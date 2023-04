Cauza morții lui Aaron Carter. Ce spune raportul medicului legist

Biroul de medicină legală din comitatul Los Angeles a dezvăluit cauza morţii cântăreţului Aaron Carter, interpretul hitului „I Want Candy”, care a fost găsit decedat în noiembrie 2022, informează DPA.

Potrivit medicului legist, cântăreţul în vârstă de 34 de ani s-a înecat în locuinţa sa din oraşul Lancaster, Marea Britanie. Medicul legist a spus că „efectele difluoroetanului şi ale alprazolamului” - care sunt gaz comprimat şi, respectiv, Xanax - au reprezentat factori în decesul cântăreţului.

Moartea artistului este considerată accidentală, potrivit Agerpres.

Pe 5 noiembrie, surse din cadrul poliţiei au declarat pentru LA Times că artistul a fost găsit decedat în cada din baia locuinţei sale. Biroul şerifului din comitatul Los Angeles a spus că a primit un apel telefonic aproximativ la ora 11:00 de la un angajat care se ocupa cu întreţinerea locuinţei şi care l-a găsit pe artist inconştient.

Cântăreţul Nick Carter, membru al trupei Backstreet Boys, a confirmat vestea morţii fratelui său într-o declaraţie emoţionantă publicată pe reţelele de socializare la vremea respectivă.

„Am inima frântă. Chiar dacă eu şi fratele meu am avut o relaţie complicată, dragostea mea pentru el nu s-a diminuat niciodată”, a scris cântăreţul pe Instagram. „Mereu am sperat că va dori cumva într-o bună zi să meargă pe o cale sănătoasă şi să găsească în cele din urmă ajutorul de care are avea nevoie atât de mult”.

Născut pe 7 decembrie 1987, Carter şi-a început cariera la vârsta de 9 ani odată cu lansarea unui album care îi poartă numele în 1997.

În plus faţă de muzică, Carter a câştigat popularitate printr-o serie de apariţia televizate. În 2006, a apărut în reality-show-ul „House of Carters”, difuzat de E! Entertainment. A apărut de asemenea în emisiunea „Dancing With the Stars” a postului ABC.

În ultimul deceniul, muzica lui Carter a făcut tranziţia de la hip-hop la R&B. Cântăreţul a vorbit deschis despre lupta sa cu probleme de sănătate mintală şi cu abuzul de substanţe.

Carter a fost incinerat în noiembrie, iar familia lui urmează să-i împrăştie cenuşa în Florida Keys în această primăvară, potrivit publicaţiei TMZ.