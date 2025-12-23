search
Delegația Inter a transformat o zi de spital într-o amintire specială pentru copii. Cristi Chivu a împărțit cadouri pe secția de pediatrie: „Gest prețios”

0
0
Publicat:

Înainte de Crăciun, jucătorii și conducerea clubului Inter Milano au făcut o vizită specială la secția de pediatrie a Spitalului San Raffaele din Milano, pentru a aduce un strop de bucurie copiilor internați.

Cristi Chivu, vizită specială de sărbători Foto/Inter.it
Cristi Chivu, vizită specială de sărbători Foto/Inter.it

Cristi Chivu, antrenorul echipei, alături de vicepreședintele Javier Zanetti, fundașul Denzel Dumfries, tânărul Pio Esposito și mai mulți membri ai echipei de tineret Primavera, au oferit cadouri și au petrecut timp cu micii pacienți, transformând ziua într-un moment de neuitat.

Pe plan sportiv, Inter traversează o perioadă bună sub conducerea lui Chivu. Echipa este lider în Serie A și se menține între primele opt în grupa de Champions League. Totuși, începutul sezonului a adus și momente dificile, inclusiv pierderea Supercupei Italiei în semifinale contra celor de la Bologna.

„Cadouri sub formă de tricouri și gadgeturi!”

Fundația Gruppo San Donato ETS a transmis că prezența delegației a fost apreciată și a adus multă căldură copiilor internați, marcând un moment de solidaritate din partea clubului: Marea inimă a fotbalului milanez bate pentru cei mici. Secția de pediatrie a Spitalului San Raffaele s-a colorat în negru și albastru, grație vizitei dinaintea Crăciunului a unei delegații numeroase a lui Inter, condusă de vicepreședintele Javier Zanetti, de antrenorul Cristian Chivu și de Denzel Dumfries.

Prin zâmbete, aplauze și tradiționalele fotografii, jucătorii primelor echipe masculine și feminine, ai echipei U23 și ai echipei Primavera, alături de legenda nrazzurrilor Francesco Toldo, au adus cadouri sub formă de tricouri și gadgeturi fanilor tineri și bătrâni, oferind un moment prețios de bucurie și împărtășire!”.

Cristi Chivu Foto/Inter.it
Cristi Chivu Foto/Inter.it

Implicare constantă pe tot parcursul anului

Clubul Inter a transmis, printr-un comunicat oficial, că vizitele și acțiunile de sprijin pentru comunitate fac parte dintr-un program continuu de implicare socială pe parcursul întregului an.

Inter sprijină spitalele și secțiile de pediatrie ale orașului pe tot parcursul anului prin diverse inițiative, cum ar fi invitațiile la stadion și Cupa Câștigătorilor, turneul la care participă tineri pacienți din unitățile europene de oncologie pediatrică.

Este un angajament constant care își găsește unul dintre cele mai semnificative momente în perioada Crăciunului. Potrivit tradiției, de Crăciun, familia nerazzurrilor a vizitat secțiile de pediatrie pentru a împărtăși un moment de bucurie cu tinerii pacienți și cu personalul medical. Un gest simplu, dar prețios, care în fiecare an reînnoiește legătura dintre Club și instituțiile de asistență medicală din oraș!, au transmis italienii, pe site-ul oficial.

