Click! Pentru femei

image
Cât te costă să iei masa cu un prinț? Mezinul Regelui Charles s-a scos la licitație!

Click! Sănătate

image
Există o legătură între obezitate și cancerul de stomac?