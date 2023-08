Băutura banală, campioană la vitamina C, care tratează zeci de afecțiuni. Cum se prepară corect sucul

Aromatizeazǎ preparatele, dar aduce și numeroase beneficii organismului. Este bogat în vitaminele A şi C și indicat în caz de imunitate slăbită, stări infecțioase, alergii, convalescență, oboseală, astenie și surmenaj fizic si intelectual.

Este vorba despre pătrunjel, iar rǎdǎcina este partea cea mai utilizatǎ în tratamentul funcţiei renale, fiind un foarte bun diuretic. De asemenea, acționează ca un medicament natural şi în afecţiunile ca edeme, ascitǎ, calculi renali reumatism, artrita, erupţii cutanate.

"Sucul de pătrunjel s-a dovedit eficace și pentru o serie de boli ale sistemului ocular, în special pentru cele de la nervul optic. Vizibilitate redusă, probleme ale corneei, cataracta, conjunctivita, oftalmie (în toate etapele sale) sau oboseala ochilor, toate acestea pot fi cu succes tratate cu combinația dintre suc de morcov, pătrunjel, țelină și cicoare", scrie frunza-verde.ro.

Specialiștii atrag atenția că sucul de pătrunjel nu se bea singur, deoarece aceasta poate provoca tulburări la nivelul sistemului nervos. Prin urmare, este nevoie să fie combinat cu alte legume. împreună cu suc de sfeclă, de morcovi sau de castraveți.

Pentru a se prepara suc de pătrunjel se pun frunzele în storcător și apă cât să le cuprindă. Se presează compoziția până devine o pastă ce se poate bea ca atare sau filtrată. Este recomandat ca sucul să se bea imediat ce a fost preparat și în niciun caz nu se ține în frigider mai mult de cinci ore. Se bea zilnic sucul obținut dintr-o legătură de pătrunjel, preferabil înainte de masa principală. Cura cu suc de pătrunjel durează două săptămâni, arată sursa citată.

O plantă banală, campioană la vitamina C. Este ieftină și se găsește peste tot: „Blochează ruginirea și îmbolnăvirea organismului“

"Cu un conținut de aproape 200mg vitamina C/100g, pătrunjelul depășește toate celelalte fructe și legume: ardei gras roșu 160mg, suc de lămâie 128mg, ardei gras verde 120mg, kiwi 92mg, căpșuni 67mg, suc de portocale 54mg. Singura condiție este să consumăm pătrunjel din belșug, cu snopul, sub formă de salată (după exemplul salatei libaneze), nu doar câteva frunze, ca decor în ciorbă sau tocăniță. Unde mai pui că pe lângă vitamina C, pătrunjelul este bogat în fibre, betacaroten (precursor de vitamina A), acid folic, fier și calciu- adică elemente vitale pentru sănătate", arată dr. Mihaela Bilic.

E antianemic și antioxidant

De asemenea, pătrunjelul este accesibil ca preț și poate fi găsit în orice moment al anului. Mai mult decât atât, acesta este foarte eficient după boli sau intervenții chirurgicale ajutând la refacerea organismului.

"Nu e de mirare că în Franța salata de pătrunjel (tabouleh) este prezentă constant în meniul spitalelor, nu există un preparat mai simplu și mai mai eficient pentru perioada de convalescentă după boli sau intervenții chirurgicale.

Așa că de mâine umpleți coșul cu pătrunjel- e antianemic, antioxidant, îmbunătățește digestia, ameliorează circulația (are vitamina K anticoagulantă) și, nu în ultimul rând, asigură respirație proaspătă. Clorofila din pătrunjel neutralizează mirosurile neplăcute din gură, inclusiv pe cel de usturoi!", spune nutriționistul.