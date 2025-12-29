Patru turiști moldoveni blocați la Refugiul Călțun, recuperați după o acţiune de opt ore în condiţii meteo extreme

Patru turiști blocați la Refugiul Călțun din Munții Făgăraș au fost recuperați după o acțiune de salvare care a durat opt ore și s-a desfășurat în condiții dificile de viscol, frig și vizibilitate redusă.

Patru turiști din Republica Moldova care, duminică seară, au rămas blocați la Refugiul Călțun din Munții Făgăraș au fost recuperați luni, 29 decembrie, în urma unei acțiuni de salvare care a durat opt ore și s-a desfășurat în condiții extrem de dificile, cu viscol puternic, temperaturi scăzute și vizibilitate redusă.

Turiștii se adăpostiseră în refugiu după ce, din cauza vremii severe, au fost nevoiți să întrerupă drumeția spre Vârful Negoiu.

„Jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Arefu, împreună cu o echipă din cadrul Salvamont Argeș, au înfruntat codul portocaliu de vânt și au reușit să ajungă la cei patru turiști blocați încă de ieri (duminică - n.r.) în Refugiul Călțun. Din fericire, operațiunea de salvare s-a încheiat cu bine, atât pentru echipele de salvare, cât și pentru turiști, care au fost coborâți în siguranță și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale”, au transmis, luni, oficialii Jandarmeriei Argeș.

Din cauza viscolului puternic, salvatorii nu au putut interveni duminică seară, astfel că, pentru că turiștii erau bine echipați, aveau provizii și nu prezentau probleme medicale, acțiunea de salvare a fost reluată în siguranță luni dimineață.

În acest context, specialiştii au atras din nou atenția asupra importanței echipamentului adecvat și a prudenței pentru toți cei care urcă pe traseele montane în această perioadă, subliniind că faptul că vremea, care se schimbă de la oră la oră, poate genera situaţii extrem de periculoase.