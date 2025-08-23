search
24 august: Se stinge din viață cunoscutul medic Carol Davila

0
0
Publicat:

În ziua de 24 august 1884, se stinge din viață cunoscutul medic Carol Davila, iar exact în aceeași zi din 2024 moare fostul selecționer al echipei României, antrenorul german Christoph Daum.

Carol Davila/FOTO: Wikipedia
Carol Davila/FOTO: Wikipedia

79: Erupe Vezuviu, distrugând orașul Pompei

În jurul zilei de 24 august, anul 79 d.Hr., o uriașă erupție a Muntelui Vezuviu a acoperit orașul Pompei cu resturi vulcanice, urmată a doua zi de nori de gaze extrem de fierbinți.

„Ultima zi a orașului Pompeii” - Pictură de Karl Brullov, 1830-1833/FOTO: Wikipedia
„Ultima zi a orașului Pompeii” - Pictură de Karl Brullov, 1830-1833/FOTO: Wikipedia

Potrivit Britanica, clădirile au fost distruse, populația a fost zdrobită sau asfixiată, iar orașul a fost îngropat sub un strat de cenușă și piroclast. Timp de multe secole, Pompei a rămas sub acest strat de cenușă, care a conservat perfect rămășițele.

Când acestea au fost dezgropate, în secolul al XVIII-lea, lumea a fost uimită de descoperirea unui oraș greco-roman sofisticat, înghețat în timp. Clădirile publice grandioase includeau un forum impresionant și un amfiteatru; vile luxoase și diverse locuințe, datând din secolul al IV-lea î.Hr., au fost de asemenea descoperite.

În interior s-au găsit unele rămășițe ale oamenilor care se adăposteau de erupție; alții zăceau îngropați în timp ce încercau să fugă; brutării au fost descoperite cu pâini încă în cuptoare. Clădirile și conținutul lor au dezvăluit viața de zi cu zi din lumea antică și au stârnit interesul secolului XVIII pentru tot ce era clasic.

Pompei, Herculaneum și Torre Annunziata au fost desemnate împreună sit al Patrimoniului Mondial UNESCO în 1997.

La momentul distrugerii, Pompei avea între 10.000 și 20.000 de locuitori. Orașul modern Pompei, situat la est, găzduiește Bazilica Santa Maria del Rosario, un centru de pelerinaj.

1865: Se naște al doilea rege al României, Ferdinand I

Născut pe 24 august 1865, în Sigmaringen, Germania, Ferdinand I a fost al doilea rege al României, din 10 octombrie 1914 până la moartea sa, la 20 iulie 1927.

Regele Ferdinand I/FOTO: Arhivă
Regele Ferdinand I/FOTO: Arhivă

Ferdinand și-a petrecut copilăria și adolescența la reședința familiei din Sigmaringen, Germania. În 1885 a terminat cursurile Școlii de ofițeri din Kassel, fiind numit cu gradul de sublocotenent în cadrul Regimentului 1 Gardă de la Curtea Regală a Prusiei. A urmat apoi studii la Universitatea din Leipzig și la Școala Superioară de Științe Politice și Economice din Tübingen, pe care le-a absolvit în 1889.

Începând cu 1889 a devenit Principe de Coroană al Regatului României, în urma renunțării tatălui și fratelui său mai mare, Wilhelm, la drepturile de succesiune la coroana regală a României. Din acel moment s-a stabilit în România, unde și-a continuat cariera militară, având și o serie de comenzi onorifice, fiind înaintat până la gradul de general de corp de armată.

În 1892, acesta se căsătorește cu prințesa Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și Gotha.

Ferdinand a murit la Sinaia, la 20 iulie 1927, în urma unui cancer galopant la colon. A fost înmormântat la Mănăstirea Curtea de Argeș.

1884: Se stinge din viață Carol Davila, medic român de origine franceză

Pe 28 aprilie 1828, s-a născut Carol Davila, la Parma, în Italia, și a rămas în istorie pentru activitatea sa ca medic şi farmacist, dar și pentru întemeierea Şcolii Naţionale de Medicină şi Farmacie.

Bustul lui Carol Davila, sculptat de Constantin Brâncuși/FOTO: Wikipedia
Bustul lui Carol Davila, sculptat de Constantin Brâncuși/FOTO: Wikipedia

A crescut la Frankfurt pe Main, fiind sub îngrijirea bunicii lui, doamna Bethmann-Hollweg.  La 12 aprilie 1847 îşi ia examenul de bacalaureat în litere, la Angers, iar la 1 noiembrie 1847 se înscrie la Şcoala de medicină din Angers, potrivit Rardor.

În 1853, domnul Ţării Româneşti, Barbu Ştirbei, are iniţiativa angajării unui medic în serviciul sanitar al oştirii române, fiind solicitat Carol Davila, care a acceptat postul oferit. În același an, Davila devine medic-şef al spitalului militar şi medic-şef al armatei Ţării Româneşti.

Citește și: Cea mai penibilă revoluție din istoria românilor. L-a inspirat pe Caragiale și a devenit subiect de bancuri

În anul 1855 a înființat o școală de felceri, iar în 1856 o școală secundară de chirurgie cu program școlar teoretic-liceal și sanitar-militar.

La 6 martie 1856, Barbu Ştirbei a semnat actul pentru organizarea Şcolii de chirurgie de la Spitalul „Mihai Vodă”, iar în anul 1857, Carol Davila, alături de Nicolae Kretzulescu – cel care obţinuse, la Paris, titlul de doctor în medicină şi deschisese la Spitalul Colţea din Bucureşti, în 1842, o şcoală de mică chirurgie – , a pus bazele învăţământului medical din ţara noastră, înfiinţând, Şcoala Naţională de Medicină şi Farmacie.

În iulie 1858, Carol Davila a fost decorat cu „Legiunea de onoare” în grad de Cavaler. În anul 1860, pentru realizările sale, Alexandru Ioan Cuza l-a ridicat la gradul de general.

Viața sa personală a fost marcată de tragedii și realizări. Soția sa, Maria Marsille, a decedat în martie 1860, la vârsta de doar 24 de ani, după doar un an de căsătorie, la nașterea copilului.

Carol Davila a fost implicat în diverse proiecte de reformă și dezvoltare, iar sănătatea sa șubredă nu l-a împiedicat să-și continue munca cu pasiune și dăruire. A suferit de numeroase afecțiuni medicale de-a lungul vieții, inclusiv reumatism, pareză a unui braț și diverse infecții grave.

S-a stins din viață la data de 24 august 1884, la București. 

1973: S-a născut Dave Chappelle, comediant american

Născut pe 24 august 1973, în Washington D.C, Dave Chappelle este cunoscut pentru activitatea sa ca actor, producător, comediant și scenarist.

Dave Chappelle/FOTO: Getty Images
Dave Chappelle/FOTO: Getty Images

Cariera lui Dave Chappelle a început în liceu, la Duke Ellington School of the Arts din Washington, DC, unde a studiat arte teatrale. La vârsta de 14 ani, a început să susțină spectacole de stand-up comedy în cluburi de noapte.

La scurt timp după absolvire, s-a mutat la New York City, unde și-a consolidat rapid reputația de tânăr talentat. La 19 ani, Chappelle a debutat în film cu Robin Hood: „Men in Tights” (1993). Ulterior, a jucat în sitcomul de scurtă durată „Buddies” (1996) și a avut un rol important în „The Nutty Professor” (1996).

Chappelle este mai cunoscut pentru serie sa de sketch-uri satirice iconice și apreciate, „Chappelle’s Show” (2003). În 2006, revista Esquire l-a numit „geniul comic al Americii”, iar în 2013 un redactor de la Billboard l-a descris drept „cel mai bun”.  

Actorul câștigat un premiu Emmy în 2017 pentru apariția sa ca invitat în „Saturday Night Live” și un premiu Grammy în 2018 pentru seria sa de pe Netflix, „The Age of Spin & Deep in the Heart of Texas”. 

1991: Ucraina își declară independența față de Uniunea Sovietică

Actul de Declarație a Independenței Ucrainei a fost adoptat de Sovietul Suprem al RSS Ucrainei (Verkhovna Rada) pe 24 august 1991.

Actul a restabilit independența de stat a Ucrainei față de Uniunea Sovietică. Declarația a fost confirmată de majoritatea ucrainenilor din toate regiunile Ucrainei printr-un referendum pentru independență pe 1 decembrie, urmat de recunoaștere internațională începând cu ziua următoare. Independența Ucrainei a dus la dizolvarea Uniunii Sovietice până pe 26 decembrie 1991.

2024: A murit Christoph Daum, fost selecționer al echipei României de fotbal

Născut pe 24 octombrie 1953, în Zwickau, Germania, Christoph Daum a fost un antrenor de fotbal și fost fotbalist german, și fost selecționer al echipei României în perioada iulie 2016 - septembrie 2017.

Citește și: Mini-autoturismele legendare care au făcut istorie pe tot globul. Românii ar fi putut să o aibă pe Rodica, dar s-au ales cu Lăstun
Christoph Daum/FOTO: David Muntean
Christoph Daum/FOTO: David Muntean

Daum a început cariera de fotbalist în 1971 în liga de tineret cu Hamborn 07, apoi s-a transferat în 1972 la Eintracht Duisburg. Cariera sa ca jucător a fost scurtă, evoluând doar șapte sezoane, pentru doar două echipe: Eintracht Duisburg (1972-1975) și la amatori de 1. FC Köln (1975-1979), perioadă în care nu a reușit să marcheze vreun gol.

Christoph Daum a antrenat echipa națională a României în perioada iulie 2016 - septembrie 2017, timp în care a disputat 10 meciuri (3 victorii, 3 remize și 4 înfrângeri).

Pe parcursul carierei, neamțul a mai antrenat pe Bursaspor, Club Brugge, Eintracht Frankfurt, Fenerbahce, FC Koln, Austria Viena, Beșiktaș, Bayern Leverkusen și VfB Stuttgart.

A cucerit campionatul din Germania în 1992 cu ultima formație, iar în Turcia a luat titlul cu Beșiktaș (1995) și Fenerbahce (2004 și 2005).

Pe 24 august 2024, Daum se stinge din viață, în Germania, la Koln, după o luptă de mai multă vreme cu un cancer pulmonar.

