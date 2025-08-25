search
26 august: Ziua când s-a născut handbalista Cristina Neagu, de patru ori cea mai bună jucătoare a lumii

0
0
Publicat:

Cristina Neagu s-a retras pe 8 iunie 2025, după 25 de ani petrecuți în lumea handbalului. Tot pe 26 august s-a născut marele fotbalist Nicolae Dobrin, dar și jucătoarea de tenis Irina Begu.

Cristina Neagu, cea mai bună handbalistă a lumii FOTO: Facebook
Cristina Neagu, cea mai bună handbalistă a lumii FOTO: Facebook

 1910: S-a născut Maica Tereza, călugăriță catolică de origine albaneză, laureată a Premiului Nobel

Maica Tereza, născută Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, a fost o călugăriță catolică de origine albaneză care a fondat ordinul Misionarii Carității în Kolkata (Calcutta), India în 1950.

Timp de peste 45 de ani, ea a îngrijit săracii, bolnavii, orfanii și muribunzii, conducând și extinderea Misionarilor carității, mai întâi în toată India, apoi și în alte țări.

Maica Tereza FOTO: Adevărul
Maica Tereza FOTO: Adevărul

A întemeiat ordinul „Misionarele Carității”. A primit Premiul Nobel pentru Pace în anul 1979. A primit D.D.h.c. (Doctor of Divinity honoris causa) de la Universitatea din Serampore. A fost beatificată de Biserica Catolică în 19 octombrie 2003.

La 4 septembrie 2016 a avut loc canonizarea Fericitei Maici Tereza de Calcutta, la Vatican, în Piața Sfântul Petru.

1947: S-a născut Nicolae Dobrin, fotbalist român

Pe Nicolae Dobrin, istoria îl reţine ca fiind un maestru neegalat al fentelor cu balonul rotund. Rămas de mic orfan de tată, Nicolae Dobrin îşi petrecea aproape tot timpul jucând fotbal cu prietenii, pe un maidan de pe malurile Argeşului, cunoscut sub numele de „Maracana“.

A ajuns la Dinamo Piteşti printr-o întâmplare. În 1959, impresionaţi fiind de puştii care băteau mingea cât era ziua de lungă, titularii echipei fanion a oraşului, în frunte cu Florin Halagian, le-au acordat onoarea unei miuţe, de dragul distracţiei. Numai că puştanii lui Dobrin i-au bătut pe profesionişti cu 12-2, ascunzându-le pur şi simplu mingea. La 14 ani, „Gicu“ debuta deja în primul eşalon, într-un meci cu Ştiinţa Craiova. A ars etapele în continuare, iar la 17 ani juca deja prima sa partidă în tricoul echipei naţionale, contra reprezentativei RFG-ului. 

Nicolae Dobrin FOTO: Adevărul (arhivă)
Nicolae Dobrin FOTO: Adevărul (arhivă)

Adversar direct i-a fost Horst Szymaniak, un mijlocaş ce participase deja, la acea oră, la două Cupe Mondiale. Nimic din astea nu l-a speriat pe Dobrin, care în primele minute i-a introdus nonşalant balonul printre picioare, ca unui vechi amic de pe maidan.

În anii ce au urmat, „Prinţul din Trivale“ a condus Argeşul din succes în succes, ajutând echipa piteşteană să câştige primele şi singurele sale titluri din palmares, în 1972 şi 1979. Era vremea când refrenul „Ce ne facem, oameni buni, cu acest Dobrin, care ascunde mereu mingea de n-o mai găsim?“ se cânta pe toate stadioanele din ţară.

Maestru al fentei și al driblingului, „Gâscanul” a fost ales cel mai bun fotbalist al României de trei ori, în anii 1966, 1967 și 1971. 

Fotbalistul-fenomen a cucerit două titluri cu echipa din Trivale, în 1972 și 1979, după ce debutase în Divizia A la numai 14 ani și 10 luni. Până la finalul carierei, adunase 409 meciuri în prima ligă, reușind să înscrie 111 goluri, în timp ce la națională evoluase de 48 de ori, marcând 6 goluri. A dus prima reprezentativă a României la Campionatul Mondial de fotbal din 1970, însă nu a evoluat niciun minut în Mexic, din cauza unui conflict cu antrenorul Angelo Niculescu.   

Nicolae Dobrin a murit pe 26 octombrie 2007, la vârsta de 60 de ani. 

1974: A murit Charles Lindbergh, aviator american, primul care a traversat Oceanul Atlantic în zbor

Charles Augustus Lindbergh, Jr. (n. 4 februarie 1902 – d. 26 august 1974), cunoscut și ca “Lucky Lindy” (Norocosul Lindy) sau “The Lone Eagle” (Vulturul solitar), a fost un pilot american, de origine suedeză, unul din pionierii zborurilor de lungă durată, devenit faimos pentru realizarea unui zbor transatlantic fără escală de la New York la Paris în 1927.

Conform unor opinii, Lindbergh și-ar fi stricat enormul renume pe care l-a cucerit datorită performanțelor sale de aviator, prin implicarea puternică în mișcarea menită să împiedice intrarea Statelor Unite ale Americii în cel de-al doilea război mondial.

Citește și: 17 august: Se naște Traian Vuia, pionier al aviației, iar germanul Hans Grade efectuează primul zbor cu un monoplan

După alte opinii, Lindbergh ar fi dovedit patriotism și deosebit curaj prin susținerea unei cauze pe care el o considera justă în ciuda pierderii suportului publicului.

1981: Sonda Voyager 2 a ajuns la maximă apropiere de Saturn, trecând la 101.000 km de planetă

La 26 august 1981, Voyager 2 a trecut la 161.000 km de centrul planetei Saturn, la 9 luni după Voyager 1.

În timp ce trecea în spatele lui Saturn (văzut de pe Pământ), Voyager 2 a sondat atmosfera superioară a planetei adunând informații despre profilele atmosferice de temperatură și densitate.

Sonda Voyager FOTO: Shutterstock
Sonda Voyager FOTO: Shutterstock

Voyager 2 a constatat că, la nivelurile de presiune superioare (7 kilopascali presiune), temperatura lui Saturn era de 70 de grade Kelvin (-203 °C), în timp ce, la cele mai profunde niveluri măsurate (120 kilopascali), temperatura creștea la 143 K (-130 °C).

S-a descoperit că polul nord era mai rece cu 10 kelvini, deși acest lucru poate fi sezonier.

Sonda a fost direcționată astfel încât să poată obține vizualizări mai bune ale sateliților decât Voyager 1.

După survolul lui Saturn, platforma ghidată de instrumente s-a oprit temporar, determinând calculatorul principal să anuleze măsurătorile și să piardă o mulțime de date. 24 de ore mai târziu, inginerii misiunii au reușit să remedieze problema platformei (cauzată de o suprasolicitare care și-a epuizat temporar lubrifiantul), dar situația a fost restaurată definitiv 3 zile mai târziu după trimiterea instrucțiunilor de către echipele de la sol.

Traiectoria a permis sondei să utilizeze asistența gravitațională a lui Saturn pentru a se muta la următoarea destinație: Uranus.

1988: S-a născut Cristina Neagu, jucătoare română de handbal

Născută în Capitală, Cristina Neagu a început handbalul la vârsta de 12 ani, la CSȘ Nr. 5 din București. Ca senioară a mai jucat pentru HC Activ Ploiești, Rulmentul Brașov, Oltchim Rm. Vâlcea și ZRK Buducnost Podgorica.

În decembrie 2023, Cristina Neagu și-a anunțat retragerea din echipa națională, la revenirea lotului de la Campionatul Mondial din Danemarca, Norvegia și Suedia.Palmaresul său cuprinde, între altele, Liga Campionilor (cu Buducnost Podgorica, în 2015), o medalie de bronz la Mondiale (2015), o medalie de bronz la Europene (2010), cu echipa națională.

Cristina Neagu FOTO: Facebook
Cristina Neagu FOTO: Facebook

Palmaresul său individual numără patru titluri de cea mai bună jucătoare a lumii (IHF), în 2010, 2015, 2016, 2018, cea mai bună jucătoare a CM 2015, al cărui golgheter a fost, cea mai bună jucătoare europeană în 2017, 2018, golgheterul all-time al Campionatului European, golgheterul Campionatului European din 2010, golgheterul all-time al al Ligii Campionilor.

Citește și: 18 august. Ziua în care femeile au primit dreptul de a vota în Statele Unite

Cristina Neagu s-a retras pe 8 iunie 2025, după 25 de ani petrecuți în lumea handbalului.

1990 S-a născut Irina-Camelia Begu, jucătoare română de tenis

Irina Begu a câștigat șase titluri la simplu și nouă titluri la dublu în WTA Tur. Ea a câștigat, de asemenea, un titlu de simplu în seria WTA 125, precum și 12 titluri de simplu și 19 de dublu pe Circuitul ITF.

 Cea mai bună poziție în clasamentul WTA la simplu este locul 22 mondial, atins în august 2016, iar la dublu tot locul 22 mondial, la 1 octombrie 2018.

Irina Begu FOTO: Facebook
Irina Begu FOTO: Facebook

La simplu, ea a ajuns la o finală Premier, la Cupa Kremlin din 2014, dar a pierdut în fața Anastasiei Pavliuchenkova. Celelalte rezultate semnificative ale ei la simplu includ două sferturi de finală la nivel Premier la Madrid Open în 2015 și 2016 și semifinala Premier 5 Italian Open în 2016.

La dublu, ea nu a câștigat niciodată un turneu de nivel mai înalt decât Internațional, dar a ajuns în finala turneului Premier-5 Wuhan Open în 2015, precum și două finale de nivel Premier la Kremlin Cup în 2015 și la Eastbourne International în 2018.

Istoria zilei

