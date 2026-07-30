31 iulie: Ziua în care România a intrat în era atomică, iar „Micul Prinț” și-a pierdut creatorul

Pe 31 iulie, istoria consemnează renunțare la tron a prințului Carol al României, dispariția scriitorului și aviatorului Antoine de Saint-Exupéry, precum și nașterea unor personalități precum Mircea Baniciu și Horațiu Mălăiele. Tot într-o zi de 31 iulie, în 1957, a fost pus în funcțiune primul reactor atomic din România.

1919 – Prințul Carol al României renunță la tron

La 31 iulie 1919, prințul moștenitor Carol al României a renunțat pentru a doua oară la drepturile sale la tron, după ce a părăsit țara împreună cu Zizi Lambrino, cu care încheiase o căsătorie neacceptată de Casa Regală și de autoritățile române. Gestul a provocat o nouă criză în cadrul familiei regale și a ridicat semne de întrebare privind succesiunea la tron într-o perioadă în care România traversa transformările de după Primul Război Mondial.

Renunțarea din 1919 nu a rămas definitivă. La 20 februarie 1920, Carol a revenit asupra deciziei și a fost reprimit în linia de succesiune. Instabilitatea creată de relația sa cu Zizi Lambrino și de deciziile repetate privind statutul său dinastic avea să continue și în anii următori, culminând cu o nouă renunțare la drepturile la tron în 1925, înainte ca acesta să revină în țară și să devină regele Carol al II-lea în 1930.

1944 – Dispariția lui Antoine de Saint-Exupéry

La 31 iulie 1944, scriitorul și aviatorul francez Antoine de Saint-Exupéry a decolat de pe aeroportul Borgo din Corsica într-o misiune de recunoaștere aeriană deasupra Mării Mediterane, în cadrul operațiunilor aliate din Al Doilea Război Mondial. Pilotând un avion de tip Lockheed P-38 Lightning, el nu s-a mai întors la bază și a fost declarat dispărut în aceeași zi.

Timp de decenii, circumstanțele dispariției sale au rămas necunoscute. În 1998, un pescar a descoperit în largul coastelor Marsiliei o brățară care îi aparținuse scriitorului, iar în anul 2000 au fost identificate epava avionului și fragmente ale acestuia. Investigațiile ulterioare au confirmat că aparatul prăbușit era cel pilotat de Saint-Exupéry, autorul volumului „Micul Prinț”, una dintre cele mai traduse cărți din lume.

1949 – Nașterea lui Mircea Baniciu

La 31 iulie 1949 s-a născut, la Timișoara, Mircea Baniciu, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți și compozitori români de muzică folk și rock. El și-a început cariera la începutul anilor 1970, devenind solistul formației Phoenix, alături de care a contribuit la lansarea unor albume considerate reprezentative pentru muzica românească.

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După plecarea membrilor Phoenix din România, Baniciu și-a continuat activitatea artistică în țară și ulterior a dezvoltat o carieră solo. De-a lungul deceniilor a colaborat cu numeroși muzicieni, inclusiv în proiectul Pasărea Colibri, și a lansat mai multe albume apreciate de public. Activitatea sa artistică se întinde pe mai bine de cinci decenii, fiind recompensată cu numeroase distincții și premii.

1952 – Nașterea lui Horațiu Mălăiele

La 31 iulie 1952 s-a născut, în județul Teleorman, Horațiu Mălăiele, actor, regizor, caricaturist și scriitor român. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1975, iar în anii următori a devenit unul dintre cei mai apreciați actori ai scenei românești, activând la teatre importante din Capitală.

Pe lângă activitatea teatrală, Horațiu Mălăiele a avut o carieră consistentă în cinematografie și televiziune, interpretând roluri în numeroase producții românești. A semnat și regia unor spectacole și filme, iar în paralel a publicat volume de caricatură și texte umoristice. Pentru contribuția sa la cultura română a primit mai multe premii acordate de instituții și organizații de profil.

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1957 – Intrarea în funcțiune a primului reactor atomic românesc

La 31 iulie 1957 a fost pus în funcțiune primul reactor atomic din România, amplasat la Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele, în apropierea Bucureștiului. Reactorul, de tip VVR-S, a fost construit cu sprijinul Uniunii Sovietice și a reprezentat începutul utilizării energiei nucleare în scopuri de cercetare în România.

Instalația a fost folosită pentru producerea de radioizotopi, desfășurarea experimentelor din domeniul fizicii nucleare și pregătirea specialiștilor care aveau să contribuie la dezvoltarea programului nuclear românesc. Reactorul de la Măgurele a avut un rol important în dezvoltarea cercetării științifice și a infrastructurii nucleare din România, fiind utilizat timp de mai multe decenii înainte de a fi oprit definitiv.