Prima reacție a lui Andrew Tate, după ce a fost snopit în bătaie la debutul în box. A mâncat umilință cu porția de la o vedetă Netflix

Andrew Tate, cunoscut publicului larg atât ca influencer, cât și ca fost campion mondial la kickboxing, a făcut pasul către boxul profesionist la vârsta de 39 de ani.

Debutul a avut loc în cadrul unei gale organizate la Dubai, unde l-a întâlnit pe Chase DeMoor, un sportiv de 29 de ani cu experiență în box amator, actor și fost jucător de fotbal american.

Deși Tate pornea ca favorit, datorită palmaresului său impresionant în sporturile de contact, confruntarea nu a decurs conform așteptărilor. Primele două reprize au fost relativ echilibrate, însă din runda a treia DeMoor a preluat controlul luptei, impunând un ritm superior și lovituri mai clare. La final, arbitrii l-au declarat câștigător pe Chase DeMoor, în unanimitate, la puncte.

„Am 40 de ani, am dat totul, dar e puternic (n.r. Chase DeMoor). E mai bine să încerci și să pierzi, decât să nu încerci deloc!”, a fost mesajul lui Andrew Tate, după meci.

Tranziția de la kickboxing la box s-a dovedit dificilă pentru Andrew Tate, diferențele de stil și regulile stricte ale boxului fiind evidente pe parcursul meciului. Imaginile surprinse după confruntare arată clar urmele dure ale luptei asupra influencerului, care a suferit lovituri serioase.



