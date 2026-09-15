Robert Sighiartău vede o răcire a relației Nicușor Dan - PSD: „Există o distanțare”

Deputatul PNL Robert Sighiartău a afirmat marți, 15 septembrie, la „Interviurile Adevărul” că a observat o distanțare între președintele Nicușor Dan și PSD, în timp ce unii lideri ai partidului încep să pună presiune pe el.

„Eu cred că președintele Nicușor Dan a acceptat soluții ale PSD-ului pe care a încercat să le implementeze. În acest moment, la felul în care Partidul Social Democrat schimbă retorica sau, cel puțin, la nivel de nuanțe, am observat că există o distanțare. Președintele României și-a dat seama că această îmbrățișare a Partidului Social Democrat este moarte sigură.”

Întrebat dacă i s-a sugerat președintelui României varianta Adrian Veștea, Sighiartău a spus că cei doi nu se cunoșteau suficient de bine și că, în opinia sa, propunerea a venit din partea unor lideri PSD și a unor liberali care au trădat PNL, în contextul încercării de a forma o majoritate.

„Cel puțin eu îl cunosc mult mai bine pe președintele Nicușor Dan și dânsul mă cunoaște mult mai bine decât îl cunoștea pe domnul Veștea. Din punctul acesta de vedere, nu erau explicații prin care cei doi să aibă o relație și să-l cunoască foarte bine pe domnul Veștea.”

Nu în ultimul rând, acesta spune că în perioada guvernării Ciucă, PNL nu a fost reprezentat cu adevărat la guvernare, ci doar de câțiva miniștri fără susținere și relevanță în partid sau în teritoriu.

„Oameni care n-aveau relevanță politică. Dacă mergeai în teritoriu cu ei, să știți că nu reprezentau nimic.”

Întregul interviu cu deputatul PNL Robert Sighiartău poate fi urmărit mai jos: