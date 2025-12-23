search
Marți, 23 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video S-a deschis tronsonul Focșani–Adjud al Autostrăzii A7. Când vor putea românii circula de la București la Pașcani pe autostradă

0
0
Publicat:

Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat că marți, 23 decembrie, s-a deschis circulația pe tronsonul Focșani–Adjud al Autostrăzii A7.

Odată cu deschiderea acestui tronson, adaugă Cristian Pistol, România atinge borna de 1.418 km.

„S-a deschis circulația pe A7 Focșani - Adjud! Imagini în timp real cu primele mașini care intră pe noii kilometri de autostradă. De astăzi se circulă continuu de la București la Adjud (aproximativ 250 km pe A7 și A3).

Odată cu acest sector, infrastructura rutieră de mare viteză din România atinge borna de 1.418 km! Este o investiție vitală pentru economia Moldovei, care primește o șansă istorică la dezvoltare”, transmite directorul CNAIR.

Acesta precizează că lucrările continuă pe restul de 124 km ai A7, iar, începând cu 2026, românii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă de la București la Pașcani (372 km).

Tronsonul Focșani-Adjud face parte din lotul 4 Focșani-Bacău (95 de kilometri) al Autostrăzii A7, scrie site-ul 130km, care monitorizează stadiul lucrărilor autostrăzilor.

Această secțiune este împărțită în trei loturi.

  • Lotul 1 Focșani-Domnești Târg (35,6 km) a fost atribuit în noiembrie 2022 consorțiului Spedition UMB SRL – SA&PE Construct SRL – Tehnostrade SRL, cu o durată de execuție de 30 de luni, iar contractul a fost semnat în decembrie 2022.
  • Lotul 2 Domnești Târg-Răcăciuni (38,78km) a fost atribuit aceluiași consorțiu, desemnat în noiembrie 2022, cu o durată de execuție de 30 de luni, iar contractul a fost semnat în decembrie 2022.
  • Lotul 3 Răcăciuni - Bacău, (21,52 km), a fost atribuit aceluiași consorțiu, desemnat în noiembrie 2022, cu o durată de execuție de 30 de luni, iar contractul a fost semnat în decembrie 2022.

Prețul pentru toate cele trei loturi este de 6.5 miliarde de lei, fără TVA.

„Pro Infrastructură”, despre „aspectele urâte” ale proiectului

Cu o zi înainte, Asociația „Pro Infrastructură” vorbea despre problemele mai puțin vizibile ale proiectului, descrise drept „aspectele urâte”, legate de lipsa de capacitate a constructorului UMB, pentru care organizația afirmă că și-a asumat „înjurături primite pe nedrept”

Potrivit asociației, cele trei contracte de pe A7 Focșani-Bacău au fost semnate în 15.12.2022, iar celelalte trei de pe Bacău-Pașcani s-au parafat în 15.02.2023. 

Lucrările au început în 29 martie 2023 pe tronsonul Focșani–Domnești și la începutul lunii mai 2023 pe celelalte cinci loturi. Toate tronsoanele au termen de execuție de 30 de luni, fără etapă de proiectare.

„Astfel, termenele contractuale de finalizare inițiale sunt septembrie 2025 pe Focșani-Domnești, respectiv noiembrie 2025 pe toate celelalte cinci sectoare de la Domnești la Pașcani. Întârzierile dincolo de Adjud sunt mari și foarte mari.

Dacă până la Răcăciuni nu mai este mult de muncă, iar lotul 3 până la sud de Bacău se apropie de 70% stadiu fizic, progresul pe ultimele trei tronsoane dincolo de Bacău abia dacă trece momentan de 40%”, adaugă „Pro Infrastructură.

Asociația subliniază că, deși Autostrada A7 ar fi trebuit să ajungă deja la Pașcani, cei 124 de kilometri rămași vor fi deschiși etapizat, în cel mai optimist scenariu.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de la SRI Antitero ilustrează „trupele rusești, bine echipate”
digi24.ro
image
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026
stirileprotv.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Procurorii au ridicat telefonul și alte bunuri în ancheta de acces ilegal la informații și moarte suspectă
gandul.ro
image
Vin ninsorile: meteorologii anunță unde va fi zăpadă de Crăciun. Jumătate de țară sub cod galben
mediafax.ro
image
Unde merge David Popovici de Sărbători. Este locul în care se simte cel mai bine. Ce planuri are pentru 2026
fanatik.ro
image
Operațiunea „șpagă cu elicopterul”. Omul de afaceri care mituia angajați din hipermarketuri ca să-i accepte marfă stricată
libertatea.ro
image
„Teamă în rândul duşmanilor”. Liderul de la Casa Albă dezvăluie un plan pentru nave de război „clasa Trump”, mai mari și mai puternice
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Dosarele Foamei întocmite de Securitate în 1989. Și o ciudățenie: Cum a devenit Nicolae Ceaușescu influencer și ia „like”-uri în 2025
antena3.ro
image
Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg
observatornews.ro
image
Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au mâncat viața
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
prosport.ro
image
Se pune sau nu ou în compoziția de sarmale? Răspunsul bucătarilor
playtech.ro
image
Violență, foame, abuzuri rasiale. Povestea tristă a vieții celui mai rapid om din România
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fosta soție s-a recăsătorit în secret, iar acum el a aflat totul. Prima reacție, dezvăluită de un apropiat
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
kanald.ro
image
De ce a demisionat Daniel David din fruntea Ministerului Educației. Cine i-ar putea lua locu
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Dovezile pe care le caută procurorii
romaniatv.net
image
Bani pentru pensionari retroactiv. Legea care vrea să facă dreptate unei categorii de români
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Sinuciderea jurnalistei de 27 de ani Mălinei Guler. Sau despre suferința care se ascunde în spatele unui zâmbet
actualitate.net
image
Horoscop marți, 23 decembrie. Situații neplăcute pentru Lei, Fecioarele ar putea fi promovate la locul de muncă
click.ro
image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
click.ro
image
O zodie va avea parte de un adevărat miracol de Crăciun. Una dintre cele mai mari dorințe i se va îndeplini
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Ce pune Regele Charles pe masa de Crăciun pentru familia sa regală. Preparatele cu care se răsfață la Sandrigham
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
image
Horoscop marți, 23 decembrie. Situații neplăcute pentru Lei, Fecioarele ar putea fi promovate la locul de muncă

OK! Magazine

image
”Prințul pervers” Andrew n-avea limită! Și-a stabilit întâlniri cu Epstein chiar la Sandringham, în casa dragă a Reginei

Click! Pentru femei

image
„E ridicol!” A împodobit nu un brad, ci 50! Suma colosală pe care a cheltuit-o Kim Kardashian

Click! Sănătate

image
Motivul pentru care tenul lui Brooke Shields pare îmbătrânit. Greşeala pe care o regretă