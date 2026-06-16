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Petrișor Peiu, la Interviurile Adevărul de la ora 12.00

Ce urmează în PNL după ultimatumul ignorat de Veștea. Premierul desemnat anunță că „merge înainte”. Tensiunile și negocierile se intensifică

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Tensiunile explodează în interiorul PNL, după ce Adrian Veștea a ignorat ultimatumul partidului și a anunțat că nu renunță la mandatul de premier desemnat. În timp ce liberalii pregătesc sancțiunile interne, acesta continuă negocierile cu grupuri parlamentare și formațiuni-cheie, în încercarea de a construi o majoritate. 

Adrian Veștea, premierul desemnat Foto: inquam photos
Adrian Veștea, premierul desemnat Foto: inquam photos

UPDATE 11.10 Reacția lui Dan Motreanu, după expirarea ultimatimului lui Veștea

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a reacționat după expirarea ultimatumului transmis premierului desemnat Adrian Veștea, căruia i se cere retragerea mandatului.

„Biroul Politic Național al PNL a menținut decizia de a nu guverna cu PSD. Nu vom vota învestirea lui Adrian Veștea în postul de premier, pentru că este o decizie luată cu încălcarea spiritului democrației parlamentare, în afara PNL, fără consultarea PNL. PNL îi solicită lui Adrian Veștea să își depună mandatul, ținând cont de faptul că nu are sprijinul PNL. Parlamentarii liberali nu vor vota Guvernul Veștea. Orice membru PNL care acceptă funcția de ministru sau prim-ministru fără a fi mandatat de partid va fi exclus”, a transmis Dan Motreanu, pe FB. 

Acesta a subliniat că deciziile trebuie luate în interiorul partidului și în cadrul unui proces politic transparent.

„PNL își ia deciziile în interiorul partidului, nu acceptă decizii impuse din afară. Democrația înseamnă decizii luate la vedere, împreună cu partidele votate de cetățeni, nu decizii luate în mod secret. Considerăm necesară reluarea dialogului politic, iar solicitarea PNL către președintele României este de a convoca noi consultări pentru identificarea unei soluții clare și asumate. Toate opțiunile trebuie analizate transparent, inclusiv varianta unui guvern minoritar, în baza unui acord național care să asigure stabilitatea țării. PNL trebuie să rămână un partid liber și fidel propriilor decizii”, a mai spus Motreanu.

Premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, Adrian Veștea, a anunțat marți, 16 iunie, că nu își depune mandatul, în ciuda solicitării oficiale a formațiunii liberale.

„Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu aceeași hotărâre. Nu caut confruntări și nu voi alimenta tensiuni. Cred că, mai ales în momente dificile, interesul țării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic. Sunt convins că acest Guvern va trece, pentru că România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate. Nu este momentul pentru ezitări sau calcule personale, ci pentru responsabilitate și curaj politic. Mergem înainte!”, a transmis Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan.

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Decizia vine după ce PNL a transmis că nu va susține cabinetul propus și i-a cerut premierului desemnat să renunțe la mandat până marți dimineață, ora 10.00. În aceeași ședință, conducerea liberală a stabilit sancțiuni dure pentru parlamentarii care nu respectă linia partidului, inclusiv excluderea acestora.

Cu cine negociază Adrian Veștea

În ciuda conflictului deschis cu propriul partid, Adrian Veștea continuă discuțiile pentru formarea unei majorități. Acesta urmează să se întâlnească de la ora 11.00 cu reprezentanți ai grupului PACE din Parlament, în încercarea de a obține susținere pentru viitorul guvern.

Totodată, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, urmează să constate că Adrian Veștea nu a respectat ultimatumul primit luni seară. El va convoca o ședință online a Biroului Politic Național, care va fi urmată de una în același format a Consiliului Național, mâine (miercuri), iar un Congres extraordinar al PNL, în care să fie consemnată excluderea lui Adrian Veștea, ar urma să aibă loc duminică, potrivit surselor Digi 24.

PSD așteaptă să vadă ce decide UDMR

Discuțiile cu PSD au fost inițial programate pentru ora 10.00, însă întâlnirea a fost amânată, social-democrații urmând să analizeze poziția politică în cursul după-amiezii.

PSD a acordat mandat liderului Sorin Grindeanu pentru negocieri.

În același timp, UDMR urmează să își stabilească poziția în cadrul Consiliului Permanent, convocat la ora 10.30. Decizia formațiunii este considerată esențială pentru conturarea unei majorități parlamentare. Concret, o decizie favorabilă va consolida nucleul de susținere și ar putea influența votul unor parlamentari indeciși. Pe de altă parte, un refuz va complica șansele de învestire ale Guvernului Veștea.

În prezent, calculele politice indică o majoritate instabilă formată în jurul PSD, UDMR și grupului minorităților naționale, estimată la aproximativ 200–215 voturi, sub pragul de 234 necesar pentru învestirea Guvernului.

Pentru a depăși acest prag, echipa lui Veștea mizează pe atragerea a 15–30 de parlamentari din PNL, precum și pe sprijinul unor aleși neafiliați sau din grupuri parlamentare mai mici.

Astfel, decizia UDMR și poziția finală a PSD sunt considerate decisive pentru viitorul Guvernului Veștea. 

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