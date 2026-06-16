Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, la Interviurile Adevărul de la ora 12.00

Petrișor Peiu, liderul grupului senatorial AUR, este invitatul ediției de marți, 16 iunie, a Interviurilor Adevărul, într-un moment în care negocierile pentru formarea noului Guvern continuă, iar desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru a stârnit reacții puternice.

Poate Adrian Veștea să obțină votul Parlamentului? Sunt alegerile anticipate o opțiune reală? Și care este strategia AUR într-un moment în care negocierile pentru formarea unei majorități par departe de a fi încheiate?

Răspunsurile, de la ora 12:00, la Interviurile Adevărul.

Duminică, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea, fost ministru al Dezvoltării și actual președinte al Consiliului Județean Brașov, pentru funcția de premier, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul.

AUR a criticat imediat decizia. Într-un comunicat transmis după desemnare, partidul a susținut că „propunerea intempestivă venită de la Palatul Cotroceni, într-o dimineață de duminică, fără ca Adrian Veștea să fie propus de vreun partid politic, nu face decât să sporească actuala criză pe care o parcurgem”.

Formațiunea consideră că soluția pentru depășirea blocajului politic este reprezentată de alegerile anticipate. „Când acesta se blochează, soluția constituțională o reprezintă alegerile anticipate. Soluția noastră este întoarcerea la popor și respectarea regulilor democratice”, au transmis reprezentanții AUR.

Anterior, Petrișor Peiu a exclus și posibilitatea susținerii unei formule guvernamentale care nu include partidul său. „Nu votăm un guvern care are un alt premier decât un premier AUR, nu votăm un guvern din care nu suntem parte și nu votăm un guvern condus de un independent”, a declarat liderul senatorilor AUR.

Totodată, acesta a afirmat că o eventuală participare la guvernare ar avea sens doar dacă partidul ar putea aplica propriile măsuri și propriul program politic: „Condiția pe care noi am pus-o pentru a participa la un eventual guvern este de a avea prim-ministrul și de a avea certitudinea că anumite puncte esențiale din programul de guvernare sunt exact inversul măsurilor pe care le-a luat guvernul Bolojan”.