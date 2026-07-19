Istoria Tapiseriei de la Bayeux, cronica brodată medievală care părăsește Franța pentru prima dată din 1077

Pe 10 iulie 2026, tapiseria de la Bayeux a ajuns la Londra sub escorta poliţiei, într-un container climatizat: prima ei ieşire dincolo de Canalul Mânecii de când fusese brodată, pe la 1077. E un obiect de nouă secole şi jumătate, purtat cu aceeaşi grijă cu care un bolnav este dus la terapie intensivă. Această disproporţie dintre fragilitatea materialului şi greutatea istorică pe care o poartă arată cât de importantă este tapiseria de la Bayeux.

Primul lucru pe care istoricii de artă ţin să-l corecteze e chiar numele. Obiectul nu e o tapiserie în sens tehnic, nu e ţesut pe un război de ţesut, cu firele urzelii şi bătăturii formând imaginea. E o broderie: fire de lână vopsită, cusute cu acul pe o pânză de in deja gata ţesută, din nouă panouri prinse cap la cap. Lungă de peste 68 de metri şi înaltă de 50 de centimetri (pânza de rezervă adăugată mai târziu o duce, pe alocuri, până la 70), ea se derulează ca o bandă desenată medievală, cu peste 70 de scene legate între ele, cu comentarii în latină. Personajele revin de-a lungul poveştii: sunt peste 620 la număr, alături de 37 de corăbii, 33 de clădiri şi aproape 740 de animale risipite prin bordurile de sus şi de jos, printre creaturi fabuloase, scene de vânătoare şi, ici-colo, episoade licenţioase, strecurate poate ca glumă a celor care au brodat, poate ca simbol moral – nici azi nu se ştie sigur.

Povestea pe care o spune broderia este cea a anului 1066, ultima cucerire reuşită a Angliei. Se deschide cu Harold, conte de Wessex, plecând spre Franţa într-o misiune al cărei scop obiectul nostru nu-l precizează limpede: sursele normande spun că venea să-i confirme lui William dreptul la tronul Angliei, altele, mai târzii, că încerca să elibereze rude ţinute ostatice. Ajunge, probabil din greşeală, mai la nord de destinaţie, în Ponthieu, unde e prins de contele Guy şi predat lui William. Urmează jurământul lui Harold la Bayeux, moartea lui Edward, încoronarea grăbită, cometa Halley citită ca semn rău, pregătirile de invazie ale lui William şi, în final, bătălia de la Hastings. Aici broderia îl arată pe Harold lovit într-un ochi de o săgeată, deşi săgeata aceea, ca şi celelalte din scenă, pare adăugată abia în secolul al XIX-lea.

Când tapiseria a fost restaurată în 1982 şi ţesătura de rezervă scoasă, s-a văzut că prima schiţă a lui Bernard de Montfaucon, din anii 1720, arăta acolo doar nişte găuri, fără nicio săgeată. Abia desenatorul Charles Stothard, pe la 1817, a unit punctele şi a adăugat arma, ştiind probabil deja tradiţia morţii lui Harold, iar restauratorii de mai târziu i-au urmat linia. S-ar putea la fel de bine ca Harold să fie figura căzută la pământ sub inscripţia interfectus est, „a fost ucis“, sau ca amândouă imaginile să-l înfăţişeze pe el. Broderia se termină abrupt, cu englezii în retragere; ultimul ei fragment, care ar fi arătat probabil încoronarea lui William la Westminster, de Crăciunul lui 1066, s-a pierdut de mult.

Ce arată, de fapt, tapiseria

Dincolo de firul narativ al cuceririi, ceea ce face din tapiserie un obiect nepreţuit e cantitatea de detaliu cotidian strecurată în fundal. E cea mai bogată sursă vizuală păstrată din Anglia şi Normandia secolului al XI-lea, iar istoricii o folosesc de secole ca document propriu-zis, nu doar ca ilustraţie.

Armura apare cu o precizie tehnică pe care niciun text scris din epocă n-o egalează: cămăşi de zale, coifuri conice cu apărătoare de nas, scuturi în formă de zmeu la cavaleria normandă, scuturi rotunde la infanteria anglo-saxonă, topoare lungi mânuite cu ambele mâini, specifice gărzilor de corp ale lui lui Harold (n.e. – numiți „housecarl“ în perioada Evului Mediu timpuriu). Corăbiile normande, cu prova ridicată şi vele pătrate, sunt redate atât de exact încât arheologii navali le-au folosit ca reper pentru reconstituiri moderne. Apare şi construcţia unui castel de tip motte-and-bailey, cu muncitori săpând movila de pământ: este tehnica fortificatorie pe care normanzii au adus-o în Anglia şi care avea să schimbe definitiv peisajul militar al insulei.

Viaţa de zi cu zi se strecoară în scenele de tranziţie: pluguri trase de boi, o moară de vânt, un banchet cu bucătari frigând carne pe frigări şi servind-o pe scuturi întoarse, ca nişte tăvi improvizate. Coafurile devin, involuntar, un cod vizual: normanzii, tunşi scurt şi cu ceafa rasă, englezii, cu păr lung şi mustăţi groase. E un detaliu prin care privitorii medievali puteau probabil distinge tabăra fiecărui personaj dintr-o privire, fără să mai citească inscripţiile de deasupra. De aceea tapiseria e citată constant în studii despre armamentul medieval, arhitectura militară normandă şi organizarea socială a Angliei de dinainte de cucerire. UNESCO a înscris-o în 2007 în registrul Memoria Lumii.

Femeile şi misterul Ælfgyvei

Deşi se crede că broderia a fost lucrată de mâini de femei, în friza centrală apar doar trei. Una plânge la căpătâiul soţului muribund, probabil regina Edith. Alta fuge dintr-o casă incendiată de soldaţi normanzi, ţinând un copil de mână. A treia este Ælfgyva, singura femeie numită în inscripţii şi singura în jurul căreia s-a construit un mister întreg: apare într-un cadru arcuit, cu un cleric atingându-i faţa într-un gest care aduce mai degrabă a agresiune decât a binecuvântare, iar dedesubt, în bordură, o figură dezbrăcată repetă poza clericului, semn probabil al unui scandal sexual cunoscut contemporanilor, dar pierdut pentru noi.

Ælfgyva era, în secolul al XI-lea, unul dintre cele mai răspândite nume feminine din Anglia, ceea ce a lăsat loc pentru zeci de identificări posibile: de la Emma de Normandia, mama lui Edward Confesorul, până la o fiică a lui William, promisă cândva lui Harold. Cercetări mai recente înclină balanţa spre Emma: fusese, la rândul ei, protagonista unui scandal sexual cu episcopul de Winchester, folosit împotriva ei de tabăra lui Edward tocmai ca s-o îndepărteze de la putere. Iar succesiunea la tron, subiectul probabil al discuţiei dintre Harold şi William chiar înainte de această scenă, trecea şi prin înrudirea lui William cu Emma.

Cine a comandat-o şi cine a cusut-o

Nimeni nu ştie cu certitudine cine a poruncit realizarea broderiei. Ipoteza cea mai susţinută îl are în centru pe episcopul Odo de Bayeux, fratele vitreg al lui William. Apare atât de vizibil în scene, încât mulţi cred că el ar fi comandat lucrarea, o piesă monumentală pentru catedrala lui recent construită. Alte teorii au propus-o pe Matilda, soţia lui William, sau pe regina Edith, ca posibile comanditare, fără ca legătura vreuneia dintre ele cu proiectul să fie dovedită.

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Cei mai mulţi cercetători cred că broderia a fost lucrată în Anglia, nu în Normandia. Argumentul ţine de stil: scenele seamănă izbitor cu ilustraţiile din manuscrisele scriptoriilor din jurul oraşului Canterbury, iar corăbiile de pe pânză aduc, aproape trăsătură cu trăsătură, cu cele din manuscrisele vechi englezeşti Hexateuh şi Junius 11. Cine a desenat schiţele rămâne necunoscut, dar trebuie să fi fost cineva familiarizat cu arta miniaturii religioase. Cine le-a brodat efectiv, la fel, deşi majoritatea istoricilor presupun că au fost femei englezoaice, ale căror îndemânări cu acul erau lăudate în toată Europa vremii, inclusiv în surse normande scrise după cucerire. Practic, obiectul păzit de Franţa ca o comoară naţională timp de secole ar fi, la origine, lucrat în Anglia, comandat de un normand, pentru o catedrală din Normandia. Încâlceala asta face din 1066 un an la fel de disputat astăzi ca atunci.

Bordurile care completează povestea

Bordurile de sus şi de jos nu sunt doar decor. Deasupra lui William şi Harold, aflaţi în conversaţie la Curtea normandă, apar doi păuni: cel de sub William, colorat ca hainele lui, stă calm, cu aripile strânse, în timp ce perechea lui, sub Harold, îşi desface coada, în ecou la gesturile agitate ale acestuia. Nimeni nu ştie exact ce discută cei doi bărbaţi, poate întoarcerea rudelor lui Harold, poate promisiunea tronului, dar oglindirea din bordură sugerează că discuţia avea să aibă urmări.

În altă parte, o flotă de corăbii goale, brodate doar în contur, pluteşte spectral chiar sub scena în care Harold e anunţat de apariţia cometei, o posibilă premoniţie a flotei normande care avea să vină cu adevărat. Iar când povestea ajunge la lucruri de mare amploare, flota lui William acoperind orizontul, morţii şi răniţii de la Hastings, bordura însăşi e invadată de scenă, ca şi cum evenimentul ar fi prea mare pentru friza centrală.

Cât despre cometă: azi ştim că nu a fost văzută decât în aprilie 1066, la luni bune după încoronarea lui Harold, iar cronicile engleze din epocă nu o leagă de invazie. Legătura vine mai târziu, de la un călugăr de la Malmesbury, care scria la peste 500 de ani după Halley însuşi şi care mai pomenea şi de o apariţie anterioară a cometei, în anul 989, văzută atunci de un bătrân călugăr pe nume Aethelmaer, acelaşi care, mai târziu, avea să încerce să zboare cu nişte aripi improvizate.

Secolele de tăcere şi redescoperirea

După ce a fost atârnată, probabil, pe zidurile catedralei din Bayeux cu ocazia unor sărbători religioase, broderia dispare aproape complet din documente pentru sute de ani. Prima menţiune sigură apare abia în 1476, într-un inventar al catedralei, unde e descrisă drept o pânză lungă şi îngustă, folosită anual pentru împodobirea naosului. Localnicii din Bayeux au trăit vreme de secole lângă ea fără s-o considere altceva decât un decor liturgic obişnuit.

Redescoperirea ei ca obiect istoric important vine abia în secolul al XVIII-lea, odată cu interesul erudiţilor francezi pentru antichităţile naţionale. În timpul Revoluţiei a scăpat, la propriu, de la a fi tăiată şi folosită drept prelată pentru un car militar; un avocat local ar fi intervenit s-o salveze. Napoleon a expus-o la Paris în 1804, sperând să inspire opinia publică pentru o eventuală invazie a Angliei, o ironie pe care istoria pare s-o fi apreciat. În Al Doilea Război Mondial a fost mutată şi ascunsă, aproape confiscată de oficiali germani interesaţi de valoarea ei ca simbol al superiorităţii „germanice“ asupra Angliei. A supravieţuit şi de data asta. Din 1983, are casă permanentă la Muzeul din Bayeux.

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Un împrumut fără precedent

Muzeul din Bayeux a intrat în renovare majoră din septembrie 2025, iar cineva a avut o idee de neconceput cu doar câţiva ani în urmă: odată scoasă din vitrina ei verticală, tapiseria să traverseze Canalul în loc să meargă direct în depozit. Anunţul a venit în vara lui 2025, în timpul unei vizite a preşedintelui Macron la Londra; nu toată lumea din Franţa a fost de acord, invocând riscurile reale ale transportului unei piese atât de vechi. În compensaţie, British Museum trimite spre Normandia piese din tezaurul de la Sutton Hoo şi figurinele de şah de la Lewis. Fiecare ţară îşi trimite dincolo de graniţă o bucată din propria memorie medievală.

Expoziţia se deschide pe 10 septembrie 2026, în Sainsbury Exhibitions Gallery, şi rămâne acolo până pe 11 iulie 2027. Pentru prima oară tapiseria va fi expusă orizontal, nu vertical, cum a stat în muzeul francez. E o schimbare gândită pentru conservare, dar care oferă şi o perspectivă mai apropiată, probabil, de felul în care ar fi fost privită iniţial, atârnată de-a lungul unui zid, la nivelul ochilor.

Ce rămâne după atâta zgomot

Dincolo de logistica impresionantă şi de retorica diplomatică rămâne, în cele din urmă, obiectul însuşi: o ţesătură de in veche de aproape o mie de ani, cu fire de lână care şi-au păstrat culorile mult mai bine decât ar avea vreun drept s-o facă, povestind o cucerire despre care încă nu s-a lămurit pe deplin cine a comandat-o cu adevărat, cine a cusut-o, cine e femeia din scena cu clericul sau ce s-a întâmplat cu ultima ei bucată, pierdută pe undeva prin secole.

A supravieţuit Revoluţiei, lui Napoleon, unui război mondial şi acum unui tunel sub Canal, fără să-şi lase pe drum toate întrebările rezolvate. Peste un an, se întoarce la Bayeux, într-o vitrină nouă, orizontală, construită special pentru ea. Muzeul din Normandia se redeschide, tapiseria revine acasă, iar Londra rămâne cu amintirea celor câteva luni în care o bucată de istorie normandă a stat, întâmplător, exact acolo unde povestea ei s-a terminat: pe pământ englezesc.