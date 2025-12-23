search
Marți, 23 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu, înmormântată pentru a doua oară săptămâna trecută

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Marți, 23 decembrie, au loc percheziții la casa fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu, îmormântată pe 18 decembrie, pentru a doua oară, după ce procurorii au dispus deshumarea pentru a investiga circumstanțele decesului.

Rodica Stănoiu a murit pe 3 decembrie. FOTO Mediafax
Rodica Stănoiu a murit pe 3 decembrie. FOTO Mediafax

Oamenii legii fac verificări și urmează să ridice probe din biroul fostului ministru, date fiind suspiciunile legate de testamentul Rodicăi Stănoiu. Sunt avute în vedere inclusiv date informatice, dar sunt verificate și bunurile de valoare pe care le avea.

Amintim că fostul ministru al Justiției a murit pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani, și a fost înhumat inițial două zile mai târziu. Prima ceremonie a fost umbrită de nemulțumirea celor din jur, care au reclamat lipsa unei slujbe religioase. Ulterior, procurorii au dispus deshumarea, fapt ce a impus organizarea unei a doua înmormântări.

Rodica Stănoiu a fost înmormântată din nou joi, 18 decembrie. La ceremonia restrânsă au participat Marius Calotă, omul care i-a fost alături până în ultimele clipe, și nepoata sa, prezentă discret, dar vizibil emoționată, potrivit viva.ro.

„Relația noastră a fost o relație familială între doamna Rodica Stănoiu, mama mea, eu, Paul, care este fratele meu și a locuit și el cu noi în casă, o bună vreme de timp și cam atât vă pot spune. Nu s-a căsătorit nimeni cu nimeni, nu există iubiți, îndrăgosteli sau alte aspecte care să aibă o conotație în sensul acesta. Departe gândul. A fost ca o a doua mamă pentru mine și ca o bunică pentru Paul, doamna Rodica Stănoiu”, a declarat  Marius Calotă,

Ce prevede testamentul Rodicăi Stănoiu

Rodica Stănoiu a lăsat un testament redactat sub forma unui testament olograf, datat 11 februarie 2025, autentificat la o societate profesională notarială din București, Sector 5. Documentul există într-un singur exemplar original, păstrat în arhiva notarială, și în trei duplicate, dintre care unul rămâne în arhivă, iar două au fost înmânate testatorului.

Prin acest testament, Marius Calotă a primit în deplină proprietate casa de pe Șoseaua Pipera-Tunari, împreună cu toate bunurile mobile aflate în imobil la data decesului – de la tablouri și tapiserii, la obiecte de valoare, mobilier de diferite stiluri și cristale.

În plus, i-a fost lăsată casa din orașul Năvodari, cu toate bunurile din interior, locul de veci din Cimitirul Izvorul Nou, figura 40, locul 12, precum și două autoturisme: un Toyota Yaris Hybrid, fabricat în 2020, și un Volkswagen Touareg, fabricat în 2007. Totodată, Marius Calotă a primit o cotă de 5% din depozitele bancare, fondurile de investiții și titlurile de stat aflate în proprietatea Rodicăi Stănoiu.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de la SRI Antitero ilustrează „trupele rusești, bine echipate”
digi24.ro
image
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026
stirileprotv.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Procurorii au ridicat telefonul și alte bunuri în ancheta de acces ilegal la informații și moarte suspectă
gandul.ro
image
Vin ninsorile: meteorologii anunță unde va fi zăpadă de Crăciun. Jumătate de țară sub cod galben
mediafax.ro
image
Unde merge David Popovici de Sărbători. Este locul în care se simte cel mai bine. Ce planuri are pentru 2026
fanatik.ro
image
Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației, potrivit unor surse politice
libertatea.ro
image
Racheta de 30 de centimetri și jumătate de kilogram care ar putea deveni cel mai mare inamic al dronelor. E dezvoltată în Europa
digi24.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Dosarele Foamei întocmite de Securitate în 1989. Și o ciudățenie: Cum a devenit Nicolae Ceaușescu influencer și ia „like”-uri în 2025
antena3.ro
image
Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg
observatornews.ro
image
Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au mâncat viața
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
prosport.ro
image
Se pune sau nu ou în compoziția de sarmale? Răspunsul bucătarilor
playtech.ro
image
Violență, foame, abuzuri rasiale. Povestea tristă a vieții celui mai rapid om din România
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fosta soție s-a recăsătorit în secret, iar acum el a aflat totul. Prima reacție, dezvăluită de un apropiat
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
kanald.ro
image
De ce a demisionat Daniel David din fruntea Ministerului Educației. Cine i-ar putea lua locu
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Dovezile pe care le caută procurorii
romaniatv.net
image
Crăciun cu zăpadă de 25 cm în România! Ninsori în cea mai mare parte a țării, până vineri, anunță ANM. Cod galben de vânt și viscol | HARTĂ
mediaflux.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
Horoscop marți, 23 decembrie. Situații neplăcute pentru Lei, Fecioarele ar putea fi promovate la locul de muncă
click.ro
image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
click.ro
image
O zodie va avea parte de un adevărat miracol de Crăciun. Una dintre cele mai mari dorințe i se va îndeplini
click.ro
Regina Sofia în doliu GettyImages 2170885058 jpg
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
image
Horoscop marți, 23 decembrie. Situații neplăcute pentru Lei, Fecioarele ar putea fi promovate la locul de muncă

OK! Magazine

image
Ce pune Regele Charles pe masa de Crăciun pentru familia sa regală. Preparatele cu care se răsfață la Sandrigham

Click! Pentru femei

image
„E ridicol!” A împodobit nu un brad, ci 50! Suma colosală pe care a cheltuit-o Kim Kardashian

Click! Sănătate

image
Motivul pentru care tenul lui Brooke Shields pare îmbătrânit. Greşeala pe care o regretă