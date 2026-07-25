26 iulie: Cum a declanșat Fidel Castro Revoluția Cubaneză printr-un atac eșuat

Data de 26 iulie marchează mai multe evenimente care au influențat istoria, cultura și știința, printre care nașterea lui Samuel von Brukenthal, guvernator al Transilvaniei și colecționar de artă a cărui moștenire este legată astăzi de muzeul din Sibiu ce îi poartă numele.

Pe 26 iulie 1721, într-o comunitate săsească din Nocrich, în actualul județ Sibiu, venea pe lume Samuel Brekner, copilul unui jurist sa,s care avea să devină, peste câteva decenii, una dintre cele mai cunoscute figuri ale Transilvaniei secolului al XVIII-lea.

Samuel von Brukenthal a fost, de-a lungul vieții, jurist, administrator, guvernator al Transilvaniei, colecționar de artă și unul dintre oamenii care au adus spiritul iluminist în spațiul transilvănean.

Tatăl său, Michael Brekner, era jurist sas, iar mama sa, Susanna Brekner, provenea din familia nobilă transilvăneană Conrad von Heudendorff. La aproape trei ani după nașterea lui Samuel, tatăl său a fost înnobilat, iar familia a primit numele „von Brukenthal”, conform regulilor nobiliare ale vremii.

Tânărul Samuel a avut parte de o educație aleasă, studiind la marile universități germane din Halle și Jena, unde s-a remarcat în filosofie, drept și administrație. După terminarea studiilor, a ajuns cancelar provincial la Viena, apoi s-a întors în Transilvania, hotărât să își construiască o carieră în administrație.

Căsătoria care i-a deschis toate uşile

Drumul spre succes nu era însă deschis pentru oricine. În acea perioadă, originea, averea și relațiile aveau un rol important în ascensiunea socială. La Nocrich nu avea prea multe șanse de evoluție, pentru că fratele său mai mare preluase rolul tatălui în familie. În plus, la Sibiu, centrul politic al Transilvaniei de atunci, nu avea drepturi de cetățean, ceea ce îi limita accesul la o carieră.

Ambițios și conștient că avea nevoie de o schimbare, Samuel von Brukenthal a înțeles că o căsătorie într-o familie influentă îi putea deschide drumul spre succes.

Inițial, Brukenthal ar fi fost interesat de fiica comitelui de Baussern, însă reputația acesteia l-ar fi făcut să își îndrepte atenția către Sophia Katharina von Klocknern, fiica primarului Sibiului. În 1745, cei doi s-au căsătorit.

Căsătoria i-a schimbat radical viața. Samuel von Brukenthal a primit o casă în centrul Sibiului, dreptul de cetățean al orașului și o avere considerabilă: aproximativ 30.000 de guldeni, la care s-au adăugat numeroase proprietăți.

Mai important decât averea a fost, însă, accesul la o lume nouă. Prin familia soției sale, Brukenthal a intrat în cercurile influente ale orașului și și-a construit relații care aveau să îl ajute în carieră.

Întâlnirea cu Maria Tereza

După căsătorie, ascensiunea sa administrativă a continuat. A fost grefier secund, apoi grefier principal și vicenotar, până când, în 1753, a primit o misiune care avea să îi schimbe definitiv viitorul a fost trimis la Viena pentru a reprezenta interesele națiunii săsești.

În capitala Imperiului Habsburgic a cunoscut-o pe împărăteasa Maria Tereza, care l-a apreciat pe tânărul jurist pentru tenacitata şi inteligenţa sa și a devenit protectoarea lui. Cu sprijinul ei, Samule Brukenthal a avansat rapid și a ajuns cancelar provincial.

În 1777, a primit cea mai înaltă funcție pe care o putea ocupa un transilvănean la acea vreme: guvernator al Transilvaniei, fiind primul sas care a ajuns în această funcţie, în care și a rămas până în 1787.

Pe lângă prestigiu, funcția i-a adus și o avere impresionantă. Samule Brukenthal câștiga aproximativ 24.000 de guldeni anual și a fost ridicat la rangul de baron, devenind unul dintre cei mai bogați oameni ai Transilvaniei.

Le-a lăsat românilor moştenire palatul din Sibiu şi colecţia de artă

Dincolo de funcțiile politice, numele lui Samuel von Brukenthal a rămas legat de pasiunea pentru artă. În perioada petrecută la Viena, el a adunat una dintre cele mai valoroase colecții particulare de pictură europeană ale vremii, menționată inclusiv în „Almanach de Vienne” în anul 1773.

În 1779, a construit la Sibiu un palat în stilul barocului târziu, după modelul vienez. Clădirea a devenit nu doar o reședință elegantă, ci și un important centru cultural al Transilvaniei. Aici se desfășurau serate muzicale și literare, iar palatul adăpostea galeriile de artă, biblioteca și cabinetul de stampe ale baronului.

Colecțiile sale au fost deschise publicului încă din 1790, cu trei ani înainte de inaugurarea Muzeului Luvru din Paris.

Pentru că nu a avut urmași direcți rămași în viață, singura sa fiică murind la vârsta de patru ani, el a stabilit prin testament ca, după stingerea familiei, averea să ajungă la Biserica Evanghelică, iar palatul să devină muzeu.

Dorința sa s-a împlinit în 1817, când Palatul Brukenthal a devenit muzeu public, una dintre primele instituții de acest fel din Europa și una dintre cele mai importante din sud-estul continentului.

Samuel von Brukenthal a murit la Sibiu în 1803, la vârsta de 81 de ani. Peste trei secole de la nașterea sa, numele lui continuă să fie legat de una dintre cele mai valoroase moșteniri culturale ale Transilvaniei.

1830: A izbucnit Revoluția Franceză, care a dus la căderea Casei de Bourbon

Pe 26 iulie, în Franţa au început protestele care aveau să ducă la înlăturarea regelui Carol al X-lea și la schimbarea dinastiei aflate la conducerea țării.

Nemulțumirea populației a fost alimentată de deciziile regelui, care a restrâns libertatea presei și a modificat sistemul electoral printr-o serie de ordonanțe considerate o revenire la practicile autoritare ale vechiului regim. Parisul a devenit centrul revoltei, iar după trei zile de confruntări, cunoscute sub numele de „Cele Trei Zile Glorioase” („Trois Glorieuses”), Carol al X-lea a fost nevoit să abdice.

1943: S-a născut Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones

Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, a crescut în Dartford, în comitatul Kent, într-o familie interesată de educație, iar în adolescență a început să fie atras de muzica blues și de artiști americani precum Chuck Berry și Muddy Waters.

A studiat la London School of Economics, însă a renunțat la facultate pentru a se concentra pe muzică. La începutul anilor ’60, împreună cu Keith Richards și ceilalți membri ai formației, a contribuit la dezvoltarea stilului care avea să definească The Rolling Stones.

În deceniile următoare, trupa a lansat numeroase albume și piese care au ajuns cunoscute în întreaga lume, printre care „(I Can’t Get No) Satisfaction”, „Paint It Black”, „Angie” și „Start Me Up”. Jagger a rămas în centrul formației prin prezența sa scenică și prin felul în care a interacționat cu publicul la concerte.

Pe lângă muzică, a avut și apariții în cinematografie, printre care rolurile din filmele „Performance” și „Ned Kelly”, lansate în 1970.

1952: A murit Eva Perón, actriță argentiniană, prima doamnă a Argentinei

Pe 26 iulie 1952 a murit Eva Perón, soția președintelui argentinian Juan Perón și una dintre cele mai cunoscute figuri politice ale Argentinei din anii ’40 și ’50.

Născută într-o familie săracă din provincia Buenos Aires, Eva Duarte s-a mutat în capitală în adolescență şi a lucrat în teatru și radio. Întâlnirea cu Juan Perón, pe atunci ministru al Muncii, avea să-i schimbă viaţa pentru totdeauna, cei doi apropiindu-se în perioada în care Perón promova măsuri destinate muncitorilor și sindicatelor.

În 1945, după arestarea lui Juan Perón de către adversarii săi politici, Eva a participat la mobilizarea susținătorilor acestuia. Protestele organizate de muncitori au contribuit la eliberarea sa, iar un an mai târziu Juan Perón a câștigat alegerile prezidențiale.

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După instalarea lui la conducerea Argentinei, Evita, așa cum era numită de susținători, s-a implicat direct în viața publică. A sprijinit proiecte sociale, a susținut dreptul femeilor de a vota și a primit oameni care veneau să îi ceară ajutorul pentru probleme personale sau administrative.

Pentru unii a fost o apărătoare a oamenilor săraci, în timp ce adversarii regimului Perón au criticat influența pe care o avea asupra deciziilor politice.

1952: S-a născut actorul român de teatru şi film Dan Condurache

Pe 26 iulie 1952 s-a născut actorul Dan Condurache. După absolvirea Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică în 1975, la clasa profesorilor Octavian Cotescu și Ovidiu Schumacher, și-a început activitatea pe scena Teatrului Mic din București.

Aici a interpretat, de-a lungul anilor, personaje din piese semnate de autori precum Shakespeare, Henrik Ibsen, Luigi Pirandello sau Milan Kundera. Printre spectacolele în care a jucat se numără „Peer Gynt”, „Coriolan”, „Neguțătorul din Veneția”, „Pluralul englezesc” și „Jacques și stăpânul său”.

A avut apariții și în teatru radiofonic, unde a interpretat personaje din adaptări precum „Romeo și Julieta”, „Îmblânzirea scorpiei”, „Troilus și Cresida” sau „Gulliver în Țara piticilor”.

În televiziune a jucat în producții precum „Egmont”, „Moartea unui comis voiajor” și „Prizonier la Auschwitz”. Primul rol într-un film de televiziune l-a avut în 1976, în „Domnișoara Nastasia”, iar debutul pe marele ecran a venit în 1978, în filmul „Urgia”.

Au urmat roluri în numeroase producții românești, printre care „La capătul liniei”, „Balanța”, „Vulpe-vânător”, „Nunta mută”, „Evadarea” și „Trădarea”.

1953: Fidel Castro declanșează Revoluția Cubaneză

Pe 26 iulie 1953, Fidel Castro și un grup de aproximativ 160 de rebeli au atacat cazarma Moncada din Santiago de Cuba, una dintre principalele baze militare ale regimului condus de Fulgencio Batista. Operațiunea a fost un eșec din punct de vedere militar, însă avea să devină momentul de început al mișcării care urma să schimbe cursul istoriei Cubei.

Atacul a fost organizat de un grup de tineri opozanți care contestau regimul lui Batista, considerat autoritar și susținut de Statele Unite. După confruntare, mulți dintre participanți au fost uciși, iar Fidel Castro, fratele său Raúl și alți supraviețuitori au fost capturați.

Condamnat la 15 ani de închisoare, Castro a fost eliberat în 1955 în urma unei amnistii. Gruparea formată în jurul său, numită Mișcarea 26 Iulie, a continuat lupta împotriva lui Batista, iar în 1959 a reușit să preia puterea în Cuba.

1964: S-a născut actriţa Sandra Bullock

Pe 26 iulie 1964 s-a născut Sandra Bullock, actriță americană cunoscută pentru rolurile sale din filme de acțiune, comedii și drame. A copilărit între Statele Unite și Germania, iar înainte de a ajunge la Hollywood a studiat actoria la East Carolina University.

Primele sale roluri importante au apărut în anii ’90, când a jucat în filme precum „Speed”, „While You Were Sleeping”, „The Net” și „A Time to Kill”. Succesul acestor producții i-a adus numeroase alte proiecte în cinematografie.

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În anii 2000, a apărut în filme precum „Miss Congeniality”, „The Proposal” și „The Blind Side”.

Pentru rolul din „The Blind Side” a primit premiul Oscar pentru cea mai bună actriță, precum și trofee acordate de Globurile de Aur și Screen Actors Guild.

În 2005, Sandra Bullock a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame.

1971: A fost lansată misiunea Apollo 15

Pe 26 iulie 1971 a fost lansată misiunea Apollo 15, a patra expediție americană cu echipaj uman care a ajuns pe Lună și prima din seria de misiuni „J”, concepute pentru cercetări mai complexe pe suprafața satelitului natural al Pământului.

Astronauții David Scott și James Irwin au petrecut aproape trei zile pe Lună, unde au colectat probe geologice și au realizat experimente. Pentru această misiune a fost folosit pentru prima dată un vehicul lunar, un mic rover electric care le-a permis astronauților să se deplaseze pe distanțe mai mari decât în misiunile anterioare.

Roverul lunar a extins zona explorată și a permis adunarea unor mostre din regiuni care nu puteau fi accesate pe jos. Apollo 15 a devenit astfel una dintre misiunile importante ale programului lunar american, înainte de ultimele două expediții ale seriei, Apollo 16 și Apollo 17.

2023: A murit celebra cântăreaţă irlandeză Sinéad O’Connor

Pe 26 iulie 2023 a murit cântăreața irlandeză Sinéad O’Connor, găsită fără viață în locuința sa din sud-estul Londrei.

Născută la Dublin în 1966, Sinéad O’Connor a devenit cunoscută în 1990, odată cu interpretarea piesei „Nothing Compares 2 U”, compusă de Prince. Melodia a ajuns pe primul loc în numeroase clasamente și a transformat-o într-un nume cunoscut în industria muzicală.

De-a lungul carierei, a lansat zece albume de studio și a abordat în muzica sa teme personale, sociale și religioase. A fost cunoscută și pentru pozițiile sale publice pe subiecte controversate, pe care le-a exprimat fără să evite conflictele cu industria muzicală sau cu instituțiile religioase.

Sinéad O’Connor a vorbit în mai multe rânduri despre dificultățile prin care a trecut, inclusiv despre traumele din copilărie și despre problemele sale de sănătate mintală.