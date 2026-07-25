Marșul Oradea Pride 2026 s-a desfășurat sâmbătă în centrul municipiului, în ciuda avertismentelor transmise de Jandarmerie și a faptului că manifestația nu e avizată. Peste 700 de persoane au luat parte la manifestație, spun organizatorii. Primele amenzi au fost aplicate chiar înainte ca participanții să pornească pe traseu.

UPDATE Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European: „Ruşinea asta nu se va spăla uşor”

Vicepreședintele Parlamentului European, eurodeputatul independent Nicu Ștefănuță, a reacționat dur după aplicarea de amenzi participanților la marșul Oradea Pride 2026, acuzând autoritățile române că restrâng dreptul la protest și criticând lipsa de reacție a clasei politice.

„Este ruşinos pentru statul român al nelibertăţilor europene ce se întâmplă acum la Oradea. Jandarmii au dat câteva zeci de amenzi tinerilor, amenzi şi de 1000 de lei. Le-au spus să le semneze, altfel le trimit acasă (ameninţare tipică care să te facă să semnezi pentru a nu contesta apoi şi în plus o încălcare a dreptului la intimitate al participanţilor)”, a afirmat europarlamentarul într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, la manifestație au participat persoane din mai multe țări europene, precum și reprezentanți ai unor ambasade.

„La marş sunt oameni din toată Europa şi cel puţin opt ambasade europene”, a transmis Ștefănuță.

„România a ajuns să interzică, să amendeze, să ameninţe oameni care protestează paşnic”

Vicepreședintele Parlamentului European consideră că evenimentele de la Oradea afectează imaginea țării și reprezintă un eșec al întregii clase politice.

„Ruşinea asta nu se va spăla uşor. România a ajuns să interzică, să amendeze, să ameninţe oameni care protestează paşnic. Pare că din lecţia Ungariei statul român a învăţat fix contrariul: că trebuie să strângă laţul ca partidele falimentare de azi să păstreze puterea”, a mai scris europarlamentarul.

Ștefănuță l-a menționat și pe fostul premierungar Viktor Orbán, prezent la Universitatea de Vară de la Tușnad.

„Viktor Orbán e bine merci la Tusványos, de unde critică ţara sa, pe care o face «o Venezuelă fără petrol». Pentru oameni ca el şi ca alţii de la noi, tot ce nu e dictatură, e marxism”.

În opinia sa, responsabilitatea pentru situația creată la Oradea nu aparține doar administrației locale.

„Sincer, aici de vină nu e doar primarul localităţii. De vină e toată clasa politică din Parlament şi Guvern, care asistă pasiv la ceva ce ne pune o pată neagră pe harta Europei”, a avertizat europarlamentarul.

În finalul mesajului, Nicu Ștefănuță a criticat și partidele aflate la putere, afirmând că pierderea încrederii cetățenilor favorizează ascensiunea formațiunilor extremiste.

„Cu aşa pro-europeni, nu mă miră deloc că avem extremişti cu cel mai mare procent. M-am agitat acum un an cu toată forţa şi influenţa mea să avem un preşedinte şi un guvern european care să ne protejeze. A fost degeaba. De azi, ştiu că nu mă pot încrede în ei pentru siguranţa tinerilor acestei ţări. Nu merită tag sau nimic, sunt nuli”, a mai scris Nicu Ștefănuță.

Eurodeputatul a încheiat:

„Aceşti tineri nu sunt «unii lgbt», nu sunt «o minoritate», ci fix copiii voştri, viitorul acestui stat”.

UPDATE Andrei Caramitru: „Nu ajută chestia asta cu marșurile. E benzină pentru suveraniști”

Economistul Andrei Caramitru a comentat situația creată în jurul marșului neavizat, subliniind că, deși libertatea de exprimare este un drept fundamental, astfel de manifestații pot avea un efect invers pe plan politic și social.

„Ca principiu absolut, toată lumea are dreptul să zică și să protesteze pentru orice, chit că nu ne convine. Dacă doi oameni adulți vor consensual să facă chestii între ei, e treaba lor, se cheamă libertate. Însă trebuie să înțelegem că nu ajută chestia asta cu marșurile. Deloc. E benzina perfectă pentru zuzuraniști, îi stimulează, îi crește cel mai mult și îi isterizează”, a afirmat Caramitru.

Acesta a explicat specificul sociologic al orașului Oradea, comparând zona cu un „Bible belt” românesc, bazat pe comunitățile protestante puternice care au contribuit la dezvoltarea economică a regiunii, dar care păstrează valori conservatoare.

„România nu este un stat omogen, ci este extrem de diversă și trebuie să o acceptăm așa, fără să forțăm chestii unii împotriva celorlalți. Eu aș fi de acord chiar cu o federalizare completă, pe modelul Elveției, pentru a respecta specificul fiecărei comunități”, a concluzionat Andrei Caramitru.



Știrea inițială

Câteva zeci de persoane s-au adunat în fața Primăriei Oradea încă din jurul orei 16:00, purtând steaguri și simboluri în culorile curcubeului, relatează eBihoreanul.

În repetate rânduri, jandarmii au cerut dispersarea participanților.

„Această adunare publică este neavizată. Vă rugăm să părăsiți zona. În caz contrar, veți fi sancționați conform Legii 60. Vă mulțumim”, au transmis jandarmii prin portavoce.

Potrivit organizatorilor, mai multe persoane au fost sancționate încă înainte de începerea marșului. În timp ce erau întocmite procesele-verbale, participanții au început să cânte „I don’t care, I love it”.

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Organizator Oradea Pride: „Lucrul acesta este un abuz”

Iulian Dițiu, președintele ARK Oradea și unul dintre organizatorii Oradea Pride, a declarat că a primit o amendă în valoare de 5.000 de lei pentru organizarea și participarea la o adunare publică neavizată.

„Conform legii, atâta vreme cât marșul nu este interzis, participanții nu ar avea de ce să fie amendați. În schimb, Jandarmeria a început să amendeze organizatorii și o parte dintre participanți. Lucrul acesta este un abuz și încalcă dreptul la liberă întrunire al participanților și al cetățenilor din Oradea”, a afirmat acesta.

Organizatorul a susținut că asociația a notificat Primăria privind desfășurarea evenimentului și nu a primit niciun răspuns.

„Legea nu prevede nicăieri că adunările publice ar trebui să fie avizate. Atâta vreme cât ele nu sunt interzise, se pot constitui”, a spus Dițiu.

Renate Weber: „Un marș Pride este o astfel de întrunire pașnică”

La manifestație a fost prezentă și Renate Weber, Avocatul Poporului, care a apărat dreptul organizatorilor de a desfășura evenimentul.

„Am venit în mod special pentru că aș dori să se înțeleagă că există un drept constituțional care se referă la libertatea întrunirilor pașnice. Un marș Pride este o astfel de întrunire pașnică.”, a declarat Weber.

Întrebată despre refuzul Primăriei Oradea de a aproba marșul, Avocatul Poporului a afirmat:

„Îmi pare rău, dar aici cred că primarul a înțeles greșit cum este legea. El nu trebuie să dea o autorizație. Autorizația nu este ca să-ți exerciți un drept. Este ca să stabilești un anumit traseu, pentru ca Jandarmeria să-ți asigure paza și protecția pe parcursul acela. Aici înțelegem diferit legislația și, sincer, cred că domnul Birta greșește.”

Peste 200 de participanți și fără incidente

În jurul orei 17:00, participanții au pornit în marș pe traseul Strada Independenței - Piața 1 Decembrie - strada Traian Moșoiu - Piața Unirii. Poliția Rutieră a restricționat circulația pe traseu, iar efective numeroase ale Jandarmeriei au însoțit manifestația.

Printre sloganurile scandate s-au numărat: „Drepturile noastre nu se fură”, „Dreptul la protest e drept fundamental”, „Drepturi egale, nu pasaje subterane”, „Oradea e a tuturor” și „Drepturi egale pentru fiecare”.

„Am arătat că vocile noastre nu pot fi reduse la tăcere”

În total, peste 700 de persoane au luat parte la manifestație, spun organizatorii.

„Astăzi, peste 700 de persoane din comunitate și aliați ne-am adunat la Marșul Oradea PRIDE 2026. Împreună am scris istorie și am demonstrat că Oradea este a tuturor. În ciuda obstacolelor, am ales să fim vizibili, uniți și curajoși. Am arătat că vocile noastre nu pot fi reduse la tăcere și că o comunitate unită poate schimba un oraș.Ajuns la cea de-a 4-a ediție, Oradea PRIDE ne reamintește că schimbarea se construiește împreună, pas cu pas, an de an. Vă mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi și ați făcut posibilă cea mai mare ediție de până acum!”, se arată pe pagina de Facebook a ARK Oradea.

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Marșul s-a încheiat în fața Primăriei Oradea, unde au avut loc discursuri ale organizatorilor și invitaților. Pe parcursul manifestației nu au fost raportate incidente.

Andrei Caramitru: „Nu ajută chestia asta cu marșurile. E benzină pentru suveraniști”

Economistul Andrei Caramitru a comentat situația creată în jurul marșului neavizat, subliniind că, deși libertatea de exprimare este un drept fundamental, astfel de manifestații pot avea un efect invers pe plan politic și social.

„Ca principiu absolut, toată lumea are dreptul să zică și să protesteze pentru orice, chit că nu ne convine. Dacă doi oameni adulți vor consensual să facă chestii între ei, e treaba lor, se cheamă libertate. Însă trebuie să înțelegem că nu ajută chestia asta cu marșurile. Deloc. E benzina perfectă pentru zuzuraniști, îi stimulează, îi crește cel mai mult și îi isterizează”, a afirmat Caramitru.

Acesta a explicat specificul sociologic al orașului Oradea, comparând zona cu un „Bible belt” românesc, bazat pe comunitățile protestante puternice care au contribuit la dezvoltarea economică a regiunii, dar care păstrează valori conservatoare.

„România nu este un stat omogen, ci este extrem de diversă și trebuie să o acceptăm așa, fără să forțăm chestii unii împotriva celorlalți. Eu aș fi de acord chiar cu o federalizare completă, pe modelul Elveției, pentru a respecta specificul fiecărei comunități”, a concluzionat Andrei Caramitru.