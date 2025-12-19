România a depus a patra cerere de plată din PNRR. 2,62 miliarde de euro, bani nerambursabili, așteptați de la Comisia Europeană

România a depus oficial, vineri seară, a patra cerere de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare totală de 2,62 miliarde de euro, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

„Bună seara, la propriu: a patra cerere de plată PNRR a fost depusă oficial astăzi, vineri, 19 decembrie, la ora 20:06”, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, cererea cuprinde 62 de ținte și jaloane, toate aferente componentei de bani nerambursabili, cu o valoare exactă de 2.620.279.973 de euro. „Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre în contul României”, a precizat Dragoș Pîslaru.

Ministrul a subliniat că implementarea PNRR reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte strategice ale României, cu impact direct asupra dezvoltării economice. „De succesul acestuia depinde dezvoltarea economiei naționale, din mai multe perspective: infrastructură, sănătate, educație, mediu, digitalizare, cultură, energie și eficiență energetică”, a arătat el.

Reforme și investiții în mai multe domenii-cheie

Cea de-a patra cerere de plată include reforme și investiții asumate de numeroase instituții. Printre acestea se numără Ministerul Mediului, care vizează adoptarea conceptelor de proiect pentru reabilitarea a 13 baraje și modernizarea lucrărilor de protecție împotriva inundațiilor, dar și Ministerul Dezvoltării, care va înființa și dezvolta ghișee unice pentru consiliere în domeniul energiei.

Ministerul Energiei are ca obiectiv finalizarea listării unui pachet de până la 15% din acțiunile Hidroelectrica, în timp ce Ministerul Justiției vizează intrarea în vigoare a legilor justiției, ocuparea a 85% din posturile de procuror din cadrul DNA și investiții în digitalizarea sistemului judiciar.

De asemenea, sunt incluse măsuri privind reforma fiscală, digitalizarea achizițiilor publice, dezvoltarea cercetării, adoptarea legii privind statutul lucrătorilor culturali, modernizarea cabinetelor de medicină de familie, înființarea de centre comunitare pentru persoanele cu dizabilități, continuarea reformei companiilor de stat, implementarea proiectului „România Educată” și adoptarea legislației privind taxa de poluare pentru încurajarea vehiculelor nepoluante.

Dragoș Pîslaru a mulțumit echipei din minister pentru efortul depus în procesul de elaborare și transmitere a cererii de plată. „Mulțumesc colegilor din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene care au lucrat în această zi de vineri până târziu în noapte pentru a depune cererea de plată, precum și pentru toate celelalte nopți foarte lungi petrecute la muncă”, a transmis ministrul.

În ceea ce privește calendarul următor, acesta a precizat că termenul de răspuns din partea Comisiei Europene este de maximum 60 de zile. „În paralel, ne asigurăm că ne pregătim temeinic pentru pașii următori”, a adăugat el.

Totodată, ministrul a reamintit că toate proiectele finanțate prin PNRR pot fi urmărite public, în timp real, pe tabloul de bord pus la dispoziție de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.