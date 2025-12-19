Superliga: CFR Cluj a ținut-o în ceață pe FC Botoșani. Moldovenii n-au obținut punctul care îi readucea în vârf

În prologoul etapei a 21-a a Superligiii de fotbal, ultima rundă din 2025, CFR Cluj a câștigat vineri seară lla Botoșani (1-0), meci disputat pe o ceață densă, motiv pentru care telespectatorii au avut dificultăți în a distinge fazele de poartă.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Adrian Păun (5), cu un șut din întoarcere din marginea careului.

Gruparea moldavă avea nevoie de punct pentru a reveni pe prima poziția. Nu l-a obținut și rămâne pe poziția a 3-a, la un punct în spatele Rapidului.

CFR Cluj este pe locul 11, cu 26 de puncte. Pe locul 6, ultimul de play-off, Oțelul Galați are 30 de puncte.