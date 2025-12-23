Care sunt numele de pe lista scurtă pentru șefia Ministerului Educației, după demisia lui Daniel David

Pe lista scurtă a persoanelor care ar putea prelua portofoliul la Ministerul Educației, după ce Daniel David și-a dat demisia din funcție se află două nume: Marilen Pirtea, rectorul Universităţii de Vest Timişoara și Luciana Antoci, fost prefect de Iași ,consilier al premierului Ilie Bolojan.

Potrivit surselor Libertatea, un alt nume vehiculat este cel al Monicăi Anisie, fost ministru al Educației, președinta Comisiei pentru Învățământ din Senat.

Monica Anisie a studiat la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București între anii 1992 și 1996. Este absolventă a două programe de masterat: unul în management educațional la Universitatea Națională de Studii Politice și Administrație Publică (2007-2008) și altul în integrare europeană și probleme sociale, la Facultatea de Științe Politice, Sociologie și Relații Internaționale (2007-2009).

A fost profesor de limba și literatura română, consilier prezidențial pentru politica educațională a lui Traian Băsescu între 2012 și 2016 și secretar de stat în Guvernul Cioloș, iar în noiembrie 2019 a devenit ministru al Educației în Guvernul Orban, desemnată de premierul Ludovic Orban după căderea Guvernului Dăncilă.

Monica Anisie este, în prezent, președinta Comisiei pentru Învățământ din Senat.

Luciana Antoci, în cărți

Luciana Antoci, fost prefect al județului Iași (din partea PNL) și fost inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Iași, se află printre numele luate în calcul pentru funcția de ministru al Educației.

Luciana Antoci are un doctorat în științele educației, obținut la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și dorește să facă auzită vocea colegilor săi profesori.

Antoci ocupă, în prezent, funcția de consilier al premierului pe probleme de educație, poziție din care a fost implicată în elaborarea și coordonarea unor politici educaționale la nivel guvernamental.

„În aceast context social și educațional marcat de neliniști și tensiuni, de frământări și nemulțumiri, îmi doresc să deschid linii consolidate de dialog real și de comunicare cu sens între decidenți și oamenii școlii, să creez contexte adecvate în care vocea colegilor mei profesori să fie ascultată, iar problemele sistemice care s-au accentuat în ultimii ani să-și găsesească rezolvări adaptate la orizontul de nevoi al comunităților din care face parte școala”, spunea, în septembrie, din poziția de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului.

Marilen-Gabriel Pirtea, și el pe lista scurtă

Marilen-Gabriel Pirtea este un economist, deputat PNL și rector al Universității de Vest din Timișoara.

A absolvit Facultatea de Științe Economice din Timișoara, obținând licența în Finanțe-Bănci în 1997, masterul în Fiscalitate în 1998 și doctoratul în Economie în 2002.

A fost ales deputat în 2016, 2020 și 2024, ocupând funcții precum vicepreședinte al Camerei Deputaților și secretar al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.​

Pirtea a urcat în ierarhia Universității de Vest din Timișoara, de la preparator la profesor universitar și rector din 2012.

Este vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor și președinte al Consorțiului „Universitaria”.

De asemenea, este consilier onorific al premierului Ilie Bolojan în educație și cercetare.

În urma unei investigații de presă din 2016, Marilen Pirtea a fost acuzat de plagiat.

În mai 2024, Marian Cucşa, preşedintele Partidului Republican din România, i-a cerut rectorului Marilen Pirtea să îi retragă de îndată lui Florian Coldea dreptul de a mai profesa la Universitatea de Vest Timişoara (UVT), potrivit Mediafax.

„Dosarul în care este cercetat sub control judiciar, pentru trafic de influenţă, fostul general SRI Florian Coldea, nu trebuie să rămână fără consecinţe. Acuzaţiile care i se aduc acestuia, care se adaugă celor privind manevrarea din spate a statului paralel din România în perioada binomului SRI-DNA, nu îl califică pe Florian Coldea să mai ocupe funcţii publice în instituţiile de stat. Tocmai de aceea îi solicit public rectorului Universităţii de Vest din Timişoara (UVT) Marilen Pirtea, deputat PNL, să îi retragă dreptul lui Florian Coldea de a mai profesa la această instituţie şi să prezinte natura relaţiilor sale cu acesta. Aşa cum l-a adus încă din 2018 să predea la Universitatea de Vest, la fel îi poate retrage acest drept acum”, spunea, atunci, Marian Cucşa.