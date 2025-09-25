26 septembrie: 80 de ani de la moartea lui Béla Bartók, geniul care a scris cele mai frumoase prelucrări din folclorul românesc

Tot pe 26 septembrie are loc debutul muzicianului Bob Dylan.

1687: Partenonul din Atena este parțial distrus

Partenonul, templul dedicat zeiței Athena este o construcție în stil doric și o capodoperă a arhitecturii grecești, care a fost finalizat în anul 432 î. Hr.

În anul 1687, templul grecesc era folosit ca depozit de praf de pușcă de către garnizoana otomană. La data de 26 septembrie, Partenonul a fost parțial distrus după un bombardament, din timpul Asediului Acropolei, demarat de către forțele venețiene.

1905: Albert Einstein introduce teoria relativității restrânse

Relativitatea restrânsă este teoria fizică a măsurării în sistemele de referință inerțiale propusă în 1905 de către Albert Einstein, în articolul său, cu titlul „Despre electrodinamica corpurilor în mișcare”.

Articolul despre relativitatea restrânsă marchează a treia lucrare științifică publicată de Albert Einstein în acel an.

1945: A murit la New York, compozitorul, pianistul, muzicologul şi folcloristul Béla Viktor János Bartók

Bartók Béla s-a născut la Sânnicolaul Mare (judeţul Timiş), pe vremea când oraşul de pe Aranca aparţinea Ungariei.

Muzicianul Bartók Béla este unul din personajele cu care şi bănăţenii se pot mândri. A fost fără îndoială unul din cei mai renumiţi compozitori şi pianişti din lume. Bartók s-a născut pe 25 martie 1881 la Sânnicolaul Mare, în perioada în care Banatul aparţinea Ungariei. Primele lecţii de pian le-a primit de la mama sa, iar din 1899 a studiat la Pesburg, astăzi Bratislava şi la Academia Regală de Muzică din Budapesta, unde între 1908-1934 a lucrat ca profesor de pian.

Începând din 1905, Bartók Béla studiază tot mai mult muzica populară maghiară, românească şi cea ţigănească. “Cântece populare româneşti din Comitatul Bihor”, în 1913, “Cântece populare din Maramureş”, în 1923, “Melodien der Rumenischen Colinde”, în 1935 sau “Dialectul muzical al românilor din Hunedoara”, toate sunt colecţiile compozitorului maghiar despre folclorul românesc.

Între 1922-1936 a susţinut peste 40 de concerte în Ardeal, Banat şi la Bucureşti.

Vorbea peste zece limbi străine

Bartók vorbea şi citea în peste zece limbi străine. În afară de maghiara maternă, româna a fost singura în care el a conceput un text poetic pentru a-l pune pe muzică, este vorba despre libretul “Cantata profana”, compilat pe baza a doua texte de colind, versificat ulterior de Bartok în maghiară şi engleză.

La şcoală era considerat un bun latinist, făcând şi câteva studii de greacă. Începuturile studiilor sale de arabă sunt atestate în 1911, italiana în 1914, bulgara în 1935, ucraineana 1935 şi turca 1936, studiile sale de limba română debutând în 1909. Învaţă bine sârbo-croata în anii exilului sau american.

Citea literatură română

Biografii lui Bartók Béla susţin că ar fi luat lecţii de română de la Gheorghe Alexici, profesor universitar la Budapesta, care teoretic ar fi fost cel care l-a învăţat româneşte. În 1909 căuta un profesor de română la Societatea "Petru Maior" de la Budapesta, unde îi este recomandat studentul braşovean Miron Creţu.

Bartók va citi multă literatură română, fiind interesat să stăpânească o limbă prin intermediul căreia să poată comunica cu ţăranii români şi să poată nota singur textele lor, condiţie indispensabilă a activităţii de creator.

Bartók o va învăţa româneşte pe prima sa soţie, Marta Bartók, pentru a-l ajuta în toate fazele luptei sale etnomuzicale, inclusiv pe teren. O scrisoare "de lucru" adresată Martei începe în româneste: "Iubita soţie mea!".

A murit în America

În 1940 a emigrat în Statele Unite ale Americii, unde, pentru o scurtă perioadă (1940-1941), a lucrat pe lângă Columbia University şi ca profesor de muzică în New York, având venituri financiare modeste. Bartók Béla a murit de leucemie pe 26 septembrie 1945 în New York.

Liceul cu predare în limba maghiară din Timişoara poartă numele marelui muzician Bartók Béla, care are o stea şi pe Alea Muzicienilor de pe “Walk on fame-ul” din faţa Filarmonicii Banatul.

1960: Are loc prima dezbatere televizată între candidații la prezidențiale din SUA

În seara de 26 septembrie, când cei doi candidați, Richard Nixon și John F. Kennedy au ajuns în studiourile CBS din Chicago, pregătiți pentru prima dezbatere televizată din istoria alegerilor prezidențiale din SUA.

Discursurile celor doi au fost asemănătoare, problemele și soluțiile vizau aspectele cele mai fierbinți ale momentului și nu erau fundamental diferite. Mai mult, după ce Kennedy a rostit declarația introductCei care au ascultat dezbaterea la radio, îl considerau pe Nixon câștigător. Dar aceștia erau în minoritate. În 1960, 88% din casele americane aveau câte un televizor. Numărul telespectatorilor care au urmărit emisiunea a fost estimat la 74 de milioane. Iar aceștia au considerat că tânărul Kennedy este câștigătorul detașat al dezbaterii.ivă, Nixon a spus că subscrie la cele enunțate de adversarul său.

1961: Debutul muzicianului Bob Dylan

Bob Dylan, născut ca Robert Allen Zimmerman la 24 mai 1941 la Duluth, Minnesota, SUA,provine dintr-o familie de evrei emigrați din Rusia. Este un cântăreț, compozitor, muzician și poet american ale cărui contribuții în muzica americană sunt comparabile, în faimă și influență, cu cele ale lui Stephen Foster, Irving Berlin, Woody Guthrie și Hank Williams.

1983: Ofiţerul sovietic Stanislav Petrov salvează omenirea de un război nuclear

Stanislav Evgrafovici Petrov ( n. 7 septembrie 1939, Vladivostok, URSS – d. 19 mai 2017, Friazino, Rusia) a fost un locotenent-colonel retras al Apărării Antiaeriane Sovietice. La data de 26 Septembrie 1983, el era ofițerul responsabil al centrului de monitorizare nucleară de la Oko, sistemul centrului raportând că o rachetă nucleară a fost lansată din Statele Unite Ale Americii. Petrov a considerat avertizarea ca fiind una falsă, astfel, decizia sa prevenind un contraatac de proporții gigantice și o distrugere reciprocă din partea Statelor Unite ale Americii și al aliaților din NATO. Investigații ulterioare au confirmat că avertizarea satelitului a fost cauzată de o defecțiune.

Rolul lui Petrov în prevenirea războiului nuclear este discutabilă, mai ales după ce reprezentanții Rusiei au declarat că pentru un contraatac să fie lansat, sunt necesare detecții din mai multe surse. Oarecum incidentul a expus o eroare gravă în sistemul inițial de detectare sovietică. Petrov nu a fost nici premiat nici sancționat pentru acțiunea sa. Dacă Petrov ar fi raportat rachetele Americane, superiorii săi ar putea fi lansat un contraatac împotriva Statelor Unite, provocând un răspuns nuclear din partea S.U.A. . Ulterior, s-a dovedit că Petrov avea dreptate, nici o rachetă nu a fost lansată și detectarea calculatorului a survenit în urma unei erori. După o perioadă s-a demonstrat că alarma falsă a fost creată de un aranjament rar al luminii soarelui cu norii de înaltă atitudine și sateliții sovietici. Acest fenomen a fost numit Orbita Molniya.

1996: A murit Nicu Ceaușescu, fiul dictatorului Nicolae Ceaușescu

Născut la 1 septembrie 1951, la București, Nicu Ceaușescu a fost al treilea copil al soților Nicolae și Elena Ceaușescu. El a ocupat funcția de prim-secretar al organizației PCR Sibiu spre sfârșitul regimului comunist din România.

A fost arestat în zilele Revoluției din 1989 și condamnat la cinci ani de închisoare pentru nerespectarea regimului munițiilor și armelor de foc, dar a fost eliberat pe motive medicale. De asemenea, la început, a fost învinuit pentru genocid, omor deosebit de grav și subminarea economiei naționale.

A murit în clinica Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien (AKH) din Viena.

2016: A murit muzicianul și actorul Ioan Gyuri Pascu

Născut la 31 august 1961, Ioan Gyuri Pascu a făcut parte din grupul de umor Divertis. A abordat diferite stiluri muzicale, printre care pop, rock, blues și reggae. De asemenea, a întemeiat mai multe trupe de succes, precum The Blue Workers și Pacific.

Din filmografia sa amintim: „Cucoana Chirița”, „O vară de neuitat”, „Occident”, „Tablou” și „Hardcover”.

A lansat mai multe albume muzicale, precum: „Ar putea fi”, „Mixed gril”, „Maşina cu jazzolină”, „Casetă pentru minte, inimă şi gură”, „Gânduri nevinovate”, „Stângul de a visa” și „Prinde o stea”.