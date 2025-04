Celebrul Bryan Adams, unul dintre cei mai mari artiști ai tuturor timpurilor, a dezvăluit care este cheia succesului unui cântec emoționant: gândul și sentimentele față de o persoană dragă.

În cei peste 40 de ani de carieră de până acum, albumele şi discurile single lansate de Bryan Adams (65 de ani) s-au vândut în peste 100 de milioane de exemplare, iar creațiile sale au fost nominalizate de trei ori la Premiile Oscar şi de cinci ori la Globurile de Aur. Un artist cu o voce inconfundabilă, Adams a avut până acum nu mai puțin de 25 de melodii în celebrul Billboard Top 100, iar patru dintre acestea au ajuns pe primul loc: „Heaven“, „(Everything I Do) I Do It for You“, „All for Love“ și „Have You Ever Really Loved a Woman“. Pe lângă muzică, marea pasiune a canadianului este fotografia, lucrările sale fiind publicate în reviste prestigioase precum „Vogue“, „Vanity Fair“, „Harper's Bazaar“ și „Esquire“.

Bryan Adams a concertat pentru prima oară în România în anul 2000, iar acum se află la cea de-a patra întâlnire cu publicul de la noi, însă va fi una cu totul specială. „The Bare Bones Live“ va fi un concert acustic în totalitate, cu Bryan Adams la chitară, acompaniat doar de pianistul său Gary Breit. Evenimentul, care va oferi o experiență artistică specială și plină de emoție, va avea loc pe 30 aprilie, la Sala Palatului. Cu această ocazie, artistul a acordat un interviu în exclusivitate pentru „Weekend Adevărul“ în care a mărturisit că motorul care îl face să continue este independența și că întreaga lui carieră a privit doar către viitor, fără urme de regret.

„Weekend Adevărul“: Ați început să vă faceți o carieră în rock'n'roll încă de când erați un puști și nu v-ați oprit niciodată. Ce v-a făcut să continuați pe acest drum muzical extraordinar?

Bryan Adams: O alternativă nu era clară, așa că am continuat cu ceea ce știam cel mai bine.

Cum reușiți să vă păstrați creativitatea impresionantă într-o lume în care muzica este controlată, într-un fel sau altul, prin tehnologie?

Întotdeauna am folosit tehnologia ca pe un instrument care să mă ajute să avansez, dar cheia este să rămâi mereu fidel a ceea ce știi. Iar pentru mine, fidelitatea asta a fost întotdeauna reprezentată de chitară, bas și tobe.

Care este motorul care vă face să vă urmați inima în a face muzică de neuitat?

În ultimul timp este independența, fiind un artist independent. Mi-am înființat propria casă de discuri, Bad Records, și mă descurc singur.

Cât de importante au fost tenacitatea și simțul umorului de-a lungul carierei dumneavoastră?

Ei bine, trebuie să râzi, este singura modalitate de a trece peste majoritatea lucrurilor din viață. Cred că tenacitatea a fost moștenită de la părinții mei.

Muzica, surprinsă într-o fotografie

Cât de mult vă inspiră muzica dragostea pentru fotografie?

Cele două sunt extrem de strâns legate – amândouă pornesc de la nimic, iar uneori reușești.

Ați făcut multe fotografii memorabile care au o anumită muzicalitate, de la Lana Del Rey la Amy Winehouse. Care dintre ele credeți că are o muzicalitate aparte și este specială pentru sufletul dumneavoastră?

Îmi este imposibil să răspund la această întrebare. Muzica, arta și fotografia ating sufletește oamenii în moduri diferite, tocmai aceasta este frumusețea artelor.

„Să nu te uiți înapoi“

Sunteți unul dintre cei mai mari artiști din rock și pop ai ultimelor decenii. Pentru care cântec ați avut cel mai emoționant proces de creație?

Cântecele sunt lucruri intangibile, nu există două la fel, fiecare melodie are propriul proces – pentru unele, îți poate lua câteva minute să le compui, în timp ce pentru altele, îți ia ani. Uneori, când scrii un cântec, te gândești la o anumită persoană, ceea ce poate face acel cântec plin de emoții speciale.

„Nu cred deloc în finaluri. Prefer doar să merg mai departe“, ați spus într-un interviu. Care a fost cel mai frumos moment din uimitoarea dumneavoastră călătorie în muzică de până acum?

Cel mai important lucru este să te înconjoare un mediu care te ajută să mergi mai departe – pot fi oamenii, slujba, locul în care locuiești, cu cine lucrezi... Totul este să mergi înainte și să nu te uiți înapoi.

Când ați dansat ultima dată pe unul dintre cântecele dumneavoastră?

(râde) Dansez în fiecare seară pe scenă!

„Fiecare epocă are magia ei“, ați spus odată. Care epocă a avut cea mai mare magie pentru dumneavoastră, muzical vorbind?

Când aveam 20 și ceva de ani, nu știam ce fac și nu aveam experiență, parcă exista o magie în jurul meu și al partenerului meu de scris cântece, Jim. De fiecare dată când ne așezam să scriem un cântec, chiar scriam unul.

Dacă ar fi să vă rezumați cariera într-un singur cântec, care ar fi acela?

Evident, aș alege unul dintre cele mari. Dar interesant este faptul că unele dintre melodiile mele mari au avut nevoie de decenii pentru a deveni cu adevărat mari.

Acusticul, la București

Ați avut mai multe concerte de neuitat în România. Care sunt cele mai emoționante amintiri din acele zilele?

Primele concerte au fost foarte interesante, din câte îmi aduc aminte, am cântat în România înainte ca multă lume să concerteze acolo. S-au întâmplat foarte multe în acea perioadă, am străbătut multe drumuri susținând concerte în locuri în care nu se mai făcuseră astfel de concerte până atunci.

„The Bare Bones Live“, concertul pe care îl veți avea pe 30 aprilie la București, va fi 100% acustic. Cât de diferit este să vă pregătiți față de un concert clasic?

Este puțin mai stresant pentru că sunt fără trupa mea. Dar e ceva cu o încărcătură emoțională aparte și este o bucurie aparte să cânt la București doar cu chitara acustică. Trebuie să vă amintiți că majoritatea melodiilor mele au fost compuse la chitară, așa că vă va oferi o perspectivă diferită să le auziți în varianta acustică, brută.

Dacă ar fi să asociați România sau Bucureștiul cu unul dintre cântecele dumneavoastră, un vers dintr-un cântec sau o fotografie, care ar fi acel cântec, vers sau fotografie?

„These Are the Moments That Make Up My Life“ (n.e. – cântec lansat în 2022).