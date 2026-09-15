USR și PNL cer o comisie de anchetă „Mykonos-Nordis” în Camera Deputaţilor: „Vrem răspunsuri susţinute de documente”

USR și PNL cer înființarea unei comisii de anchetă „Mykonos-Nordis” şi în Camera Deputaților, separat de cea din Senat. Cele două formațiuni susțin că noua comisie ar trebui să verifice atât zborurile private către Mykonos și Nisa, cât și deplasările asociate cazului Nordis.

Alexandru Dimitriu (USR) și Ionel Bogdan (PLN), despre comisa de anchetă „Mykonos-Nordis”. Foto: captură video Facebook/USR

Deputatul USR Alexandru Dimitriu și deputatul PNL Ionel Bogdan au susținut marți, 15 septembrie, o conferință de presă comună în care au explicat de ce cele două partide vor o comisie de anchetă și în Camera Deputaților, deși Senatul are deja o comisie care analizează cazul.

„În Senat, este limitată competenţa comisiei exclusiv în ceea ce priveşte judecătorul CCR Deliorga”, au explicat cei doi.

În schimb, comisia propusă de cele două partide la Camera Deputaților ar urma să aibă un mandat mai larg și să verifice atât deplasările către Mykonos și Nisa, cât și zborurile Nordis, să analizeze cine a organizat și cine a plătit deplasările, precum și beneficiile de care au avut parte persoanele participante.

Punctul nevralgic al anchetei este traseul banilor. Inițiatorii vor să afle cine a suportat costurile pentru avioanele private, cazare, mese, transferuri și alte servicii, inclusiv pentru eventualii însoțitori. În verificări ar putea intra și plăți făcute prin intermediari, sponsorizări, decontări, rambursări sau compensări.

„S-a întors PSD din aceste zboruri cu cutii de pantofi? Erau pantofi Loro Piana? Sunt întrebări importante şi românii au dreptul să ştie cine plăteşte luxul celor care iau decizii în numele lor. Cine achită avionul privat? Cine plăteşte hotelul şi mesele? Şi ce interese are cel care scoate banii? Când persoane cu putere de decizie acceptă asemenea beneficii, aceste întrebări devin o problemă de interes public. Vrem răspunsuri susţinute de documente, cu nume, sume şi explicaţii verificabile”, a spus deputatul USR Alexandru Dimitriu.

Pe lângă partea financiară, USR spune că parlamentarii ar trebui să verifice și motivul pentru care au fost făcute aceste deplasări. Dacă au avut un scop economic sau instituțional, comisia ar urma să verifice existența unor mandate de reprezentare, agenda întâlnirilor, persoanele cu care au discutat participanții și rezultatele acestor întâlniri.

„Dacă ni se spune că au fost deplasări de reprezentare sau întâlniri economice, trebuie să existe documente: cine a dat mandatul, cu cine s-au întâlnit participanţii şi ce rezultate au obţinut. Iar dacă deplasările au fost private, trebuie clarificat cine le-a finanţat şi în ce condiţii. Prestigiul unei funcţii publice nu poate servi drept paravan pentru beneficii a căror provenienţă rămâne neclară”, mai spus deputatul USR.

Ce va face, concret, comisia de anchetă

Comisia ar urma să verifice și dacă, în organizarea acestor deplasări, au fost folosite resurse publice, personal sau logistică aparținând unor instituții ale statului.

Potrivit proiectului prezentat de USR și PNL, comisia ar urma să aibă 25 de membri, desemnați în funcție de configurația politică a Camerei Deputaților. Ședințele ar fi publice, iar concluziile anchetei ar urma să fie prezentate public. Solicitarea documentelor și audierea persoanelor se vor face cu respectarea competențelor constituționale, a regulamentului Camerei Deputaților și a normelor privind informațiile confidențiale.

La finalul verificărilor, parlamentarii trebuie să stabilească dacă există probleme în ceea ce privește finanțarea deplasărilor, declararea beneficiilor sau prevenirea conflictelor de interese. Raportul ar putea include propuneri de modificare a legislației, măsuri administrative sau sesizarea autorităților competente, dacă documentele strânse în timpul anchetei justifică astfel de demersuri.

„Le cerem tuturor grupurilor parlamentare să susţină înfiinţarea acestei comisii şi să arate că nu le este frică de transparenţă, pentru că, de fiecare dată când îi auzim, spun că românii au sărăcit şi vorbesc de drepturile românilor. Doar că românii au sărăcit în timp ce cei de la PSD s-au îmbogăţit. Şi mai avem o problemă serioasă de credibilitate când vine vorba de situaţii în care politicieni şi magistraţi zboară alături de oameni de afaceri, unul dintre ei chiar condamnat pentru constituirea unui grup infracţional organizat. Parlamentul trebuie să clarifice aceste situaţii şi să aducă răspunsurile în faţa cetăţenilor”, a susţinut deputatul USR Alexandru Dimitriu.