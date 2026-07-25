Forțele ucrainene au respins un atac de amploare al armatei ruse în regiunea Donețk, la care ar fi participat unități din două armate de arme întrunite și o divizie de tancuri, potrivit unui anunț făcut de comandantul Gărzii Naționale a Ucrainei, Oleksandr Pivnenko.

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Conform oficialului ucrainean, ofensiva a fost lansată pe 22 iulie în sectorul aflat în responsabilitatea Corpului 1 Azov, cu participarea Armatei a 8-a și Armatei a 41-a de Arme Întrunite, precum și a Diviziei 90 Tancuri, sprijinite de zeci de vehicule blindate și militare, relatează ukrinform.net.

Forțele ruse ar fi atacat simultan din direcțiile Novoekonomicne și Vozdvijenka, încercând timp de aproximativ patru ore să avanseze spre localități din apropierea satului Șahove.

Pivnenko a afirmat că trupele ruse au folosit, de asemenea, drone de atac de tip Gerbera și Lancet pentru a sprijini operațiunea.

Potrivit armatei ucrainene, un sistem rusesc de lansare multiplă de rachete Tornado-S, folosit pentru susținerea ofensivei, a fost distrus în timpul luptelor. Forțele ucrainene susțin că au blocat înaintarea coloanelor mecanizate prin câmpuri de mine și prin lovirea unor puncte de trecere, împiedicând astfel manevrele trupelor ruse.

Autoritățile de la Kiev afirmă că în urma confruntărilor au fost distruse șapte tancuri, șase vehicule blindate de luptă, un sistem BM-21 Grad, un sistem Tornado-S, trei echipamente militare speciale și 47 de vehicule ușoare.

Tot potrivit bilanțului prezentat de partea ucraineană, 123 de militari ruși ar fi fost uciși, iar alți 29 răniți.

La operațiune au participat unități ale Corpului 1 Azov, Forțelor Aeriene Ucrainene, Serviciului de Securitate al Ucrainei, Forțelor pentru Sisteme fără Pilot, Poliției de Frontieră și ale altor structuri ale armatei și Gărzii Naționale.

Separat, autoritățile ucrainene au anunțat că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 230 de confruntări pe linia frontului, cele mai intense lupte având loc în sectorul Pokrovsk, unde forțele ucrainene au respins 37 de atacuri rusești.

Amintim că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat sâmbătă că Rusia pregătește un nou atac masiv cu rachete asupra Ucrainei în următoarele 48 de ore și că, în această toamnă, Moscova ar urma să declanșeze un nou val de mobilizare militară. Anunțul a fost făcut într-un mesaj video adresat națiunii, pe baza informațiilor primite de la serviciile de informații ucrainene și de la partenerii occidentali.

Qasym-Jomart Toqaev, președintele Kazahstanului, i-a transmis sâmbătă lui Vladimir Putin un apel direct pentru încetarea războiului din Ucraina. În timpul unei întâlniri desfășurate la Omsk, liderul kazah a cerut înghețarea conflictului și reluarea negocierilor de pace.