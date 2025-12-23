search
Marți, 23 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un fost polițist, devenit ulterior consul și scriitor, condamnat pentru conducere sub influența alcoolului

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Radu Corozel, un polițist vasluian cunoscut în spațiul public, devenit ulterior consul în Canada și scriitor, a fost condamnat după ce, la începutul acestei luni, a fost prins băut la volan, pe străzile din municipiul Timișoara.

Radu Corozel/FOTO: Captură video Youtube/Humanitas
Radu Corozel/FOTO: Captură video Youtube/Humanitas

Potrivit publicației Vremea Nouă, La începutul acestei luni, fostul adjunct al IPJ Vaslui a primit o pedeapsă de un an și opt luni de închisoare cu suspendare după ce a fost prins băut la volan.

Incidentul a avut loc pe 13 octombrie 2023, când Radu Corozel a fost prins conducând băut cu o alcoolemie de 2,94 g/l și 2,75 g/l.

Judecătoria Timișoara l-a amendat inițial cu 25.500 lei, apreciind circumstanțele personale favorabile și atitudinea sa de recunoaștere a faptei.

Procurorii au făcut apel, argumentând pericolul social ridicat al conducerii unui vehicul cu o alcoolemie atât de mare, pe arterele centrale ale unui oraș aglomerat, la o oră târzie, punând în pericol siguranța traficului.

Curtea de Apel Timișoara a admis apelul și l-a condamnat pe Corozel la 1 an și 8 luni de închisoare cu suspendare, transformată în 3 ani de supraveghere.

Pe durata supravegherii, Corozel trebuie să se prezinte la Serviciul de Probațiune Bihor conform programului, să informeze despre schimbarea locuinței sau locului de muncă și să primească vizitele consilierului de probațiune. De asemenea, va participa la un program de reintegrare socială și va presta 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. În plus, i s-a suspendat dreptul de a conduce pe o perioadă de doi ani. Decizia Curții de Apel este definitivă.

Cine este Radu Corozel

Publicația citată notează că Radu Corozel s-a născut pe 7 octombrie 1971, în Vaslui. Acesta a urmat cursurile Facultății de Drept din cadrul Academiei de Poliție București, reușind, după absolvire, să devină unul dintre cei mai apreciați polițiști vasluieni.

S-a angajat în cadrul IPJ Vaslui în 1994, iar, în 2010, 

Cine este Radu Corozel? De la polițist adjectiv, la diplomație a devenit adjunctul instituției.

Specializat în combaterea Crimei Organizate, Radu Corozel a reprezentat România și peste granițe, devenind atașat militar pe la diferite ambasade.

Prima dată a fost trimis pentru a sprijini poliția franceză la Paris și ulterior lucrând în Canada, inclusiv în calitate de consul. Este la a doua căsnicie și în prezent se dedică literaturii, publicând povestiri pe rețele sociale, fiind apreciat pentru talentul său ca scriitor.

Vaslui

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de la SRI Antitero ilustrează „trupele rusești, bine echipate”
digi24.ro
image
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026
stirileprotv.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Procurorii au ridicat telefonul și alte bunuri în ancheta de acces ilegal la informații și moarte suspectă
gandul.ro
image
Vin ninsorile: meteorologii anunță unde va fi zăpadă de Crăciun. Jumătate de țară sub cod galben
mediafax.ro
image
Firma fiului lui Liviu Dragnea, amenințată cu falimentul. Ce s-a decis în dosarul în care penalitățile erau de 13 milioane de euro
fanatik.ro
image
Operațiunea „șpagă cu elicopterul”. Omul de afaceri care mituia angajați din hipermarketuri ca să-i accepte marfă stricată
libertatea.ro
image
„Teamă în rândul duşmanilor”. Liderul de la Casa Albă dezvăluie un plan pentru nave de război „clasa Trump”, mai mari și mai puternice
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Examen ținut pe pista unui aeroport din cauza numărului mare de participanți. Pentru ce post au concurat 8.000 de candidați
antena3.ro
image
Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg
observatornews.ro
image
Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au mâncat viața
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
prosport.ro
image
Se pune sau nu ou în compoziția de sarmale? Răspunsul bucătarilor
playtech.ro
image
Unde merge David Popovici de Sărbători. Este locul în care se simte cel mai bine. Ce planuri are pentru 2026
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fosta soție s-a recăsătorit în secret, iar acum el a aflat totul. Prima reacție, dezvăluită de un apropiat
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
kanald.ro
image
Cine îl va înlocui pe Daniel David la Educație. Un personaj controversat are mari...
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Dovezile pe care le caută procurorii
romaniatv.net
image
Bani pentru pensionari retroactiv. Legea care vrea să facă dreptate unei categorii de români
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Horoscop marți, 23 decembrie. Situații neplăcute pentru Lei, Fecioarele ar putea fi promovate la locul de muncă
click.ro
image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
click.ro
image
O zodie va avea parte de un adevărat miracol de Crăciun. Una dintre cele mai mari dorințe i se va îndeplini
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Ce pune Regele Charles pe masa de Crăciun pentru familia sa regală. Preparatele cu care se răsfață la Sandrigham
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
image
Horoscop marți, 23 decembrie. Situații neplăcute pentru Lei, Fecioarele ar putea fi promovate la locul de muncă

OK! Magazine

image
”Prințul pervers” Andrew n-avea limită! Și-a stabilit întâlniri cu Epstein chiar la Sandringham, în casa dragă a Reginei

Click! Pentru femei

image
„E ridicol!” A împodobit nu un brad, ci 50! Suma colosală pe care a cheltuit-o Kim Kardashian

Click! Sănătate

image
Motivul pentru care tenul lui Brooke Shields pare îmbătrânit. Greşeala pe care o regretă