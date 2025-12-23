search
Marți, 23 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De ce nu vrea pace Vladimir Putin: este convins că Rusia câștigă războiul, susține Financial Times

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele rus Vladimir Putin continuă războiul din Ucraina deoarece ar fi convins că Rusia are un avantaj decisiv pe câmpul de luptă, o percepție alimentată de rapoarte militare exagerat de optimiste, potrivit unei analize publicate de Financial Times.

Vadimir Putin și generalul Valeri Gherasimov/FOTO:EPA/EFE
Vadimir Putin și generalul Valeri Gherasimov/FOTO:EPA/EFE

Publicația citează oficiali occidentali și surse apropiate Kremlinului care susțin că liderul rus primește în mod regulat informații distorsionate despre situația de pe front — informații pe care el pare să le creadă.

Un exemplu: Kupiansk

La sfârșitul lunii noiembrie, general-colonelul Serghei Kuzovliov i-ar fi raportat lui Putin că forțele ruse „au finalizat eliberarea orașului Kupiansk”, un nod logistic important din regiunea Harkov. Putin a confirmat verbal informația și, ulterior, l-a decorat pe comandant cu ordinul „Steaua de Aur”, cea mai înaltă distincție militară a Rusiei.

La doar câteva zile după ceremonie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat un videoclip filmat lângă indicatorul de intrare în Kupiansk, susținând că orașul nu se află sub control rusesc. Evaluările independente indică faptul că Rusia nu a controlat complet localitatea de la începutul invaziei, în 2022.

Rapoarte cosmetizate pentru Kremlin

Contradicția dintre declarațiile Moscovei și realitatea de pe teren a reaprins întrebările privind calitatea informațiilor care ajung la Putin. Potrivit a doi oficiali citați de Financial Times, comandanții militari și structurile de securitate tind să exagereze pierderile ucrainene, să sublinieze superioritatea resurselor ruse și să minimizeze eșecurile tactice.

Deși Putin este informat și despre presiunea tot mai mare asupra economiei ruse, tabloul optimist prezentat în rapoartele militare l-ar fi convins că Rusia poate obține o victorie totală, susțin sursele.

Această percepție ar explica, potrivit oficialilor occidentali, de ce Putin a respins condiții de pace considerate favorabile, inclusiv inițiative asociate fostului președinte american Donald Trump.

Ecouri în Occident

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a făcut aluzie la această dinamică în octombrie, vorbind despre o „diferență fundamentală de așteptări”, în care Rusia ar crede că situația de pe front este mult mai favorabilă decât în realitate — o percepție care îngreunează negocierile.

Expertul în Rusia Keir Giles, de la Chatham House, a declarat că dezinformarea rusă a avut succes și în afara țării, convingând „o mare parte a cercului din jurul lui Trump” că Rusia câștigă rapid războiul.

Zelenski a avertizat, la rândul său, că „un volum uriaș de dezinformare” provine din Rusia și a îndemnat partenerii occidentali să nu accepte necritic mesajele Kremlinului.

Rolul lui Valeri Gherasimov

Figura centrală în transmiterea rapoartelor către Putin este Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General și comandantul operațiunii militare din Ucraina. El a fost responsabil și de ofensiva inițială asupra Kievului în 2022, bazată pe presupunerea că Ucraina nu va opune rezistență — o operațiune care s-a soldat cu un eșec major.

De-a lungul războiului, Gherasimov și fostul ministru al Apărării, Serghei Șoigu, au fost criticați de susținători radicali ai războiului pentru ascunderea realității și pentru tacticile costisitoare în vieți omenești.

Potrivit lui Giles, acest „ciclu autoalimentat de dezinformare” a avut consecințe directe asupra deciziilor militare, culminând cu un conflict pe care Putin îl anticipa de scurtă durată, dar care se apropie acum de patru ani.

Critici rare din interior

Discrepanțele legate de Kupiansk au generat reacții neobișnuit de dure din partea bloggerilor militari pro-Kremlin de pe Telegram. Unii au ironizat situația, numind orașul „Kupianskul lui Schrödinger”, prezentat simultan ca fiind cucerit și necucerit.

Analista Dara Massicot, de la Carnegie Endowment for International Peace, afirmă că Putin pare să fi acceptat pierderile umane ca fiind un cost justificat.

„El a extins orizontul de timp pentru atingerea obiectivului final — subordonarea Ucrainei, fie politic, fie militar”, a spus Massicot. „Pare convins că va obține controlul asupra restului regiunii Donețk, chiar dacă pierderile vor fi foarte mari.”

Potrivit analistei, stabilitatea internă și predictibilitatea conducerii militare par să conteze mai mult pentru Putin decât operațiuni riscante, dar potențial decisive — o alegere care continuă să modeleze cursul războiului.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de la SRI Antitero ilustrează „trupele rusești, bine echipate”
digi24.ro
image
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026
stirileprotv.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Procurorii au ridicat telefonul și alte bunuri în ancheta de acces ilegal la informații și moarte suspectă
gandul.ro
image
Vin ninsorile: meteorologii anunță unde va fi zăpadă de Crăciun. Jumătate de țară sub cod galben
mediafax.ro
image
Firma fiului lui Liviu Dragnea, amenințată cu falimentul. Ce s-a decis în dosarul în care penalitățile erau de 13 milioane de euro
fanatik.ro
image
Operațiunea „șpagă cu elicopterul”. Omul de afaceri care mituia angajați din hipermarketuri ca să-i accepte marfă stricată
libertatea.ro
image
„Teamă în rândul duşmanilor”. Liderul de la Casa Albă dezvăluie un plan pentru nave de război „clasa Trump”, mai mari și mai puternice
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Examen ținut pe pista unui aeroport din cauza numărului mare de participanți. Pentru ce post au concurat 8.000 de candidați
antena3.ro
image
Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg
observatornews.ro
image
Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au mâncat viața
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
prosport.ro
image
Se pune sau nu ou în compoziția de sarmale? Răspunsul bucătarilor
playtech.ro
image
Unde merge David Popovici de Sărbători. Este locul în care se simte cel mai bine. Ce planuri are pentru 2026
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fosta soție s-a recăsătorit în secret, iar acum el a aflat totul. Prima reacție, dezvăluită de un apropiat
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
kanald.ro
image
Cine îl va înlocui pe Daniel David la Educație. Un personaj controversat are mari...
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Dovezile pe care le caută procurorii
romaniatv.net
image
Bani pentru pensionari retroactiv. Legea care vrea să facă dreptate unei categorii de români
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Horoscop marți, 23 decembrie. Situații neplăcute pentru Lei, Fecioarele ar putea fi promovate la locul de muncă
click.ro
image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
click.ro
image
O zodie va avea parte de un adevărat miracol de Crăciun. Una dintre cele mai mari dorințe i se va îndeplini
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Ce pune Regele Charles pe masa de Crăciun pentru familia sa regală. Preparatele cu care se răsfață la Sandrigham
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
image
Horoscop marți, 23 decembrie. Situații neplăcute pentru Lei, Fecioarele ar putea fi promovate la locul de muncă

OK! Magazine

image
”Prințul pervers” Andrew n-avea limită! Și-a stabilit întâlniri cu Epstein chiar la Sandringham, în casa dragă a Reginei

Click! Pentru femei

image
„E ridicol!” A împodobit nu un brad, ci 50! Suma colosală pe care a cheltuit-o Kim Kardashian

Click! Sănătate

image
Motivul pentru care tenul lui Brooke Shields pare îmbătrânit. Greşeala pe care o regretă