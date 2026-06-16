Video De ce Veștea a fost ales premier. Peiu: „Un anumit sistem în fruntea căruia se află Președintele se folosește de oameni vulnerabili”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat în cadrul emisiunii „Interviurile Adevărul” că Adrian Veștea a fost ales tocmai pentru că ar fi un candidat mai vulnerabil și mai ușor de controlat decât alte variante precum Predoiu sau Nazare.

„Președintele este un olimpic internațional la matematică, un om greu atacabil din acest punct de vedere. Am impresia că, undeva, un anumit sistem în fruntea căruia se află Președintele se folosește de oameni vulnerabili”, a declarat senatorul AUR.

De asemenea, acesta subliniază că o eventuală desemnare a lui Adrian Veștea pentru funcția de premier ar fi „scandaloasă”, susținând că acesta „a absolvit o facultate desființată” și că „a pierdut vreo patru ani după ce a terminat liceul”.

„Este absolut scandalos ca, după episodul Ciolacu, să pui premier pe cineva care a absolvit o facultate desființată. A pierdut vreo patru ani după ce a terminat liceul, făcând «școala vieții» înainte de cea universitară. A făcut o universitate care ulterior a fost desființată. Avem destui oameni cu școală făcută la zi, care pot merge cu fruntea sus”, a declarat Petrișor Peiu la Interviurile Adevărul.

Referitor la moțiunea de cenzură, Petrișor Peiu a afirmat că PSD riscă să se contrazică dacă va susține un program economic similar celui al Guvernului Bolojan, după ce a contribuit la demiterea acestuia.

„Noi am făcut o moțiune de cenzură în care am criticat politici publice ale Guvernului Bolojan, în primul rând economice. Noi nu l-am criticat pe domnul Bolojan că are costum prea ieftin sau că n-are pantofi cu talpă roșie. Noi l-am criticat pentru măsurile economice pe care le-a susținut”, a declarat Petrișor Peiu.

Nu în ultimul rând, Peiu spune că nu are o problemă personală cu Ilie Bolojan și că relația dintre ei a fost una civilizată, însă AUR s-a opus politicilor economice promovate de guvernul condus de acesta.

„Domnul Bolojan mi-a dat un telefon și mi-a trimis niște date, vrând să mă informeze asupra unuia din cele 5-6 puncte pe care le-am prezentat în moțiune. A făcut-o într-un mod decent, a vorbit frumos, a trimis ce date avea. Eu nu cred că el ca persoană a fost problema, ci politicile sale economice, pentru noi”.



Întregul interviu cu liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, poate fi urmărit mai jos: