Video 10 aprilie: Titanic a pornit în primul și singurul său voiaj. Din cei 2.224 de oameni aflați la bord, doar 710 au supraviețuit în urma scufundării

Într-o zi de 10 aprilie, celebrul vas Titanic a pornit în primul și singurul său voiaj, plecând din portul britanic Southampton. Câteva zile mai târziu, tragedia avea să se întâmple: vasul a lovit un aisberg iar majoritatea persoanelor de la bord au murit. De asemenea, Doina Levința, născută pe 10 aprilie 1939, este una dintre cele mai cunoscute și apreciate creatoare de modă și scenografe din România.

1847: S-a născut Joseph Pulitzer

Joseph Pulitzer (n. 10 aprilie 1847 – d. 29 octombrie 1911) a fost un editor de ziare și jurnalist americano-ungar, cunoscut pentru contribuțiile sale majore în domeniul jurnalismului la sfârșitul secolului al XIX-lea. Născut în Ungaria, a emigrat în Statele Unite, unde la început s-a confruntat cu dificultăți, dar în cele din urmă a reușit să se afirme ca reporter în St. Louis.

A devenit cunoscut după ce a cumpărat ziarul New York World, aflat în dificultate financiară, și l-a transformat într-o publicație de top. A făcut acest lucru introducând stiluri inovatoare de reportaj și combinând senzaționalismul cu preocuparea pentru problemele sociale. Activitatea sa a marcat o schimbare importantă în jurnalism, punând accent pe rolul presei de a apăra interesele publicului și de a scoate în evidență probleme precum corupția și dificultățile imigranților.

Abordarea lui Pulitzer a inclus și extinderea conținutului, prin accent pe știrile sportive și introducerea benzilor desenate color, ceea ce a crescut popularitatea publicațiilor sale. Deși s-a confruntat cu probleme de sănătate care i-au limitat implicarea directă în conducerea ziarelor, influența sa asupra jurnalismului a rămas semnificativă.

La moartea sa, în 1911, a lăsat fonduri pentru înființarea Premiilor Pulitzer, care recompensează excelența în jurnalism și arte.

1912: Vasul Titanic a plecat în primul și singurul voiaj: din cei 2.224 de oameni aflați la bord, doar 710 au supraviețuit

La 10 aprilie 1912, celebrul vas Titanic a pornit în primul și singurul său voiaj, plecând din portul britanic Southampton. Câteva zile mai târziu, tragedia avea să lovească: din cei 2.224 de oameni aflați la bord, doar 710 au supraviețuit.

Înainte de plecare, încrederea era totală. Căpitanul Edward Smith declara presei britanice că nu își poate imagina circumstanțe în care o astfel de navă ar putea întâmpina probleme.

Primele zile ale călătoriei au decurs fără incidente. Totul s-a schimbat însă în noaptea de 14 spre 15 aprilie. La ora 23:40, un marinar a dat alarma după impactul cu un aisberg.

Edith Brown, una dintre ultimele supraviețuitoare, își amintea în biografia sa momentele de dinaintea dezastrului: tatăl ei le-a cerut să își pună vestele de salvare și haine groase, însă totul părea doar o măsură de precauție. Chiar și după impact, echipajul îi asigura pe pasageri că nu este nimic grav, în timp ce orchestra continua să cânte, iar mulți repetau convinși că nava este „insubmersibilă”.

În scurt timp, realitatea a devenit imposibil de ignorat. Pasagerii au început să fie evacuați în bărcile de salvare, cu prioritate pentru femei, copii și cei înstăriți. Haosul, strigătele și disperarea celor rămași în urmă au fost, potrivit supraviețuitorilor, de nedescris. În mod aproape ireal, pe fundalul tragediei, muzica de pe punte continua să răsune.

Inegalitățile sociale s-au reflectat dureros și în fața morții: pasagerii bogați au avut șanse mult mai mari de salvare, în timp ce cei săraci au pierit în număr covârșitor.

1937: Principele Nicolae a fost decăzut din rangul de membru al familiei regale

Principele Nicolae al României a fost al doilea copil al Reginei Maria a României și al Regelui Ferdinand I al României. La 28 octombrie 1931, s-a căsătorit cu Ioana Dumitrescu-Doletti.

Mariajul nu a fost însă acceptat de fratele său, Carol al II-lea al României, care a decis să-l îndepărteze temporar, trimițându-l în două călătorii succesive în Europa și Statele Unite.

Tensiunile dintre cei doi frați s-au amplificat treptat, în condițiile în care principele a refuzat să accepte anularea căsătoriei. În cele din urmă, Carol al II-lea a luat o măsură drastică: l-a exclus pe Nicolae din Familia Regală, retrăgându-i titlurile și drepturile dinastice.

1939: S-a născut Doina Levinţa, creatoare de modă și scenograf

Doina Levința, născută pe 10 aprilie 1939, este una dintre cele mai cunoscute și apreciate creatoare de modă și scenografe din România.

Doina Levința este una dintre cele mai cunoscute și apreciate creatoare de modă și scenografe din România. Născută pe 10 aprilie 1939, ea a avut o carieră remarcabilă, atât în domeniul artistic, cât și în cel al modei, devenind un nume de referință în cultura românească contemporană. A început ca scenograf de teatru și televiziune, contribuind la spectacole importante din repertoriul teatrelor din România. A lucrat în cadrul Teatrului Național din București, dar și cu TVR, realizând decoruri și costume pentru numeroase producții memorabile.

Este unul dintre pionierii designului vestimentar românesc modern. În anii ’80 și ’90, creațiile ei vestimentare au adus un suflu nou în industria modei românești. A lansat o linie de modă sub propriul nume – brandul Doina Levința – care a avut succes internațional.

A organizat și participat la prezentări de modă în orașe de prestigiu din Europa și din lume: Paris, Londra, Berlin, New York, Tokyo, Beijing, și multe altele. Prin stilul său rafinat și creativ, a atras atenția publicului internațional și a reușit să pună România pe harta modei mondiale.

Un alt aspect notabil este că Doina Levința a devenit furnizor oficial al Casei Regale a României, realizând ținute elegante pentru Familia Regală, ceea ce confirmă statutul său de excelență în domeniu.

1952: S-a născut actorul american Steven Seagal

Steven Seagal este un actor american cunoscut pentru filmele de acțiune, dar și producător, scenarist, artist marțial, chitarist și adjunct de șerif în rezervă.

Deținător al centurii negre 7 dan în Aikido, și-a început cariera ca instructor în Japonia, unde a devenit primul străin care a deschis și condus un dojo de Aikido. Ulterior, s-a mutat în Los Angeles, unde și-a făcut debutul în cinematografie în 1988, cu filmul Above the Law. Până în 1991, jucase deja în trei producții de succes, iar consacrarea a venit odată cu Under Siege, unde a interpretat rolul expertului antiterorist Casey Ryback.

Imaginea sa publică a avut însă de suferit după eșecurile unor filme precum On Deadly Ground (pe care l-a și regizat) și Under Siege 2: Dark Territory. În a doua jumătate a anilor ’90, a mai apărut în câteva producții pentru cinema și în filmul The Patriot, lansat direct pe video. Cu excepția unor titluri precum Exit Wounds și Half Past Dead, cariera sa s-a orientat aproape complet către producții low-budget lansate direct pe video, filmate adesea în Europa sau Asia. Între 1998 și 2009, a apărut în 22 de astfel de filme. La 59 de ani, a revenit pe marele ecran în rolul Torrez din Machete.

Pe lângă cariera din cinematografie, este și muzician, chitarist și fondator al companiei Steven Seagal Enterprises. De asemenea, este cunoscut pentru implicarea sa în protecția mediului, drepturile animalelor și pentru susținerea liderului spiritual tibetan Tenzin Gyatso și a mișcării pentru independența Tibetului.

În perioada sa de glorie din anii ’90, Seagal a fost unul dintre cei mai populari eroi ai filmelor de acțiune, concurând cu nume precum Arnold Schwarzenegger și Sylvester Stallone. Abilitățile sale în artele marțiale și mesajele sociale promovate în filme i-au adus un succes considerabil. Totuși, spre finalul deceniului, a pierdut contractul cu studioul Warner Bros. Și a fost nevoit să se reorienteze către producții mai puțin vizibile.

Prieten apropiat al președintelui Vladimir Putin, Steven Seagal a primit cetățenia rusă în 2016, iar doi ani mai târziu a fost numit reprezentant special al Ministerului rus de Externe pentru promovarea culturii ruse în Statele Unite. Actorul și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru politica Moscovei, inclusiv după invazia Ucrainei.

1970: S-a născut pugilistul Leonard Doroftei

Leonard Doroftei, fost campion mondial la box profesionist, deținător al centurii WBA la categoria semiușoară, s-a făcut remarcat în ring și sub numele de „Leonard Dorin”.

Cunoscut de fani drept „Moșul”, „Leul” sau „Doroftei cel Mare”, el se regăsește în topul celor mai valoroși 1000 de boxeri din istorie.

Într-un interviu acordat „Adevărul de weekend”, Doroftei a vorbit despre parcursul său și despre lecțiile învățate: cea mai mare victorie a sa nu a fost doar în ring, ci în viață, unde a reușit în ciuda faptului că, la început, nimeni nu îi acorda șanse. Se descrie ca fiind „mic și gras” în copilărie, dar spune că a depășit toate obstacolele prin muncă și voință.

„Am luat pumni în cap, dar am mers înainte! Nu m-am lăsat doborât. Şi, inclusiv când am căzut, am ştiut să mă ridic. Asta că mă întrebai de dezamăgiri. Mereu am fost de părere că orice şut în cur e un pas înainte)”, mărturisea fostul campion.