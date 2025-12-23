Un fost polițist, devenit ulterior consul și scriitor, condamnat pentru conducere sub influența alcoolului

Radu Corozel, un polițist vasluian cunoscut în spațiul public, devenit ulterior consul în Canada și scriitor, a fost condamnat după ce, la începutul acestei luni, a fost prins băut la volan, pe străzile din municipiul Timișoara.

Potrivit publicației Vremea Nouă, La începutul acestei luni, fostul adjunct al IPJ Vaslui a primit o pedeapsă de un an și opt luni de închisoare cu suspendare după ce a fost prins băut la volan.

Incidentul a avut loc pe 13 octombrie 2023, când Radu Corozel a fost prins conducând băut cu o alcoolemie de 2,94 g/l și 2,75 g/l.

Judecătoria Timișoara l-a amendat inițial cu 25.500 lei, apreciind circumstanțele personale favorabile și atitudinea sa de recunoaștere a faptei.

Procurorii au făcut apel, argumentând pericolul social ridicat al conducerii unui vehicul cu o alcoolemie atât de mare, pe arterele centrale ale unui oraș aglomerat, la o oră târzie, punând în pericol siguranța traficului.

Curtea de Apel Timișoara a admis apelul și l-a condamnat pe Corozel la 1 an și 8 luni de închisoare cu suspendare, transformată în 3 ani de supraveghere.

Pe durata supravegherii, Corozel trebuie să se prezinte la Serviciul de Probațiune Bihor conform programului, să informeze despre schimbarea locuinței sau locului de muncă și să primească vizitele consilierului de probațiune. De asemenea, va participa la un program de reintegrare socială și va presta 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. În plus, i s-a suspendat dreptul de a conduce pe o perioadă de doi ani. Decizia Curții de Apel este definitivă.

Cine este Radu Corozel

Publicația citată notează că Radu Corozel s-a născut pe 7 octombrie 1971, în Vaslui. Acesta a urmat cursurile Facultății de Drept din cadrul Academiei de Poliție București, reușind, după absolvire, să devină unul dintre cei mai apreciați polițiști vasluieni.

S-a angajat în cadrul IPJ Vaslui în 1994, iar, în 2010,

Cine este Radu Corozel? De la polițist adjectiv, la diplomație a devenit adjunctul instituției.

Specializat în combaterea Crimei Organizate, Radu Corozel a reprezentat România și peste granițe, devenind atașat militar pe la diferite ambasade.

Prima dată a fost trimis pentru a sprijini poliția franceză la Paris și ulterior lucrând în Canada, inclusiv în calitate de consul. Este la a doua căsnicie și în prezent se dedică literaturii, publicând povestiri pe rețele sociale, fiind apreciat pentru talentul său ca scriitor.