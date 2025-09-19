20 septembrie, ziua în care navigatorul Fernando Magellan și-a început călătoria în jurul lumii

La 20 septembrie 1519, Fernando Magellan a plecat din portul Sanlúcar de Barrameda într-o expediție maritimă finanțată de Spania, destinată găsirii unei rute vestice spre Insulele Moluce. Călătoria avea să ducă la prima circumnavigație a globului.

1519 – Plecarea lui Magellan în jurul lumii

La 20 septembrie 1519, navigatorul portughez Fernando Magellan a pornit din portul Sanlúcar de Barrameda, Spania, într-o expediție finanțată de coroana spaniolă, având ca obiectiv găsirea unei rute spre Insulele Moluce pe vest. Flota era formată din cinci nave – Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria și Santiago – și peste 200 de oameni. Călătoria a fost una dintre cele mai îndrăznețe expediții maritime ale epocii.

Expediția a durat aproape trei ani și a întâmpinat dificultăți majore, inclusiv revolte, naufragii și lipsuri alimentare. Magellan a murit în aprilie 1521, în Filipine, dar expediția a fost dusă la capăt de Juan Sebastián Elcano. La 6 septembrie 1522, nava Victoria a revenit în Spania cu doar 18 supraviețuitori, marcând prima circumnavigație reușită a globului.

1866 – Nașterea lui George Coșbuc

La 20 septembrie 1866 s-a născut, în Hordou (astăzi Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud), poetul român George Coșbuc. A studiat la Năsăud și apoi la Universitatea din Cluj, unde a început să se afirme literar. A debutat în revista „Familia” și a colaborat cu mai multe publicații, remarcându-se prin poezii inspirate din viața satului și din folclor.

Printre cele mai importante opere ale sale se numără volumele „Balade și idile” (1893) și traduceri majore, inclusiv „Divina Comedie” a lui Dante și „Eneida” lui Vergiliu. Coșbuc a fost membru titular al Academiei Române și a rămas o figură esențială a literaturii române prin contribuția sa la promovarea limbii și culturii populare.

1932 – Greva foamei a lui Mahatma Gandhi

La 20 septembrie 1932, Mahatma Gandhi, aflat în detenție la închisoarea Poona, a început o grevă a foamei. Protestul era îndreptat împotriva deciziei autorităților britanice de a introduce un sistem de electorale separate pentru „casta celor de jos” (numiți atunci „intocabili”), pe care Gandhi îl considera o măsură ce diviza societatea indiană.

Greva sa a avut un impact major, provocând mișcări de solidaritate și presiune publică. După șase zile, situația s-a soluționat prin „Pactul de la Poona”, în urma căruia a fost stabilită o reprezentare comună a comunității Dalit în cadrul sistemului electoral, cu locuri rezervate, evitând astfel segregarea instituțională.

1968 – Inaugurarea Uzinei de Autoturisme Pitești

La 20 septembrie 1968 a fost inaugurată Uzina de Autoturisme Pitești (UAP), prima fabrică de autoturisme construită în România. Evenimentul a marcat începutul producției autohtone de serie, în baza acordului de colaborare dintre statul român și compania franceză Renault.

Primul model fabricat a fost Dacia 1100, urmat de Dacia 1300, lansată în 1969, care a devenit una dintre cele mai populare mașini din România. Uzina de la Pitești a rămas mult timp simbolul industriei auto românești și baza dezvoltării ulterioare a brandului Dacia.

1974 – Inaugurarea oficială a Transfăgărășanului

La 20 septembrie 1974 a avut loc inaugurarea oficială a Transfăgărășanului, drum strategic construit între 1970 și 1974, cu o lungime de peste 90 km și o altitudine maximă de 2.040 m. Construcția a fost realizată în context militar, pentru a asigura un acces rapid peste Munții Făgăraș, în eventualitatea unui conflict.

Proiectul a implicat lucrări dificile, cu numeroase tuneluri, viaducte și serpentine. Transfăgărășanul a devenit ulterior o atracție turistică de referință a României, fiind cunoscut pentru peisajele spectaculoase și pentru caracterul său de drum de înaltă dificultate.