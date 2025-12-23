search
Marți, 23 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Suntem fasciști până în măduva oaselor”. Memoriile activistei ruse Maria Aliohina, membră Pussy Riot, o radiografie a Rusiei contemporane

0
0
Publicat:

În decembrie 2013, după ce a ispășit pedeapsa pentru „huliganism motivat de ură religioasă”, activista politică rusă Maria Aliohina observa că ea și colegele sale din trupa punk Pussy Riot „au ajuns într-o altă țară”. În exterior, Rusia dorea să proiecteze imaginea unei puteri globale serioase, de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci, la aparițiile publice ale Kremlinului. Realitatea, însă, era cu totul diferită: doar câteva luni mai târziu, Rusia începea războiul împotriva Ucrainei, anexând Peninsula Crimeea și declanșând lupte sângeroase în Donețk și Lugansk.

Activista politică rusă Maria Aliohina/FOTO:X
Activista politică rusă Maria Aliohina/FOTO:X

Pe măsură ce soldații ruși comiteau violențe în străinătate, societatea rusă se cufunda tot mai adânc într-un întuneric intern: „Autoritățile dau undă verde pentru crearea violenței în propria țară. Numărul grupurilor neonaziste crește. Gopnici cu panglici Sf. Gheorghe, autoproclamați patrioți, atacă și bat pe oricine nu se încadrează în noul patriotism”, notează Aliohina.

Cartea sa, Political Girl: Life and Fate in Russia, acoperă perioada de la eliberarea sa din închisoare până la fuga din Rusia în primăvara lui 2022, suprapunându-se cu unele dintre cele mai întunecate momente din istoria recentă a țării: asasinarea liderului de opoziție Boris Nemțov, doborârea zborului Malaysia Airlines 17 deasupra Ucrainei de Est și otrăvirea lui Aleksei Navalnîi. Aceste episoade nu sunt puncte culminante dramatice, ci marcaje recurente ale unei societăți care alunecă în represiune.

Cartea evită efectele dramatice artificiale. Lecturată în succesiune, acumularea evenimentelor dezvăluie nu doar violența politică din Rusia contemporană, ci și modul în care excepționalul devine cotidian — iar catastrofa, repetată de suficiente ori, își pierde capacitatea de a șoca.

Societatea rusă rămâne complice la ororile care au urmat

Spre deosebire de multe lucrări ale exilaților ruși, deseori polemice sau fragmentate, Aliohina impresionează prin claritatea judecății. Ea nu evită problema vinovăției colective a societății ruse pentru război. Insistă asupra a două adevăruri incomode: a făcut tot ce a putut pentru a schimba țara, în ciuda costurilor personale, și că societatea rusă rămâne complice la ororile care au urmat. Forța morală a cărții constă tocmai în refuzul de a transforma rezistența individuală într-o exonerare colectivă.

„Îmi este frică să spun cu voce tare cel mai important lucru — un verdict”, scrie Aliohina despre masacrul de la Bucea. „Este un verdict asupra tuturor. Nu sunt sigură că Rusia are dreptul să existe după asta.”

Horrorul crimelor de război ruse în Ucraina este accentuat de acceptarea rapidă a conflictului de către o parte a societății ruse, mulți justificând acțiunile lui Vladimir Putin. Războiul nu este doar o armă de agresiune externă, ci și un instrument intern pentru consolidarea loialității și suprimarea disidenței. Aliohina denunță fără menajamente: „Amortire. Suntem fasciști până în măduva oaselor.”

O parte semnificativă a cărții este dedicată documentării crimelor Rusiei în Ucraina, dar și altor nedreptăți, precum persecuția tătarilor din Crimeea sau represiunile susținute de Kremlin în Belarus. Alyokhina descrie cu minuțiozitate acțiunile Pussy Riot, atât în Rusia, cât și în străinătate, pentru eliberarea deținuților politici, printre care regizorul ucrainean Oleh Sentsov.

Un mesaj central al cărții este: critica propriului stat poate fi cea mai profundă formă de iubire pentru el. În timp ce autoritățile rusofile etichetează disidenții drept „trădători”, acțiunile Mariei Aliohina arată că speranța unei societăți mai juste depinde de confruntarea structurilor autoritare care blochează reformele.

„Nimic nu s-a schimbat. Am stat după gratii, am ieșit și nimic nu s-a schimbat”

Cartea surprinde și prețul moral al disidenței, mai ales într-un context de război pe scară largă, când exprimarea unei opinii critice devine periculoasă la un nivel fără precedent. În astfel de condiții, închisoarea apare ca „singurul lucru onest” de făcut. Sacrificiile, însă, adesea nu schimbă mare lucru: „Nimic nu s-a schimbat. Am stat după gratii, am ieșit și nimic nu s-a schimbat.”

Întâlnirile repetate cu Centrul E, agenția guvernamentală pentru combaterea „extremismului”, dezvăluie mecanismele unei mașinării autoritare în Rusia. „Extremismul” înseamnă, de fapt, libertatea de exprimare, de întrunire și gândirea independentă.

Încercările de a traversa granița în primăvara lui 2022, după arestul la domiciliu, sunt kafkiene: tensiunea crește cu fiecare tentativă, iar cititorul rămâne în suspans, incert dacă Aliohina va reuși să scape de sistemul penitenciar rus.

Political Girl nu este doar o carte de memorii. Este o condamnare tăioasă a corupției morale și politice care traversează Rusia contemporană, arătând atât vina celor aflați la putere, cât și a celor care aleg să închidă ochii. Aliohina arată clar cât de adânc s-a înrădăcinat autoritarismul și ce cost uriaș implică rezistența. Cartea rămâne, în același timp, mărturia curajului personal și a eșecului colectiv, un apel la conștientizarea realității pe care mulți aleg să o ignore.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
digi24.ro
image
A murit Chris Rea. Cântărețul era cunoscut pentru piesa „Driving Home for Christmas”
stirileprotv.ro
image
Bolojan spune că nu mai crește taxe anul viitor, dar nu promite. Care este condiția să nu mai majoreze dările
gandul.ro
image
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
mediafax.ro
image
Flori pentru Nicușor Dan, la orice oră din zi și din noapte. Cine sunt florarii de la Palatul Cotroceni și câți bani primesc
fanatik.ro
image
Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației, potrivit unor surse politice
libertatea.ro
image
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
digi24.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu: ”Eu așa știu”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
antena3.ro
image
Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg
observatornews.ro
image
Diana și George, cei doi soți morți în accidentul din Bacău, și-au presimțit sfârșitul: 'I-am întrebat ce fac de sărbători și...' 😢
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
prosport.ro
image
În ce zile se merge la colindat. Ce se face din 24 decembrie până la Anul Nou
playtech.ro
image
Universitatea Craiova, campioană de toamnă după 35 de ani! Oltenii au câștigat ultimul titlu după ce au încheiat anul 1990 pe locul 1
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce a postat Mălina, cu câteva ore înainte să cadă de la etajul 7. Tragedia a depășit granițele României
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Un simbol al fotbalului s-a stins din viață! Acesta și-a pierdut viața la 83 de ani
kanald.ro
image
De ce a demisionat Daniel David din fruntea Ministerului Educației. Cine i-ar putea lua locu
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
VIDEO ŞOCANT! Andrew Tate, bătut şi umplut de sânge la revenirea în ring. Şi-a luat DAUNĂ TOTALĂ!
romaniatv.net
image
Bani pentru pensionari retroactiv. Legea care vrea să facă dreptate unei categorii de români
mediaflux.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
click.ro
image
El a câștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 16? Cine ar fi pus mâna pe premiul de 30.000 de euro de la Antena 1
click.ro
image
O zodie va avea parte de un adevărat miracol de Crăciun. Una dintre cele mai mari dorințe i se va îndeplini
click.ro
Regina Sofia în doliu GettyImages 2170885058 jpg
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
image
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026

OK! Magazine

image
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată

Click! Pentru femei

image
„E ridicol!” A împodobit nu un brad, ci 50! Suma colosală pe care a cheltuit-o Kim Kardashian

Click! Sănătate

image
Motivul pentru care tenul lui Brooke Shields pare îmbătrânit. Greşeala pe care o regretă