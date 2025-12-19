search
„Nu mă mut ca țiganul cu cortul”. O afirmație a lui Radu Miruță, criticată de sociologul Gelu Duminică. Cum răspunde noul ministru al Apărării

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

O afirmație făcută de ministrul Economiei și ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță (USR), într-o emisiune la Prima News a stârnit reacții critice din partea societății civile, după ce acesta a folosit o expresie considerată discriminatorie, în contextul unei discuții despre locuința sa din București.

FOTO: Inquam Photos / Mălina Norocea
FOTO: Inquam Photos / Mălina Norocea

Întrebat despre veniturile pe care le încasează, Radu Miruță a explicat că primește bani atât în calitate de ministru, cât și de parlamentar, precizând inițial că ar încasa două salarii. Ulterior, acesta a revenit asupra declarației și a spus că a făcut o confuzie, menționând că de la Parlament primește doar sume forfetare, nu salariu.

Discuția a continuat cu un subiect legat de cazarea plătită de Parlament, moment în care ministrul a afirmat: „Am rămas unde stăteam înainte. Nu mă mut, ca țiganul cu cortul. Stau unde am stat, într-un apartament în zona Iuliu Maniu, în sectorul 6 și mi-e foarte bine acolo”.

Reacția sociologului Gelu Duminică

Contactat de Hot News pentru un punct de vedere, sociologul Gelu Duminică a explicat că afirmația ministrului reprezintă o formulare discriminatorie, chiar dacă aceasta este frecvent utilizată în limbajul cotidian.

„Logic că este o exprimare discriminatorie, care nu ar avea ce să caute în orice dialog civilizat în lumea modernă. Sunt convins că domnul Miruță nici măcar n-a realizat, atât de adânc este înrădăcinată. În teoria sociologică asta se numește prejudecată inconștientă. Ne place sau nu, toți le avem”, a declarat sociologul, pentru sursa citată. 

Potrivit acestuia, tocmai pentru că astfel de stereotipuri sunt adânc înrădăcinate, un demnitar public ar trebui să își asume greșeala și să o transforme într-un moment educativ.

„Domnul Miruță, ca ministru, ca om politic, ca reprezentant în Parlamentul României, ar trebui să dea un semnal de alarmă, de responsabilitate și asumare. Într-o lume civilizată, o astfel de declarație sau o astfel de comparație duce către demitere”, a subliniat Gelu Duminică.

„Un stereotip discriminatoriu, profund peiorativ”

Sociologul a atras atenția că expresia folosită nu este una benignă și nu poate fi justificată prin uzanța limbajului popular.

„Nu ne închipuim într-un stat civilizat un demnitar spunând «nu ne mutăm ca evreul cu cortul» sau «ca afro-americanul cu cortul». Este un stereotip discriminatoriu, profund peiorativ, care etichetează comunitatea”, a explicat acesta.

Citește și: Avertismentul unui sociolog după moartea activistului Charlie Kirk: Când moartea devine spectacol, democrația e în pericol

Originea expresiei, explicată de specialist

Gelu Duminică a detaliat și contextul istoric din care provine expresia, arătând că aceasta își are rădăcinile în perioada sclaviei romilor.

„Această expresie vine din sclavie. Romii erau robi și erau împărțiți în sedentari și nomazi. Nomazii, în special meșteșugarii, erau obligați să se deplaseze pentru a-și presta serviciile, nu pentru că își doreau”, a explicat sociologul.

Potrivit acestuia, mobilitatea romilor nu a fost o alegere, ci o constrângere impusă de stăpâni, sub amenințarea pedepselor.

„Nu se mutau pentru că voiau, ci pentru că erau obligați. Dacă refuzau, erau pedepsiți, bătuți sau separați de familie. Asta spun documentele istorice”, a mai spus Duminică.

În final, sociologul a subliniat importanța educației istorice și a responsabilității publice: „L-aș îndruma pe domnul Miruță să pună mâna pe carte și să facă ceva astfel încât cât mai mult din societatea pe care o păstorește în calitatea de ministru să învețe despre istorie, pentru a ajunge la reconciliere”.

Ministrul Radu Miruță își cere scuze după declarația controversată

Radu Miruță a revenit vineri cu scuze publice. Într-o postare pe Facebook, Miruță recunoaște că a greșit și admite că formularea folosită a fost „total nepotrivită”.

„Da, am folosit o expresie total nepotrivită. Îmi cer scuze sincer față de toți cei care s-au simțit ofensați”, a scris ministrul.

Acesta a precizat că nu va relua expresia respectivă, tocmai pentru a nu contribui la normalizarea unui limbaj cu încărcătură ofensatoare, mai ales din poziția pe care o ocupă.

„Tocmai pentru că are o încărcătură ofensatoare, nu vreau să contribui la normalizarea ei, mai ales din poziția mea publică”, a subliniat Miruță.

Ministrul afirmă că și-a dat seama pe loc că a ales greșit cuvintele și că nu s-a ridicat la standardele impuse de funcția sa.

„Am realizat pe loc că nu am folosit cuvintele potrivite și că nu m-am ridicat la standardele pe care le presupune rolul meu: acela de a da un ton corect, inclusiv prin limbaj”, a adăugat el.

Radu Miruță susține că nu a avut intenția de a jigni și că respinge orice acuzație de rasism.

„Cei care mă cunosc știu că nu sunt și nu am fost niciodată rasist. Jignirea unui om sau a unei comunități nu face parte din cine sunt și nici din valorile mele”, a transmis ministrul.

În mesajul său, Miruță îi mulțumește sociologului Gelu Duminică pentru reacția publică și pentru explicațiile oferite cu privire la originea și impactul expresiei folosite.

„Îți mulțumesc, Gelu Duminică, pentru că mi-ai oferit o perspectivă suplimentară, care mi-a întărit și mai mult convingerea că limbajul contează”, a mai scris ministrul.

Declarația inițială a ministrului a fost aspru criticată de sociologi și activiști, care au catalogat exprimarea drept discriminatorie și incompatibilă cu funcția publică.

