Crin Antonescu, verdict controversat: „AUR nu este un partid extremist. Nu s-a dovedit până acum mai extremist decât USR”

Fostul lider liberal Crin Antonescu susține că Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) nu poate fi considerat un partid extremist și afirmă că formațiunea are legitimitate politică, deoarece „milioane de oameni au votat-o”.

Antonescu a comentat și activitatea fostului premier Ilie Bolojan, pe care l-a criticat pentru modul în care ar fi gestionat reducerea deficitului bugetar.

„Domnul Bolojan într-un an de zile n-a avut decât o reușită și anume reducerea deficitului, atât cât s-a reușit. Ca să reducă acest deficit, domnule, n-a făcut nici cel mai mic efort de creativitate politică, de negociere politică. Pur și simplu ca la măcelărie”, a declarat Antonescu, în cadrul unei emisiuni moderate de Marius Tucă.

În ceea ce privește etichetarea partidelor politice, fostul lider PNL a respins ideea că AUR ar fi extremist și a comparat, în termeni controversați, formațiunea cu alte partide din scena politică. „Nu sunt un simpatizant, dar afirm foarte clar, AUR nu este un partid extremist. Nu s-a dovedit până acum mai extremist decât USR-ul în niciun caz și nu este un partid care să nu aibă drept de cetate, atâta vreme cât niște milioane de oameni au votat”, a spus acesta.

El a insistat că excluderea sau ignorarea unor formațiuni politice susținute electoral nu este o abordare democratică.

În același timp, Antonescu a criticat și modul în care a fost realizată reducerea deficitului bugetar de Guvernul Bolojan, susținând că măsurile au fost aplicate fără o strategie de negociere sau echilibru politic.

„Ca să reducă acest deficit, domnule, n-a făcut nici cel mai mic efort de creativitate politică, de negociere politică. Pur și simplu ca la măcelărie. Puteam să reduc și așa și mai tare. Adică nu e nicio problemă. Vii, dai în ăia care nu pot să fugă, deci ăia care sunt amărâți sau cinstiți, întreprinzătorii ăștia mici care n-au cum să păcălească prea mulți și care supraviețuiesc. Hai să-i pleznesc pe ăștia că pe marii evazioniști. N-am văzut să-l fi prins pe vreunul.”, a declarat politicianul.