„Pe aripile vântului“, filmul cu 10 premii Oscar. Drama frumoasei actriței care a scris istorie cu replica „Şi mâine e o zi“

„Pe aripile vântului” este unul din cele mai vizionate filme din istorie, deținând recordul la încasări. Filmările au durat 140 de zile, iar premiera a avut loc la 15 decembrie 1939, în Atlanta.

„Pe aripile vântului” (Gone With the Wind) este un film american din 1939, regizat de Victor Fleming, cu superba Vivien Leigh și fermecătorul Clark Gable în rolurile principale.

New York Herald Tribune scria, conform wikipedia.org, la vremea apariției filmului, că este „un spectacol cinematografic monumental”, iar New York Times l-a apreciat ca „cea mai mare înscenare cinematografică văzută până azi și cel mai ambițios film de acțiune din istoria spectaculoasă a Hollywoodului”.

A primit zece premii Oscar, un record deținut timp de douăzeci de ani, Ben-Hur doborându-l în 1960. În lista Insitutului American de Film 100 de ani...100 de filme (1998), Pe aripile vântului a fost clasat pe locul patru, iar în lista omonimă aniversară a coborât două locuri. În iunie 2008, AFI a publicat lista AFI 10 top 10 – o listă a celor mai bune zece filme din zece genuri. Pe aripile vântului a fost clasat al patrulea în categoria „Epopei”.

A murit de tuberculoză la 53 de ani

O legendă a Hollywood-ului, rămasă în istoria filmului ca actriţa care întruchipat-o pe Scarlet O'Hara, eroina tragică a Sudului Americii din “Pe aripile vântului”, Vivien Leigh a avut o existenţă tumultuoasă, marcată de suişuri şi coborâşuri.

A fost supusă la şocuri electrice pentru o tulburare bipolară prost diagnosticată şi a murit de tuberculoză la 53 de ani, după cum scrie José Madrid în cartea biografică Vivien Leigh, tragedia lui Scarlett O'Hara”.Actriţa a împărtăşit acelaşi destin nefericit ca eroina filmului, nota ziarul La Verdad, citat de Agerpres.

Încăpăţânarea şi rebeliunea împărtăşită cu acest personaj au ajutat-o pe Vivien să obţină rolul principal, după ce citise pe nerăsuflate, din cauza unui accident de schi, cartea lui Margaret Mitchell care revoluţionase SUA în anul 1936. Când a aflat că David O. Selznick caută actriţe pentru a o interpreta pe Scarlet, şi-a căutat agent în SUA pentru a obţine o întrevedere cu legendarul producător care începuse deja filmările.

Atât de hotărâtă era să obţină rolul, care i-a adus primul Oscar, încât a refuzat oferta lui Cecil B. de Mille de a juca în “Union Pacific” şi un contract cu studiourile Paramount pentru patru filme, doar pentru a fi disponibilă.

Colorată ca o orhidee

Actriţa despre care Tenessee Williams spunea, descriidu-i frumuseţea aparte, că este „delicat colorată ca şi o orhidee”, în timp ce alţii o comparau cu o exotică pisică siameză – stârnise o mare admiraţie încă de la primele ei apariţii pe scenă şi în film.

Leigh s-a simţit adesea limitată datorită frumuseţii sale foarte apreciate, despre care credea că o împiedică să fie luată în serios în cariera sa ca actriţă. Sănătatea ei şubredă s-a dovedit a fi, însă, cel mai mare obstacol. Fiind afectată de tulburare bipolară de-a lungul perioadei adulte, Vivien Leigh a câştigat reputaţia unei persoane foarte dificile, acest lucru afectând serios o carieră care avea să cunoască şi perioade de declin.