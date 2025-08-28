search
Joi, 28 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

29 august: 80 de ani de la moartea marelui comediant Constantin Tănase, regele cupletelor acide la adresa politicienilor vremii

0
0
Publicat:

Constantin Tănase a murit în București pe 29 august 1945. Au existat zvonuri conform cărora actorul ar fi fost ucis de către Armata Roșie invadatoare. Tot într-o zi de 29 august s-a născut actrița suedeză Ingrid Bergman și cântăreţul Michael Jackson.

Constantin Tănase FOTO: Teatrul Tănase
Constantin Tănase FOTO: Teatrul Tănase

1915: S-a născut actrița Ingrid Bergman

Ingrid Bergman a fost o actriță americană de origine suedeză (d. 1982), laureată cu trei premii Oscar, laureată a triplei recunoașteri filmice numită Triple Crown of Acting, o categorie aparte pentru actorii și actrițele care sunt câștigători ai premiilor Oscar, Tony și Emmy. A jucat în numeroase filme, între care cel mai cunoscut rămâne Casablanca (1942).

Ingrid Bergman FOTO: Casablanca
Ingrid Bergman FOTO: Casablanca

A mai jucat în filmul apărut în 1943 - Pentru cine bat clopotele, regia Sam Wood, în 1944 - Lumina de gaz (Gaslight) regia George Cukor, iar în 1946 - Notorious, regia Alfred Hitchcock.

1945: A murit  marele actor şi cupletist român Constantin Tănase

Constantin Tănase s-a născut la 5 iulie 1880, la Vaslui, tatăl său, Ion Tănase, fiind laborant de farmacie, iar mama sa, Elena, era o femeie simplă, care se îngrijea de casă.

A fost cuprins de o pasiune aparte pentru teatru, fapt care l-a determinat să alcătuiască o trupă de amatori, prima scenă în care aceştia jucau fiind beciul casei, apoi în hambarul casei, în scene din piese precum „Meșterul Manole”, „Căpitanul Valter Mărăcineanu” sau „Constantin Brâncoveanu”.

În Brăila s-a împrietenit cu învățătorul și scriitorul Ion Adam, care i-a oferit tânărului de 18 ani catedră să din Cursești, Rahova, de vreme ce Adam urmă să plece la cursuri în Belgia. S-a descurcat destul de bine că învățător, însă a intrat în conflict cu directorul și câțiva profesori.

În 1919 a pus bazele trupei de teatru Cărăbuș în București, împreună cu care urmă să creeze o tradiție de teatru de cabaret/ revistă pe parcursul următorilor 20 de ani, tradiție prezentă și astăzi, mai ales la Teatrul de revistă „Constantin Tănase”, care funcționează încă la adresa fostului „Cărăbuș” pe Calea Victoriei, 33-35, în inima Bucureștiului.

A fost decorat la 28 ianuarie 1942 cu Ordinul „Coroana României” în gradul de Comandor.

Cupletele sale aveau priză la public fiindcă Tănase folosea satira ca să critice politicianismul, corupţia şi dispreţul faţă de nevoile cetăţenilor, reuşind un gen de divertisment care dacă nu-i alina, măcar le dădea o mică satisfacţie morală oamenilor.

Dă, Doaaamne!

Ce-o să fie o să fie

O să fie o bogăţie

Cu n-a fost şi nu mai este

Decât numai în poveste

O să fie un bairam

Ca-n sânul lui Avram

Şi de sus, măi, tam nesam

O să plouă cu salam

Dă, Doaaamne!

Ce-o să fie ce-o să fie

Straşnică minunăţie

Din fântâni va curge bere

Numai lapte şi cu miere

Pe ogoarele golane

O să crească macaroane

Şi pe oricare maidan

O să calci pe parmezan

Dă, Doaaamne!

Ce-o să fie ce-o să fie

O să fie-o grozăvie

Leul o să fie cât carul

Şi doi bani va fi dolarul

Şi-o s-ajungă americanii

Să cerşească gologanii

De-o să facă atuncea ei

Împrumut la noi în lei

Dă, Doaaamne!....

Tănase a murit în București pe 29 august 1945. Au existat zvonuri conform cărora actorul ar fi fost ucis de către Armata Roșie invadatoare. Potrivit acestei versiuni, Tănase încă mai juca în București, un an după sosirea rușilor, și a fost ucis din cauza satirei la adresa soldaților ruși care aveau obiceiul să „rechiziționeze” toate bunurile personale purtate la vedere, mai ales ceasuri, pe care le cereau spunând „Davai ceas”

Citește și: 23 august: Ziua când s-a născut filosoful Andrei Pleșu, personalitate marcantă a vieții culturale

1949: Prima explozie atomică sovietică

La 29 august 1949, Uniunea Sovietică a efectuat primul său test nuclear, detonând o bombă atomică la Semipalatinsk, în Kazakhstan. Acest test a reprezentat o piatră de hotar în istoria Războiului Rece, deoarece a marcat începutul unei curse a înarmărilor nucleare între Statele Unite și Uniunea Sovietică.

Explozia a demonstrat că URSS-ul reușise să dezvolte tehnologia nucleară la scurt timp după SUA, schimbând astfel echilibrul global de putere. Acest eveniment a intensificat tensiunile internaționale și a stabilit bazele pentru decenii de confruntare nucleară între cele două superputeri.

1958: S-a născut cântăreţul Michael Jackson

Michael Jackson a murit pe 25 iunie 2009. A fost supranumit „regele muzicii pop”, a fiind un renumit cântăreț american, care a adus contribuții importante muzicii, dansului și modei. Imensul succes comercial și o viață personală mult prea controversată l-au ținut în cultura muzicii timp de patru decenii.

Michael Jackson FOTO: Arhivă Adevărul
Michael Jackson FOTO: Arhivă Adevărul

Al șaptelea copil al familiei Jackson, Michael a debutat în anul 1964 alături de frații săi, în formația The Jackson 5, ca principal vocalist, fiind cel mai tânăr membru. Și-a început cariera solo în 1971, în timp ce încă era membru al formației. Albumul Thriller (1982) rămâne cel mai vândut album din toate timpurile.

1980: S-a născut Corina Ungureanu, gimnastă și antrenoare română

Corina Ungureanu este o antrenoare și o gimnastă română de talie mondială, actualmente retrasă din activitatea competițională. A avut o activitate competițională internațională între 1993 și1999.

Gimnasta Corina Ungureanu FOTO: Adevărul (arhivă)
Gimnasta Corina Ungureanu FOTO: Adevărul (arhivă)
Citește și: 24 august: Se stinge din viață cunoscutul medic Carol Davila

A fost membră a echipei de gimnastică artistică a României care a câștigat de două ori titlul mondial și a fost campioană europeană la sol în 1998. A obținut 12 medalii, cu echipa sau individual, conform Wikipedia.

1997: Este fondată compania Netflix din industria cinematografică americană

Fondată în 1997 de către Reed Hastings și Marc Randolph, venitul primar al companiei se bazează pe abonamentele de streaming video, oferind o bibliotecă de filme și programe de televiziune, inclusiv cele produse în cadrul companiei.

Netflix FOTO: Shutterstock
Netflix FOTO: Shutterstock

Modelul inițial de afaceri a Netflix includea vânzările de DVD-uri și de închiriere prin e-mail, dar Hastings a decis oprirea vânzării de DVD-uri la un an după ce Netflix a decis să investească în DVD-uri ca afacere de închiriere. În 2007 și-a extins afacerea cu introducerea de mass-media streaming, păstrând în același timp serviciu de închirieri DVD și Blu-ray.

Compania s-a extins la nivel internațional, cu streaming disponibil în Canada începând cu 2010 și a continuat în America Latină și Caraibe; până în ianuarie 2016, serviciile Netflix sunt operate în peste 190 de țări. Netflix a intrat în industria de producție de conținut media în 2012 debutând cu serialul House of Cards.

Istoria zilei

Top articole

Partenerii noștri

image
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
digi24.ro
image
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva
stirileprotv.ro
image
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
gandul.ro
image
Ai datorii la stat? În ce situație te poți trezi dacă nu-ți achiți amenzile la timp
mediafax.ro
image
Patru zodii care intră sub protecție divină de pe 29 august, de la ora 9.00. Noroc din plin, oportunități, dar și surprize pentru ele
fanatik.ro
image
Tânără mamă româncă filmată când dă lovitura vieții ei: 350.000 de euro, în magazine de cosmetice de lux din Londra
libertatea.ro
image
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
digi24.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă ce vede! ”Umilit de iubită, în fața tuturor”
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
antena3.ro
image
Magistrații fac grevă, deși legea le interzice. Judecătoarea cu 22.500 de euro pe lună îndeamnă la proteste
observatornews.ro
image
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
cancan.ro
image
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă încurci benzina cu motorina la pompă sau invers. Ai vreo șansă să-ți repari mașina pe CASCO sau RCA
playtech.ro
image
Ce sumă uriașă a câștigat Gigi Becali după calificarea FCSB în Europa League
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FOTO Zlatan Ibrahimovic a apărut la tragerea la sorți a UCL și a surprins pe toată lumea cu noul său look
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
Încă o tragedie în Cosmopolis! O femeie a murit după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din complex
kanald.ro
image
Andi Moisescu a divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
romaniatv.net
image
O nouă lovitură pentru românii care stau la bloc. Vor plăti taxe duble CALCULE
mediaflux.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă
click.ro
image
Trei zodii vor fi favoritele Universului în luna septembrie 2025. Acești nativi vor avea cea mai bună perioadă din acest an
click.ro
image
Cum a slăbit Gina Pistol opt kilograme în timp record? Soția lui Smiley arată fabulos! „Am băut numai lapte! E laptele minune”
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Cazinoul din Mamaia. Carte poștală din colecția Andrei Ștomff (© cartipostale.cimec.ro)
Cazinoul din Mamaia - o bijuterie uitată, readusă la viață
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă

OK! Magazine

image
Alimentele interzise la Palat. Membrii familiei regale nu le consumă niciodată, nici dacă le e poftă

Click! Pentru femei

image
Noul logodnic al lui Taylor Swift și-a dat arama pe față încă de la a doua lor întâlnire!

Click! Sănătate

image
Mănânci iaurt zilnic? Iată efectele asupra corpului!