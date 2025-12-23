search
Marți, 23 Decembrie 2025
Video 25 Femei Relevante pentru 2025: Madi Rădulescu, executive coach. „Învățăm să colaborăm când vrem să scăpăm de «pietricelele din pantof», frustrările mici, dar persistente care ne blochează"

Noul episod din podcastul     o are invitată pe Madi Rădulescu executive coach, de la care aflăm de ce lucrul împreună face diferența și cum poate fi construită o cultură a colaborării.

youtube cover 1280x720 Diana Miron (1) jpg

Succesul personal este astăzi intens promovat, în timp ce colaborarea devine tot mai dificilă. A învăța să lucrăm împreună poate face diferența. Madi Rădulescu, autoarea cărții „Mentalitatea de colaborare”, oferă idei practice despre barierele pe care le avem de depășit și beneficiile pe care le obținem atunci când colaborăm.

Cel mai nou episod din podcastul 25 Femei Relevante pentru 2025  aduce în prim-plan perspective concrete despre cum putem dezvolta o cultură a colaborării, ce obstacole întâlnim și ce câștigăm atunci când lucrăm împreună.

Colaborarea nu este doar un concept teoretic, ci un mod de a trăi și de a lucra. Potrivit lui Madi Rădulescu, colaborarea înseamnă a pune la un loc modul de a gândi, resursele și perspectivele pentru a găsi soluții la probleme comune. Este firul roșu care leagă toate activitățile noastre, fie că vorbim despre familie, educație, companii sau societate.

Deși mulți caută o definiție clară, cartea propune o abordare practică: colaborarea înseamnă să faci lucruri împreună, în mod constructiv, pentru bunăstarea tuturor celor implicați.

Fundamentul colaborării și obstacolele invizibile

Colaborarea are la bază dorința de a fi împreună, încrederea, bunăvoința și abilitățile sociale. Nu este un atribut rezervat managerilor sau liderilor, ci o competență necesară oricărei persoane care își dorește să construiască ceva, fie acasă, fie la locul de muncă.

Unul dintre cele mai mari obstacole în calea colaborării este ego-ul. În multe organizații, succesul individual este supralicitat, iar rezultatele de echipă nu sunt măsurate sau recunoscute la fel de mult. Această dinamică generează o mentalitate de tipul „eu versus ceilalți”.

Un ego sănătos ajută la păstrarea identității și la asertivitate, însă atunci când depășește o anumită limită, devine toxic pentru relațiile profesionale și personale. Deși mulți angajați declară că lucrează bine în echipă, studiile arată că nivelul real de încredere este scăzut. Apare nevoia de control și verificare constantă a celuilalt, ceea ce diminuează deschiderea și productivitatea.

Recunoașterea și asumarea problemelor, prin discuții sincere despre ceea ce ne deranjează – „pietricelele din pantof” – pot debloca relațiile tensionate. Încrederea se construiește pas cu pas, prin implicare directă, onestitate și respectarea promisiunilor. În același timp, modestia joacă un rol esențial: disponibilitatea de a asculta, de a învăța de la ceilalți și de a accepta că nu deținem toate răspunsurile.

Abilitățile și valorile care susțin colaborarea

Pentru a colabora eficient, este important să știm, să putem și să vrem. A ști presupune capacitatea de a construi și menține încrederea între oameni și de a identifica valorile comune care unesc o echipă, precum integritatea, dedicația sau responsabilitatea.

A putea înseamnă să asculți activ fără a întrerupe sau judeca, să completezi ideile celuilalt fără a le combate constant și să analizezi nevoile celorlalți pentru a identifica moduri concrete de a ajuta.

A vrea presupune consecvență față de propriile valori, proactivitate chiar și în medii care nu încurajează colaborarea, dar și perseverență și disciplină, deoarece schimbarea apare treptat. Madi Rădulescu propune o piramidă a valorilor colaborării, având la bază bunăvoința. Fără o atitudine deschisă și binevoitoare, orice efort de colaborare devine aproape imposibil.

Cultura colaborării trebuie susținută în mod special de lideri și manageri. În organizațiile în care departamentele funcționează ca „bule”, colaborarea este redusă. Schimbarea începe cu atitudinea liderilor, care ar trebui să transmită clar că rezultatele de echipă contează la fel de mult ca cele individuale.

Atunci când nu există o cultură a colaborării, soluțiile țin de exemplul personal, de deschiderea către persoane receptive din alte „bule”, de perseverență și loialitate față de propriile valori, dar și de discuții deschise despre beneficiile lucrului împreună. Schimbarea poate fi lentă, însă sămânța colaborării va da roade dacă este plantată și îngrijită constant.

Colaborarea nu apare de la sine. Este nevoie de reflecție, disciplină și exercițiu continuu. Autoarea subliniază importanța modestiei și a auto-reflecției, calități esențiale pentru orice profesionist care lucrează cu alți oameni.

Prin colaborare, echipele devin mai eficiente, inovația apare mai ușor, satisfacția profesională crește, iar mediile de lucru devin mai sănătoase

