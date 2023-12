Fascinanta Maria Filotti, actrița care s-a apucat de teatru dintr-o întâmplare. Gafa făcută în fața lui Titu Maiorescu VIDEO

Celebra actriță Maria Filotti, printre cele mai mari artiste ale scenei pe care le-a avut România, a avut și-un rol aparte. Ea s-a implicat în ajutorarea răniţilor români de pe front şi a organizat la Iaşi un spital de campanie unde a îngrijit soldații.

Maria Filotti s-a născut pe 9 octombrie 1883, în comuna Batogu, din județul Brăila. După absolvirea şcolii primare a urmat ciclul liceal la Şcoala Secundară de Fete „Penetis şi Zurmali” din Brăila.

La examenul de bacalaureat, preşedintele comisiei de examinare era profesorul universitar Ştefan Sihleanu, director al Teatrului Naţional Bucureşti. Acesta a fost impresionat de calităţile artistice ale elevei Mariei Filotti şi el i-a sugerat să urmeze o carieră artistică.

„<Domnişoară, am remarcat intonaţiile dumitale şi atunci când ţi-ai susţinut dizertaţia. Mâine este examen de admitere la Conservator. Să vii să dai examen>. Mi s-a părut din nou că râde de mine. (...) A doua zi, mătuşa şi cu sora mea m-au dus aproape cu sila la Conservator. Pe drum, de abia mă ţineam să nu plâng. Când am ajuns, am luat însă o hotărâre eroică şi, cu tonul unei răzbunări diabolice, le-am spus însoţitoarelor mele: <Lasă, m-aţi adus voi aici, dar să vedeţi că o să vă fac de râs!>”, a povestit Maria Filotti, în memoriile sale.

I-a spus lui Maiorescu „mersumesc“, în loc de „mulțumesc“

La Conservator, tânăra studentă Maria Filotti i-a avut ca profesori pe legendarii Aristizza Romanescu, Constantin Nottara și Titu Maiorescu.

„Aveam la facultate profesori cu nume celebre şi care mă impresionau mult prin reputaţia lor de severitate: Ovid Densuşianu, Evolceanu, istoricul Tocilescu şi Titu Maiorescu. Îmi aduc aminte că odată, după un examen, mergând la catedră ca să-mi scrie Maiorescu nota în carnet, am socotit că e nevoie să-i spun <mulţumesc>, dar înainte de a deschide gura, mă persecuta mereu gîndul să nu spun cumva franţuzescul <merci>, pe care el îl ironizase odată. Şi tot gândindu-mă aşa, în clipa când am vrut să spun <mulţumesc> şi nu <merci> am zis, cu foarte multă convingere, <mersumesc>”, a povestit actrița, în Revista Teatrul, 1957.

Maria Filotti a debutat pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti în seara de 29 septembrie 1907, la deschiderea stagiunii, cu „Răzvan şi Vidra“ de Haşdeu. Ea a jucat în 167 de piese dintre care în 45 a deținut roluri principale.

A urcat pe scenă alături de marii înaintași precum Constantin Nottara, Aristizza Romanescu, Agatha Bârsescu, Petre Liciu. A avut parteneri admirabili precum Aristide Demetriade, Nicolae Soreanu, Tony Bulandra. Rolurile au fost multe și variate, pe registre multiple, de la ingenue până la femei fatale, regine, personaje clasice, personaje de legendă.

În timpul Primului Război Mondial, Maria Filotti s-a implicat în ajutorarea răniţilor români de pe front. A organizat la Iaşi un spital de campanie unde a îngrijit răniţii. În acelaşi timp a continuat să joace teatru.

După război, în 1919, s-a angajat ca profesoară la Conservatorul de Artă Dramatică, unde a rămas timp de trei decenii.

Din 1930 a fost aleasă președinta Sindicatului Artiștilor Dramatici și Lirici, a fost membră, ca reprezentantă a României, în Comitetul Internațional al Societății Universale de Teatru și societară de onoare a Teatrului Național București.

Teatrul din Brăila poartă numele Mariei Filotti din 1969.

Maria Filotti a fost mama scriitorului și producătorului Ion Filotti Cantacuzino și bunica actorului Șerban Cantacuzino.

Actrița a încetat din viață într-o dimineață de duminică, pe 4 noiembrie 1956, la București, în urma unei crize cardiace.