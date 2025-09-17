Video 18 septembrie, ziua în care începeau atacurile cu antrax din SUA, care au demarat una dintre cele mai complexe anchete FBI

Pe 18 septembrie 2001 începeau atacurile cu antrax în SUA. Scrisori conținând spori de antrax au fost trimise prin poștă către mai multe redacții de presă și către senatori, ucigând cinci persoane și infectând alte șaptesprezece. Tot pe 18 septembrie, dar în 2019, a murit regizorul român Alexandru Darie, fiul regretatului actor de teatru și film Iurie Darie.

53: S-a născut Traian, împărat roman (d. 117)

Domnia lui Traianus (98-117) a reprezentat momentul de maximă putere si expansiune teritoriala a imperiului roman. O serie de proiecte edilitare impresionante ale Antichităţii, printre care se află Forumul lui Traian şi Columna lui Traian, capodoperele din Roma ale arhitectului Apollodor din Damasc au fost ridicate în vremea împăratului Traian. În România, ruinele oraşului antic Ulpia Traiana Sarmizegetusa şi monumentul de la Adamclisi amintesc de Traian.

1819: S-a născut Léon Foucault, fizician și astronom francez

Jean-Bernard-Léon Foucault a fost un fizician și astronom francez. Omul de știință a rămas în istoria fizicii mai ales pentru experimentul său care a demonstrat rotația Pământului în jurul axei sale (pendulul lui Foucault, instalat în Pantheonul din Paris).

Acest pendul a fost reinstalat în 1995 și în prezent poate fi vizitat. Alte contribuții ale sale în fizică: determinarea vitezei luminii, inventarea giroscopului, descoperirea „curenților Foucault”.

1905: S-a născut Greta Garbo, actriță suedeză

Născută în Suedia, Greta Garbo s-a afirmat în cetatea filmului, la Hollywood, în epoca de aur a filmului mut. Greta Garbo a jucat în doar 27 de filme, chiar dacă e una dintre cele mai cunoscute actriţe din toate timpurile.

Ultimul ei rol a fost în 1941, în „Two-Faced Woman” (Femeia cu două feţe), deşi ar fi putut avea o carieră foarte lungă, până în 1990, când a murit.

Povestea lui Lev Tolstoi, „Anna Karenina”, dar şi „Camille” şi „Ninotchka” reprezintă momentele de apogeu ale carierei actriţei de origine suedeză. Rolul din „Ana Karenina” a fost unul de-a dreptul emblematic pentru Greta Garbo.

1914: S-a încheiat Acordul secret ruso-român

Acordul secret româno-rus din 1914, cunoscut și ca „Acordul Sazonov-Diamandy”, a fost un acord internațional, încheiat în secret între guvernul român și guvernul Imperiului Rus având ca obiect principal asigurarea unei atitudini favorabile a României față de Imperiul Rus la începutul Primului Război Mondial.

Prin acest acord, României i se recunoștea pentru prima dată în mod oficial dreptul de a reuni „părțile din Austro-Ungaria, locuite de români”, atunci când „va considera oportun”. Referitor la Bucovina, se stabilea ca principiul naționalităților să servească drept bază în delimitarea teritoriilor ce urmau să treacă sub suveranitatea României sau Rusiei, potrivit wikipedia.

Alte prevederi ale acordului stipulau că statul român se obliga să păstreze o „neutralitate binevoitoare” față de Rusia până ce se va decide să intre în război, în schimb Rusia se obliga să determine guvernele francez și britanic să recunoască acordul încheiat. De asemenea, părțile se obligau să păstreze un secret absolut asupra existenței și conținutului acordului

1960: S-a născut Petrică Mâțu Stoian, cântăreț de muzică populară

Petrică Mâțu Stoian a fost un interpret român de muzică populară, și om de afaceri. Aceasta se ocupa pe lângă muzica cu apicultura și livada proprie. Era originar din zona Plaiului Cloșanilor din județul Mehedinți. În perioada 1995-2005 a fost angajat al Ansamblului artistic profesionist „Doina Gorjului” din Târgu-Jiu.

Apoi, până în 2021 a fost angajat al Ansamblului Profesionist Maria Tănase din Craiova, de unde s-a și pensionat.

A murit la 6 noiembrie 2021, la Spitalul Județean de Urgență Reșița, în urma unor complicații suferite după infecția cu COVID-19.

1970: A murit James Marshall „Jimi” Hendrix

James Marshall „Jimi” Hendrix a fost cântăreț, compozitor și chitarist american. Deși cariera sa a durat doar patru ani, este considerat unul dintre cei mai influenți chitariști din istoria muzicii universale.

Născut în Seattle, Washington, Hendrix a început să cânte la chitară la vârsta de 15 ani. După liberarea din serviciul militar, acesta își urmează chemarea artistică, acompaniind diferite formații în localuri din Statele Unite.

După ce basistul Chas Chandler îi devine manager, artistul se mută în Anglia, unde creează primele sale hituri alături de The Jimi Hendrix Experience. Printre acestea se numără „Hey Joe”, „Purple Haze” și „The Wind Cries Mary”. Faima sa se propagă în Statele Unite după concertul de la Festivalul Monterey din 1967, și odată cu lansarea albumului său final, Electric Ladyland, în 1968.

Artistul moare din cauza consumului de barbiturice în 1970, la vârsta de 27 de ani, devenind rapid o figură emblematică în cultura psihedelică a lumii occidentale. Post-mortem, i-au fost acordate o serie cuprinzătoare de onoruri, fiind listat de revistele Time și Rolling Stone ca fiind cel mai mare chitarist electric din toate timpurile.

1976: S-a născut Ronaldo, fotbalist brazilian

Ronaldo Luis Nazário de Lima este un fost fotbalist brazilian, care evolua pe postul de atacant. Supranumit ”Il fenomeno”, Ronaldo este considerat unul din cei mai mari fotbaliști din toate timpurile.

El este unul din cei trei jucători care au câștigat premiul Fotbalistul Anului FIFA de trei ori sau mai mult, alături de Zinedine Zidane și Lionel Messi.

2001: Încep atacurile cu antrax din SUA

Atacurile cu antrax încep pe 18 septembrie, la o săptămână după atacul de la 11 septembrie. Scrisori care conțin spori antrax sunt trimise prin poștă unor birouri de presă și senatori americani, ucigând cinci persoane și infectând alte șaptesprezece. Investigația FBI a fost una dintre cele mai complexe din istoria sa, iar atacurile au rămas singurele atacuri letale cu antrax în afara războiului.

Ofițerii de poliție ai Capitoliului și angajații care lucrau pentru senatorul Russ Feingold au fost, de asemenea, expuși. Potrivit FBI, ancheta care a urmat a devenit „una dintre cele mai mari și mai complexe din istoria aplicării legii”. Acestea sunt singurele atacuri letale în care s-a folosit antrax în afara războiului.

Potrivit wikipedia, prima victimă cunoscută a atacurilor, Robert Stevens, care lucra la tabloidul Sun, publicat tot de AMI, a murit pe 5 octombrie 2001, la patru zile după ce a fost internat într-un spital din Florida cu o boală nediagnosticată care îi provoca vărsături și dificultăți de respirație. Presupusa scrisoare care conținea antraxul care l-a ucis pe Stevens nu a fost găsită niciodată. Doar scrisorile adresate New York Post și NBC News au fost identificate efectiv, existența celorlalte trei scrisori este dedusă din faptul că persoane de la ABC, CBS și AMI au fost infectate cu antrax. Oamenii de știință care au examinat antraxul din scrisoarea adresată New York Post au spus că era un material granular maro, grosier, aglomerat, care arăta similar cu hrana pentru câini.

Alte două scrisori cu antrax, purtând același ștampilă poștală din Trenton, erau datate 9 octombrie, la trei săptămâni după prima expediere. Scrisorile erau adresate celor doi senatori americani, Tom Daschle din Dakota de Sud și Patrick Leahy din Vermont. La acea vreme, Daschle era liderul majorității din Senat, iar Leahy era șeful Comisiei Judiciare a Senatului; amândoi erau membri ai Partidului Democrat.

Scrisoarea adresată lui Daschle a fost deschisă de un asistent, Grant Leslie, pe 15 octombrie, după care serviciul poștal guvernamental a fost imediat închis. Scrisoarea nedeschisă adresată lui Leahy a fost descoperită într-un sac poștal confiscat pe 16 noiembrie. Scrisoarea adresată lui Leahy fusese redirecționată greșit către anexa poștală a Departamentului de Stat din Sterling, Virginia, din cauza unei erori de citire a codului poștal; un angajat al poștei de acolo, David Hose, a contractat antrax prin inhalare.

FBI și CDC au autorizat Universitatea de Stat din Iowa să distrugă arhivele sale privind antraxul în octombrie 2001, ceea ce a împiedicat ancheta. Ulterior, în primii ani ai anchetei, atenția s-a concentrat asupra expertului în arme biologice Steven Hatfill, care a fost în cele din urmă exonerat.

Bruce Edwards Ivins, un om de știință de la laboratoarele guvernamentale de apărare biologică de la Fort Detrick din Frederick, Maryland, a devenit suspect în jurul datei de 4 aprilie 2005. Pe 11 aprilie 2007, Ivins a fost pus sub supraveghere periodică, iar un document al FBI afirma că era „un suspect extrem de important în atacurile cu antrax din 2001”. Pe 29 iulie 2008, Ivins s-a sinucis cu o supradoză de acetaminofen (paracetamol).

Procurorii federali l-au declarat pe Ivins singurul autor al atacurilor pe 6 august 2008, pe baza probelor ADN care au condus la o fiolă cu antrax din laboratorul său.

Două zile mai târziu, senatorul Chuck Grassley și reprezentantul Rush D. Holt Jr. au solicitat audieri în cadrul Departamentului de Justiție și FBI cu privire la modul în care a fost condusă ancheta. FBI a închis oficial ancheta pe 19 februarie 2010.

2012: A murit Romulus Vulpescu, un fost poet, scriitor, traducător, editor, publicist și politician român.

Romulus Vulpescu a fost căsătorit cu prozatoarea Ileana Vulpescu, cu care a avut o fiică, Ioana. A urmat, la București, școala primară, liceele „Sf. Andrei” (1939-1948) și „Gh. Șincai” (1948-1951), unde a frecventat clasele X-XI la seral, în paralel cu o școală profesională (1950-1951), devenind și strungar calificat.

S-a înscris apoi la Facultatea de Filologie, Secția Limba și Literatura Română, a Universității din București, pe care a absolvit-o în 1955.

După absolvire, a lucrat ca redactor la Editura de Stat pentru Literatură și Artă (1955-1960), la Editura pentru Literatură Universală (1961-1964), la revista „Luceafărul” (1964-1965), ca secretar literar și director adjunct la Teatrul „Barbu Delavrancea” (1967-1969), muzeolog la Muzeul Literaturii Române și în redacția „Manuscriptum” (1970-1973), secretar la Uniunea Scriitorilor din România (1973-1989), director al Teatrului Mic (1990-1991).

A fost colaborator al celor mai importante reviste literare din țară.

2019: A murit Alexandru Darie, regizor român de teatru

Ducu Darie, cum îi spuneau prietenii, s-a născut pe 15 iunie 1959 într-o familie de artişti, părinţii săi fiind actorii Consuela Roşu şi Iurie Darie.

„Cred că de pe la 3 ani, 3 ani şi jumătate, am început să cresc în teatru. Nu exista bonă, baby-sitter şi-aşa mai departe, aşa că părinţii mă luau la repetiţii, la Teatrul de Comedie, unde erau amândoi angajaţi. Era perioada de glorie a Teatrului de Comedie. Director era Radu Beligan, iar trupa era de fapt o pleiadă fantastică de actori, de la Dem Rădulescu, Mircea Albulescu, Gheorghe Dinică, Marin Moraru, până la cei mai tineri, care atunci erau Sanda Toma, Grigore Gonţa. Se puneau spectacole precum «Umbra», de Evgheni Schwartz, «Capul de răţoi», iar regizor era David Esrig“, îşi amintea Alexandru Darie.

„Împreună cu valul binecunoscut, Liviu Ciulei, Lucian Pintilie, Lucian Giurchescu, Radu Penciulescu, toţi au plecat după «închiderea robinetului» în străinătate. Şi, deci, stăteam în teatru. Acolo am descoperit mirosul scenei, ce valoare are o mască, un element de recuzită. Stăteam ore întregi şi mă jucam cu ele. După aceea, când am crescut, vedeam cât de mici sunt de fapt culisele Teatrului de Comedie, «buzunarele scenei». Am intrat şi în spectacole, de la 6 ani am făcut figuraţie, şi în «Capul de răţoi» şi în alte spectacole. Chiar am fost la Viena, prima oară când am ieşit afară din ţară, am fost cu părinţii mei, într-un turneu cu mare succes de altfel. Iar până în anii '70 a fost o perioadă când se făceau multe turnee în străinătate...“, mărturisea artistul, într-un interviu, pentru „Adevărul“.

Regizorul Alexandru Darie a murit la vârsta de 60 de ani. Fiul actorului Iurie Darie era internat de aproape două săptămâni la Terapie Intensivă la Institutul Clinic Fundeni din Bucureşti.

Alexandru Darie suferea de mai mulţi ani de ciroză, iar în ultima perioadă starea sa de sănătate se agravase. A fost internat la Institutul Clinic Fundeni, cu o complicaţie la plămâni.