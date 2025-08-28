29 august: 80 de ani de la moartea marelui comediant Constantin Tănase, regele cupletelor acide la adresa politicienilor vremii

Constantin Tănase a murit în București pe 29 august 1945. Au existat zvonuri conform cărora actorul ar fi fost ucis de către Armata Roșie invadatoare. Tot într-o zi de 29 august s-a născut actrița suedeză Ingrid Bergman și cântăreţul Michael Jackson.

1915: S-a născut actrița Ingrid Bergman

Ingrid Bergman a fost o actriță americană de origine suedeză (d. 1982), laureată cu trei premii Oscar, laureată a triplei recunoașteri filmice numită Triple Crown of Acting, o categorie aparte pentru actorii și actrițele care sunt câștigători ai premiilor Oscar, Tony și Emmy. A jucat în numeroase filme, între care cel mai cunoscut rămâne Casablanca (1942).

A mai jucat în filmul apărut în 1943 - Pentru cine bat clopotele, regia Sam Wood, în 1944 - Lumina de gaz (Gaslight) regia George Cukor, iar în 1946 - Notorious, regia Alfred Hitchcock.

1945: A murit marele actor şi cupletist român Constantin Tănase

Constantin Tănase s-a născut la 5 iulie 1880, la Vaslui, tatăl său, Ion Tănase, fiind laborant de farmacie, iar mama sa, Elena, era o femeie simplă, care se îngrijea de casă.

A fost cuprins de o pasiune aparte pentru teatru, fapt care l-a determinat să alcătuiască o trupă de amatori, prima scenă în care aceştia jucau fiind beciul casei, apoi în hambarul casei, în scene din piese precum „Meșterul Manole”, „Căpitanul Valter Mărăcineanu” sau „Constantin Brâncoveanu”.

În Brăila s-a împrietenit cu învățătorul și scriitorul Ion Adam, care i-a oferit tânărului de 18 ani catedră să din Cursești, Rahova, de vreme ce Adam urmă să plece la cursuri în Belgia. S-a descurcat destul de bine că învățător, însă a intrat în conflict cu directorul și câțiva profesori.

În 1919 a pus bazele trupei de teatru Cărăbuș în București, împreună cu care urmă să creeze o tradiție de teatru de cabaret/ revistă pe parcursul următorilor 20 de ani, tradiție prezentă și astăzi, mai ales la Teatrul de revistă „Constantin Tănase”, care funcționează încă la adresa fostului „Cărăbuș” pe Calea Victoriei, 33-35, în inima Bucureștiului.

A fost decorat la 28 ianuarie 1942 cu Ordinul „Coroana României” în gradul de Comandor.

Cupletele sale aveau priză la public fiindcă Tănase folosea satira ca să critice politicianismul, corupţia şi dispreţul faţă de nevoile cetăţenilor, reuşind un gen de divertisment care dacă nu-i alina, măcar le dădea o mică satisfacţie morală oamenilor.

Dă, Doaaamne!

Ce-o să fie o să fie

O să fie o bogăţie

Cu n-a fost şi nu mai este

Decât numai în poveste

O să fie un bairam

Ca-n sânul lui Avram

Şi de sus, măi, tam nesam

O să plouă cu salam

Dă, Doaaamne!

Ce-o să fie ce-o să fie

Straşnică minunăţie

Din fântâni va curge bere

Numai lapte şi cu miere

Pe ogoarele golane

O să crească macaroane

Şi pe oricare maidan

O să calci pe parmezan

Dă, Doaaamne!

Ce-o să fie ce-o să fie

O să fie-o grozăvie

Leul o să fie cât carul

Şi doi bani va fi dolarul

Şi-o s-ajungă americanii

Să cerşească gologanii

De-o să facă atuncea ei

Împrumut la noi în lei

Dă, Doaaamne!....

Tănase a murit în București pe 29 august 1945. Au existat zvonuri conform cărora actorul ar fi fost ucis de către Armata Roșie invadatoare. Potrivit acestei versiuni, Tănase încă mai juca în București, un an după sosirea rușilor, și a fost ucis din cauza satirei la adresa soldaților ruși care aveau obiceiul să „rechiziționeze” toate bunurile personale purtate la vedere, mai ales ceasuri, pe care le cereau spunând „Davai ceas”.

1949: Prima explozie atomică sovietică

La 29 august 1949, Uniunea Sovietică a efectuat primul său test nuclear, detonând o bombă atomică la Semipalatinsk, în Kazakhstan. Acest test a reprezentat o piatră de hotar în istoria Războiului Rece, deoarece a marcat începutul unei curse a înarmărilor nucleare între Statele Unite și Uniunea Sovietică.

Explozia a demonstrat că URSS-ul reușise să dezvolte tehnologia nucleară la scurt timp după SUA, schimbând astfel echilibrul global de putere. Acest eveniment a intensificat tensiunile internaționale și a stabilit bazele pentru decenii de confruntare nucleară între cele două superputeri.

1958: S-a născut cântăreţul Michael Jackson

Michael Jackson a murit pe 25 iunie 2009. A fost supranumit „regele muzicii pop”, a fiind un renumit cântăreț american, care a adus contribuții importante muzicii, dansului și modei. Imensul succes comercial și o viață personală mult prea controversată l-au ținut în cultura muzicii timp de patru decenii.

Al șaptelea copil al familiei Jackson, Michael a debutat în anul 1964 alături de frații săi, în formația The Jackson 5, ca principal vocalist, fiind cel mai tânăr membru. Și-a început cariera solo în 1971, în timp ce încă era membru al formației. Albumul Thriller (1982) rămâne cel mai vândut album din toate timpurile.

1980: S-a născut Corina Ungureanu, gimnastă și antrenoare română

Corina Ungureanu este o antrenoare și o gimnastă română de talie mondială, actualmente retrasă din activitatea competițională. A avut o activitate competițională internațională între 1993 și1999.

A fost membră a echipei de gimnastică artistică a României care a câștigat de două ori titlul mondial și a fost campioană europeană la sol în 1998. A obținut 12 medalii, cu echipa sau individual, conform Wikipedia.

1997: Este fondată compania Netflix din industria cinematografică americană

Fondată în 1997 de către Reed Hastings și Marc Randolph, venitul primar al companiei se bazează pe abonamentele de streaming video, oferind o bibliotecă de filme și programe de televiziune, inclusiv cele produse în cadrul companiei.

Modelul inițial de afaceri a Netflix includea vânzările de DVD-uri și de închiriere prin e-mail, dar Hastings a decis oprirea vânzării de DVD-uri la un an după ce Netflix a decis să investească în DVD-uri ca afacere de închiriere. În 2007 și-a extins afacerea cu introducerea de mass-media streaming, păstrând în același timp serviciu de închirieri DVD și Blu-ray.

Compania s-a extins la nivel internațional, cu streaming disponibil în Canada începând cu 2010 și a continuat în America Latină și Caraibe; până în ianuarie 2016, serviciile Netflix sunt operate în peste 190 de țări. Netflix a intrat în industria de producție de conținut media în 2012 debutând cu serialul House of Cards.