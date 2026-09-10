11 septembrie: Ziua când s-a prăbușit cortina de fier în Ungaria. 13.000 de est-germani au părăsit „lagărul socialismului victorios”

În ziua de 11 septembrie 1989, Ungaria anunță că refugiații est-germani, care au fost adăpostiți în tabere temporare, sunt liberi să plece în Germania de Vest „capitalistă”. Tot pe 11 septembrie se împlinesc 25 de ani de la atentatele teroriste din SUA.

Distrugerea graniței dintre Ungaria și Austria Foto: Arhive

1853: Se utilizează pentru prima dată telegraful electric

Cel mai cunoscut cod telegrafic este cel propus de Samuel Finley Breese Morse (1791-1872), în anul 1838, cod cunoscut în România sub denumirea de „alfabetul Morse".

În 1844, cu sprijinul inginerului Alfred Vail (1807-1859), Morse realizează primul telegraf electric oficial, cu care creează legătura telegrafică între Washington și Baltimore. Sistemul a fost rapid adoptat de serviciile poștale și de căi ferate din S.U.A.

Telegraf electric Foto: Arhivă

În perioada de început a telecomunicațiilor fără fir, telegrafia Morse a fost intens folosită de marile companii. Pe măsură ce alte moduri de comunicare au fost dezvoltate, telegrafia a pierdut teren datorită ratei scăzute a informațiilor transmise, dar și datorită faptului că necesita o pregătire specială a operatorilor.

1858: S-a născut politicianul, criticul literar și eseistul Nicolae Xenopol

Născut la Iași, Nicolae Xenopol a fost fratele cunoscutului istoric și scriitor Alexandru D. Xenopol. Acesta a fost membru al Partidului Național Liberal, ulterior s-a înscris în rândul Partidului Conservator-Democrat. Din anul 1912 și până în 1913 a fost ministru al Industriei și Comerțului, iar din luna septembrie a anului 1917 și până în luna decembrie a aceluiași an a ocupat funcția de ambasador al României în Japonia.

Nicolae Xenopol Foto: Wikipedia

În aceeași ordine de idei, Nicolae Xenopol a susținut implicarea țării noastre în Primul Război Mondial alături de Antantă. Totodată, a ajutat la înființarea Academiei de Studii Economice din Capitală.

Xenopol a murit la 5 decembrie 1917, la vârsta de 59 de ani.

1940: S-a dizolvat Partidul Națiunii – partid „unic și totalitar” sub conducerea supremă a regelui Carol al II-lea

În 1940, Partidul Națiunii, formațiunea politică „unică și totalitară” aflată sub conducerea regelui Carol al II-lea, a fost dizolvat.

Frontul Renașterii Naționale (F.R.N.), înființat la 16 decembrie 1938 de către Carol al II-lea, a fost primul partid de masă din România. Potrivit decretului-lege de înființare, Articolul 1 stipula că F.R.N. reprezintă „unica organizație politică în stat”, iar Articolul 7 preciza că „orice altă activitate politică decât cea a F.R.N. este considerată clandestină, iar autorii acesteia vor fi pedepsiți”.

Carol al II la un eveniment Foto: Arhivele Naționale

Conform Articolului 2, scopul declarat al formațiunii era „mobilizarea conștiinței naționale pentru desfășurarea unei acțiuni solidare și unitare românești de apărare și propășire a patriei și de consolidare a statului”. De asemenea, Articolul 6 prevedea că doar F.R.N. avea dreptul de a depune candidaturi în alegeri.

1945: S-a născut celebrul fotbalist Franz Beckenbauer

Franz Beckenbauer, fotbalist, antrenor, manager german (d. 2024)s-a născut în 1945, în Münchenul postbelic, fiind fiul poștașului Franz Beckenbauer Sr. și al soției sale, Antonie.

S-a alăturat echipei Bayern München în 1964, echipă pentru care avea să joace peste 400 de meciuri.

Fostul jucător, care a început ca atacant în tinerețe, a câștigat patru titluri de campion și trei Cupe Europene, în Bavaria. A câștigat Cupa Mondială ca jucător în 1974 și a ridicat trofeul din nou, în calitate de antrenor al Germaniei, în 1990.

Franz Beckenbauer Foto: Getty Images

Beckenbauer este creditat cu crearea și dezvoltareapostului de libero, în fața defensivei.

De două ori câștigător al Balonului de Aur - acordat celui mai bun jucător din lume pe parcursul unui an calendaristic - a început cariera la juniorii lui Bayern, pe atunci o echipă neînsemnată.

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Beckenbauer a fost inițial atacant și a fost folosit ulterior ca extremă stânga, la debutul din 1964.

Beckenbauer s-a retras treptat pe teren și s-a mutat în centru, contribuind esențial la promovarea lui Bayern în Bundesliga.

A fost numit căpitan înaintea sezonului 1968-69 și a condus echipa spre câștigarea titlului în campionatul german.

1989: Cortina de fier se prăbușește în Ungaria, refugiații est-germani trecând liber în Austria

În ziua de 11 septembrie 1989, Ungaria anunță că refugiații est-germani, care au fost adăpostiți în tabere temporare, sunt liberi să plece în Germania de Vest „capitalistă”.

Acest moment istoric a fost pregătit anterior prin mai mulți pași politici făcuți de conducerea Ungariei.

Astfel, în ziua de 27 iunie 1989, miniștrii de Externe austriac şi maghiar au tăiat gardul de sârmă ghimpată de la granița dintre cele două ţări în Sankt Margarethen/Sopronkőhida, iar la 19 august frontiera a fost deschisă simbolic timp de trei ore, în același punct, pentru un așa zis „Picnic Pan-european“.

Prima breșă în Cortina de fier Foto: Arhive

Peste 600 de cetăţeni din Germania de Est au profitat de ocazie pentru a trece graniţa, iar grănicerii maghiari nu au intervenit.

Astfel, s-a ajuns la momentul 11 septembrie, când guvernul maghiar a anunţat că refugiaţii est-germani nu vor fi repatriaţi, ci sunt liberi să meargă în Vest.

Imediat după acest anunț, 13.000 de cetățeni est-germani au trecut prin Ungaria în Austria, apoi în Germania de Vest, părăsind „lagărul socialismului victorios”.

Astfel, Cortina de Fier instituită de ocupanții sovietici, a cărei denumire a intrat în limbajul curent în urma celebrului discurs al lui Churchill din 5 martie 1946, a căzut în Ungaria.

După două luni, pe 9 noiembrie, avea să cadă și Zidul Berlinului.

2001: Atacurile teroriste din SUA

La 11 septembrie 2001, nouăsprezece teroriști Al-Qaeda au deturnat patru avioane americane. Două au lovit Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York, unul a vizat clădirea Pentagonului din Washington, iar un altul s-a prăbușit pe un câmp din apropierea cartierului Shanksville, Pennsylvania.

Aproape 3.000 de persoane au murit în urma bombardamentelor teroriste, iar alte peste 6.000 au fost rănite.

Atentatele din 11 septembrie Foto: AFP

La mai puţin de o lună după atacurile din 11 septembrie, președintele american George W. Bush a anunţat declanşarea unei operaţiuni militare împreună cu Marea Britanie, susţinută ulterior de o coaliţie internaţională, în vederea eradicării Al-Qaeda şi prinderii lui Osama Bin Laden, consideraţi responsabili de atentate. Cu toate acestea, abia în anul 2011, trupele americane l-au localizat şi l-au ucis pe Bin Laden în Pakistan. Presupusul planificator al atacurilor din 11 septembrie, Khalid Sheikh Mohammad, a fost, la rândul său, arestat în Pakistan, în 2003.

2007: Moscova a testat cea mai mare armă convențională, numită „Tatăl tuturor bombelor”

Despre această armă, denumită „Tatăl tuturor bombelor”, s-a spus că este cea mai puternică bombă convențională din lume, fiind mai puternică chiar și decât GBU-43/MOAB - creată de americani și botezată „Mama tuturor bombelor”.

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Această armă a fost supusă unui test în data de 11 septembrie a anului 2007. Totuși, specialiștii din Occident au pus la îndoială probele privind existența acesteia.

De asemenea, se spune că aceasta poate provoca distrugeri asemănătoare unei bombe nucleare.

2011: A murit Andy Whitfield, actorul care l-a interpretat pe Spartacus

Născut la 17 iulie 1972, Andy Whitfield a devenit cunoscut în SUA după ce a interpretat rolul lui Spartacus, un luptător trac capturat de romani, în serialul omonim. În luna martie a anului 2010, actorul a fost diagnosticat cu cancer limfatic.

Din filmografia sa amintim: „Be Here Now”, „Gabriel” și „The Clinic”.