Ministrul Sănătății anunță că stomatologia va fi dezvoltată și finanțată de stat în spitalele publice

Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională Ordinul de ministru care creează, pentru prima dată în România, un mecanism public clar și predictibil de finanțare pentru tratamente stomatologice în sistemul public: AP-STOMA.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, spune după ce a consultat publicul de pe rețelele de socializare că stomatologia trebuie să fie dezvoltată și în spitalele publice.

”Aveți dreptate! În România există spitale care și-au exprimat dorința de a dezvolta intervenții stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Avem chiar și un spital nou, construit în Sectorul 4, dedicat acestui tip de intervenții”, spune Rogobete într-o postare pe Facebook.

Ministrul susține că a lipsit până acum o viziune clară de finanțare și un mecanism predictibil care să încurajeze spitalele publice să dezvolte aceste servicii esențiale.

”M-am consultat cu specialiștii din domeniu. Iar împreună cu echipa mea din Ministerul Sănătății am livrat o soluție concretă. Astăzi am pus în transparență decizională Ordinul de ministru care creează, pentru prima dată în România, un mecanism public clar și predictibil de finanțare pentru tratamente stomatologice în sistemul public: AP-STOMA.

AP-STOMA este elaborat, derulat și finanțat de Ministerul Sănătății și se implementează prin unități sanitare publice care au sau vor avea în structură secții sau compartimente de stomatologie. Programul permite realizarea tratamentelor stomatologice definitive, inclusiv a celor complexe”, explică Alexandru Rogobete.

Ministrul a enumerat și tratamentele din AP-STOMA care se pot finanța:

– medicația, materialele și instrumentarul necesar tratamentelor stomatologice, inclusiv pentru intervenții sub anestezie generală

– analizele și investigațiile imagistice necesare evaluării și monitorizării pacienților

– echipamente medicale esențiale: unituri dentare, radiologie și imagistică, sterilizare, bloc operator, ATI, laborator etc

– consumabile, materiale de protecție și investigații auxiliare.