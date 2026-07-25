„Ce ai vrea, să plâng de mila ta?” Rogobete, atac la adresa lui Vlad Voiculescu după criticile privind aparițiile sale la TV

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, i-a răspuns dur lui Vlad Voiculescu, după ce liderul USR a declarat că „nu mai poate deschide televizorul” fără să îl vadă pe Rogobete vorbind despre problemele din sistemul sanitar și despre personalul medical.

Într-o postare publicată sâmbătă seară, 25 iulie, Rogobete afirmă că va continua să apere medicii și angajații din sistemul de sănătate și îl acuză pe fostul ministru al Sănătății că dezinformează opinia publică.

„Vlad Voiculescu se plânge pe la presă că nu mai poate deschide televizorul că mă vede cum «mă plâng pentru personalul medical». Păi da! Ce ai vrea, să plâng de mila ta? Dezinformarea trebuie combătută din primul moment. Poate că experții care coordonează grupul de lucru pentru combaterea dezinformării de la Guvern ne pot explica și nouă cum se împacă propaganda cu realitatea”, a transmis Alexandru Rogobete.

Fostul ministru spune că apărarea cadrelor medicale a fost o constantă a activității sale, atât ca secretar de stat, cât și în perioada în care a condus Ministerul Sănătății.

„Da, mă lupt pentru personalul medical. Pentru medici, asistente, infirmiere, kinetoterapeuți, biologi, biochimiști, chimiști, psihologi, farmaciști, ingineri, personal auxiliar și administrativ. Și nu doar astăzi. Am făcut-o ca secretar de stat, am făcut-o ca ministru și o voi face ori de câte ori va fi nevoie.”

Alexandru Rogobete amintește că, în luna ianuarie, s-a opus intenției premierului Ilie Bolojan de a reduce cu 10% veniturile personalului medical.

„Am spus atunci că nu poți cere oamenilor să țină în viață un sistem întreg și, în același timp, să îi pedepsești financiar. Am avut aceeași poziție atunci și o am și astăzi. Între timp, fostul ministru Vlad Voiculescu, ministrul cu zero rezultate pentru oameni, spune că nu mai poate deschide televizorul pentru că mă vede prea des apărând sistemul medical”, a scris acesta.

În același mesaj, fostul ministru a prezentat măsurile pe care le consideră importante pentru sistemul sanitar în ultimii ani.

Potrivit acestuia, în 2023 au fost aprobate memorandumuri care au permis ocuparea a aproximativ 4.000 de posturi în unitățile Ministerului Sănătății și în spitalele administrațiilor locale. În 2024, Guvernul ar fi deblocat peste 7.600 de posturi în sistemul sanitar, iar prin OUG nr. 19/2024 veniturile personalului medical au fost majorate, în medie, cu aproximativ 20%, în special pentru asistente, infirmiere și personalul TESA.

Rogobete a comentat și criticile privind faptul că, în unele spitale, peste 90% din buget este cheltuit pe salarii: „Corect. Dar de ce se întâmplă asta? Pentru că tarifele prin care CNAS plătește spitalele au rămas, în esență, la nivelul de acum aproape zece ani. În acest timp, costurile cu energia, medicamentele, materialele sanitare, consumabilele, inflația, cursul valutar și taxele au explodat. Spitalul încasează bani calculați aproape la nivelul anului 2016 și plătește facturile la prețurile din 2026. Asta este adevărata problemă.”

În finalul mesajului, fostul ministru a făcut apel la empatie și a susținut că investițiile în sistemul medical nu trebuie privite doar prin prisma cifrelor din buget: „Imaginați-vă că aveți un accident grav într-o noapte. Ajungeți la spital și aflați că nu există medic anestezist de gardă, pentru că a plecat în Franța, unde este respectat, plătit mai bine și are condiții mai bune de muncă. În acel moment veți înțelege că sănătatea nu este un capitol dintr-un Excel contabil. Este diferența dintre viață și moarte. Iar eu voi continua să mă lupt pentru cei care, în fiecare zi și în fiecare noapte, luptă pentru viața noastră.”