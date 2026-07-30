 31 iulie: Ziua în care România a intrat în era atomică, iar „Micul Prinț” și-a pierdut creatorul | adevarul.ro
search
Vineri, 31 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

31 iulie: Ziua în care România a intrat în era atomică, iar „Micul Prinț” și-a pierdut creatorul

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Pe 31 iulie, istoria consemnează renunțare la tron a prințului Carol al României, dispariția scriitorului și aviatorului Antoine de Saint-Exupéry, precum și nașterea unor personalități precum Mircea Baniciu și Horațiu Mălăiele. Tot într-o zi de 31 iulie, în 1957, a fost pus în funcțiune primul reactor atomic din România.

Antoine de Saint-Exupéry a dispărut pe 31 iulie 1944 FOTO © Wikimedia Commons
Antoine de Saint-Exupéry a dispărut pe 31 iulie 1944 FOTO © Wikimedia Commons

1919 – Prințul Carol al României renunță la tron

La 31 iulie 1919, prințul moștenitor Carol al României a renunțat pentru a doua oară la drepturile sale la tron, după ce a părăsit țara împreună cu Zizi Lambrino, cu care încheiase o căsătorie neacceptată de Casa Regală și de autoritățile române. Gestul a provocat o nouă criză în cadrul familiei regale și a ridicat semne de întrebare privind succesiunea la tron într-o perioadă în care România traversa transformările de după Primul Război Mondial.

Renunțarea din 1919 nu a rămas definitivă. La 20 februarie 1920, Carol a revenit asupra deciziei și a fost reprimit în linia de succesiune. Instabilitatea creată de relația sa cu Zizi Lambrino și de deciziile repetate privind statutul său dinastic avea să continue și în anii următori, culminând cu o nouă renunțare la drepturile la tron în 1925, înainte ca acesta să revină în țară și să devină regele Carol al II-lea în 1930.

1944 – Dispariția lui Antoine de Saint-Exupéry

La 31 iulie 1944, scriitorul și aviatorul francez Antoine de Saint-Exupéry a decolat de pe aeroportul Borgo din Corsica într-o misiune de recunoaștere aeriană deasupra Mării Mediterane, în cadrul operațiunilor aliate din Al Doilea Război Mondial. Pilotând un avion de tip Lockheed P-38 Lightning, el nu s-a mai întors la bază și a fost declarat dispărut în aceeași zi.

Timp de decenii, circumstanțele dispariției sale au rămas necunoscute. În 1998, un pescar a descoperit în largul coastelor Marsiliei o brățară care îi aparținuse scriitorului, iar în anul 2000 au fost identificate epava avionului și fragmente ale acestuia. Investigațiile ulterioare au confirmat că aparatul prăbușit era cel pilotat de Saint-Exupéry, autorul volumului „Micul Prinț”, una dintre cele mai traduse cărți din lume.

1949 – Nașterea lui Mircea Baniciu

La 31 iulie 1949 s-a născut, la Timișoara, Mircea Baniciu, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți și compozitori români de muzică folk și rock. El și-a început cariera la începutul anilor 1970, devenind solistul formației Phoenix, alături de care a contribuit la lansarea unor albume considerate reprezentative pentru muzica românească.

Accidentul din spatele celebrului roman „Micul Prinţ”. Unde a găsit Antoine de Saint-Exupéry inspiraţia

După plecarea membrilor Phoenix din România, Baniciu și-a continuat activitatea artistică în țară și ulterior a dezvoltat o carieră solo. De-a lungul deceniilor a colaborat cu numeroși muzicieni, inclusiv în proiectul Pasărea Colibri, și a lansat mai multe albume apreciate de public. Activitatea sa artistică se întinde pe mai bine de cinci decenii, fiind recompensată cu numeroase distincții și premii.

1952 – Nașterea lui Horațiu Mălăiele

La 31 iulie 1952 s-a născut, în județul Teleorman, Horațiu Mălăiele, actor, regizor, caricaturist și scriitor român. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1975, iar în anii următori a devenit unul dintre cei mai apreciați actori ai scenei românești, activând la teatre importante din Capitală.

Pe lângă activitatea teatrală, Horațiu Mălăiele a avut o carieră consistentă în cinematografie și televiziune, interpretând roluri în numeroase producții românești. A semnat și regia unor spectacole și filme, iar în paralel a publicat volume de caricatură și texte umoristice. Pentru contribuția sa la cultura română a primit mai multe premii acordate de instituții și organizații de profil.

Povestea incredibilă a fugii din țară a membrilor formației Phoenix: închiși în boxe și adormiți cu Valium

1957 – Intrarea în funcțiune a primului reactor atomic românesc

La 31 iulie 1957 a fost pus în funcțiune primul reactor atomic din România, amplasat la Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele, în apropierea Bucureștiului. Reactorul, de tip VVR-S, a fost construit cu sprijinul Uniunii Sovietice și a reprezentat începutul utilizării energiei nucleare în scopuri de cercetare în România.

Primul reactor atomic din România a fost dat în folosinţă în anul 1957 FOTO: primăria Turnu Măgurele
Primul reactor atomic din România a fost dat în folosinţă în anul 1957 FOTO: primăria Turnu Măgurele

Instalația a fost folosită pentru producerea de radioizotopi, desfășurarea experimentelor din domeniul fizicii nucleare și pregătirea specialiștilor care aveau să contribuie la dezvoltarea programului nuclear românesc. Reactorul de la Măgurele a avut un rol important în dezvoltarea cercetării științifice și a infrastructurii nucleare din România, fiind utilizat timp de mai multe decenii înainte de a fi oprit definitiv.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru un șofer de TIR
digi24.ro
image
Șoferii cărora ar putea să nu li se mai dea permis de conducere după expirare. Reguli noi propuse de Ministerul Sănătății
stirileprotv.ro
image
Veștea anunță „cel mai probabil” guvern PSD-UDMR-PNL Aripa Conservatoare
gandul.ro
image
ULTIMA ORĂ! Mesaj RO-Alert în Tulcea. Pot cădea obiecte din spațiul aerian
mediafax.ro
image
“Gol valabil Bîrligea, penalty la Tănase!”. Cristi Balaj dezvăluie cele două greşeli majore împotriva FCSB când scorul era 0-0
fanatik.ro
image
Debitul Dunării la intrarea în țară se apropie de minimul istoric, înregistrat acum 41 de ani: secetă hidrologică în 5 regiuni din România
libertatea.ro
image
Diana Șoșoacă, transportată la spital. A fost implicată într-un accident rutier în București
digi24.ro
image
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
gsp.ro
image
Derapaj grosolan la TV: Gigi Becali l-a jignit în direct pe Decebal Rădulescu!
digisport.ro
image
Tensiuni între Maria Avram și Oana Monea! De ce a refuzat să o vadă și ce s-a întâmplat în Thailanda
click.ro
image
Diana Șoșoacă a fost implicată într-un accident de circulație și a fost dusă la Spitalul Universitar
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Şi-au luat apartamente în My Residence, le-au plătit, dar nu sunt proprietari. "Să nu mai fie creduli ca noi"
observatornews.ro
image
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
cancan.ro
image
Vineri, zi cu mari emoții pentru pensionari. Pensiile ar putea fi înghețate. Există și un scenariu de coșmar
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
prosport.ro
image
Amenda pe care mulți șoferi încă o calculează greșit. Cât plătești din iulie 2026 pentru cele mai comune abateri
playtech.ro
image
Marius Baciu, out de la FCSB?! Ratarea calificării în fața letonilor de la Auda a pus capac. Exclusiv
fanatik.ro
image
Americani vânează și distrug camerele care citesc numele de înmatriculare. Oamenii se tem de supravegherea în masă: „O amenințare clară la adresa siguranței publice”
ziare.com
image
Până aici! Florin Prunea i-a cerut să plece de urgență de la FCSB: "Du-te, nene, învârtindu-te"
digisport.ro
image
Alimentul comun pe care un medic neurolog nu îl consumă niciodată. Poate provoca paralizie și chiar și deces
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Sânzianei Negru din Cahul. Ea a restaurat locuința abandonată a bunicilor ei. A îmbinat perfect vechiul cu modernul. E ca din povești: Toată copilăria mea pe pășunea asta / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Modificare la pensie de la 1 August 2026. Crește stagiul complet de cotizare
mediaflux.ro
image
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
gsp.ro
image
INTERVIU | Flavia Boghiu povestește cu ochii în lacrimi drama unei mame refugiate din Ucraina și manipulările despre război: „Nu există să rămâi insensibil în fața unei asemenea tragedii. Românii au făcut, dacă vrei, bani ca să-i să-i ajute”
actualitate.net
image
Cine este Alberto, stewardul român care a cucerit TikTok-ul cu dansurile filmate înainte de zboruri. Milioane de oameni îi urmăresc videoclipurile din aeroport
actualitate.net
image
Alexandra Ungureanu și-a anulat concertul în ultimul moment. Ce s-a întâmplat cu artista
click.ro
image
„Este iar un moment de cotitură”. Anunțul copleșitor al Oanei Roman în timpul vacanței din Grecia
click.ro
image
Cornel a izbucnit în lacrimi la „Insula Iubirii – Reuniuni”. Ce i-a arătat Radu Vâlcan: „Nu mă pot uita nici acum, după doi ani”
click.ro
Charles cu mătușa lui Rose Hanbury Caroline Longman GettyImages 1321501131 jpg
Blondă, inocentă, tunsă scurt și c-un stil plictisitor. Un tipar periculos în trecutul amoros al Regelui Charles, cu o excepție
okmagazine.ro
emperor trajan jpg
Cei cinci împărați „buni” ai Romei. Secolul în care Imperiul a ajuns la apogeu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un român s-a întors acasă după 44 de ani în care familia l-a crezut mort. Cum a reușit să ajungă în țară
image
Alexandra Ungureanu și-a anulat concertul în ultimul moment. Ce s-a întâmplat cu artista

OK! Magazine

image
Cel mai nonșalant și sexy rege din lume. Momentul incredibil în care și-a schimbat slipul pe plajă, în văzul tuturor

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?