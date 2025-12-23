De ce nu vrea pace Vladimir Putin: este convins că Rusia câștigă războiul, susține Financial Times

Președintele rus Vladimir Putin continuă războiul din Ucraina deoarece ar fi convins că Rusia are un avantaj decisiv pe câmpul de luptă, o percepție alimentată de rapoarte militare exagerat de optimiste, potrivit unei analize publicate de Financial Times.

Publicația citează oficiali occidentali și surse apropiate Kremlinului care susțin că liderul rus primește în mod regulat informații distorsionate despre situația de pe front — informații pe care el pare să le creadă.

Un exemplu: Kupiansk

La sfârșitul lunii noiembrie, general-colonelul Serghei Kuzovliov i-ar fi raportat lui Putin că forțele ruse „au finalizat eliberarea orașului Kupiansk”, un nod logistic important din regiunea Harkov. Putin a confirmat verbal informația și, ulterior, l-a decorat pe comandant cu ordinul „Steaua de Aur”, cea mai înaltă distincție militară a Rusiei.

La doar câteva zile după ceremonie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat un videoclip filmat lângă indicatorul de intrare în Kupiansk, susținând că orașul nu se află sub control rusesc. Evaluările independente indică faptul că Rusia nu a controlat complet localitatea de la începutul invaziei, în 2022.

Rapoarte cosmetizate pentru Kremlin

Contradicția dintre declarațiile Moscovei și realitatea de pe teren a reaprins întrebările privind calitatea informațiilor care ajung la Putin. Potrivit a doi oficiali citați de Financial Times, comandanții militari și structurile de securitate tind să exagereze pierderile ucrainene, să sublinieze superioritatea resurselor ruse și să minimizeze eșecurile tactice.

Deși Putin este informat și despre presiunea tot mai mare asupra economiei ruse, tabloul optimist prezentat în rapoartele militare l-ar fi convins că Rusia poate obține o victorie totală, susțin sursele.

Această percepție ar explica, potrivit oficialilor occidentali, de ce Putin a respins condiții de pace considerate favorabile, inclusiv inițiative asociate fostului președinte american Donald Trump.

Ecouri în Occident

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a făcut aluzie la această dinamică în octombrie, vorbind despre o „diferență fundamentală de așteptări”, în care Rusia ar crede că situația de pe front este mult mai favorabilă decât în realitate — o percepție care îngreunează negocierile.

Expertul în Rusia Keir Giles, de la Chatham House, a declarat că dezinformarea rusă a avut succes și în afara țării, convingând „o mare parte a cercului din jurul lui Trump” că Rusia câștigă rapid războiul.

Zelenski a avertizat, la rândul său, că „un volum uriaș de dezinformare” provine din Rusia și a îndemnat partenerii occidentali să nu accepte necritic mesajele Kremlinului.

Rolul lui Valeri Gherasimov

Figura centrală în transmiterea rapoartelor către Putin este Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General și comandantul operațiunii militare din Ucraina. El a fost responsabil și de ofensiva inițială asupra Kievului în 2022, bazată pe presupunerea că Ucraina nu va opune rezistență — o operațiune care s-a soldat cu un eșec major.

De-a lungul războiului, Gherasimov și fostul ministru al Apărării, Serghei Șoigu, au fost criticați de susținători radicali ai războiului pentru ascunderea realității și pentru tacticile costisitoare în vieți omenești.

Potrivit lui Giles, acest „ciclu autoalimentat de dezinformare” a avut consecințe directe asupra deciziilor militare, culminând cu un conflict pe care Putin îl anticipa de scurtă durată, dar care se apropie acum de patru ani.

Critici rare din interior

Discrepanțele legate de Kupiansk au generat reacții neobișnuit de dure din partea bloggerilor militari pro-Kremlin de pe Telegram. Unii au ironizat situația, numind orașul „Kupianskul lui Schrödinger”, prezentat simultan ca fiind cucerit și necucerit.

Analista Dara Massicot, de la Carnegie Endowment for International Peace, afirmă că Putin pare să fi acceptat pierderile umane ca fiind un cost justificat.

„El a extins orizontul de timp pentru atingerea obiectivului final — subordonarea Ucrainei, fie politic, fie militar”, a spus Massicot. „Pare convins că va obține controlul asupra restului regiunii Donețk, chiar dacă pierderile vor fi foarte mari.”

Potrivit analistei, stabilitatea internă și predictibilitatea conducerii militare par să conteze mai mult pentru Putin decât operațiuni riscante, dar potențial decisive — o alegere care continuă să modeleze cursul războiului.