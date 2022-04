LIVE TEXT Război în Ucraina. Schimburi de focuri „amicale”, pentru împărţirea prăzii între militarii armatei ruse. Costul rachetelor trase de ruşi asupra Ucrainei

UPDATE 05.10 Un expert militarcare a apărut la televiziunea de stat rusă spune că în regiunea Doneţk a fost pregătit un „lagăr de filtrare” , care poate accepta până la 100.000 de prizonieri. Cu o capacitate aşa de mare de primire, el vorbeşte, evident, nu doar despre prizonierii de război, ci despre ucrainenii în general care nu salută invazia lui Putin. Câte oare astfel de tabere sunt înfiinţate pe teritoriul rus ori pe teritoriul ucrainean ocupat de Rusia?

UPDATE 03.48 În timpul războiului, Federaţia Rusă a tras 1.300 de rachete în Ucraina, cantitate care a costat pe agresor cel puţin 7,5 miliarde de dolari, arată Forbes.

Se estimează că Rusia a lansat 235 de rachete Kaliber în Ucraina. Numărul exact al altor tipuri de rachete trase în Ucraina este greu de calculat, dar conform Ministerului Apărării pe 24 martie, raportul acestora este următorul: 62% dintre rachete au fost „Iskander”, 30% - rachetele de clasa X. şi 8% - „Point-U” .

Costul rachetelor poate varia foarte mult. „Point-U”, conform site-ului Military Russia, este estimat la 300 de mii de dolari, valoarea „Kaliber” - 6,5 milioane de dolari, în conformitate cu contractul de export cu India din 2006. Rachetele X-101 sunt mai moderne şi mai avansate decât „Kaliber”, deci, potrivit experţilor, sunt şi de mai multe ori mai scumpe. Astfel, conform tuturor estimărilor, costul total al rachetelor trase în Ucraina ajunge la 7,5 miliarde de dolari, sumă care depăşeşte 82 din cele 85 de bugete locale anuale ale Rusiei - toate, cu excepţia Moscovei, a regiunii Moscovei şi a Sankt-Petersburgului.

În două luni de război, Rusia şi-a redus la mai mult de jumătate stocul de rachete. Potrivit ministrului adjunct al apărării, Anna Malyar, ruşii încearcă să restabilească stocul de rachete, dar va dura ani de zile.

UPDATE 01.52 Vicepremierul ucrainean Iryna Vereşciuk a spus că Moscova a încercat să schimbe civili ucraineni cu prizonieri de război ruşi, ceea ce este interzis de Convenţia de la Geneva. „Au luat toţi aceşti ostatici, civili, femei şi pentru a încerca să-i folosească”, a declarat Vereshchuk pentru BBC.

UPDATE 01.20 Ben Wallace: Putin ar putea declara un nou război împotriva „naziştilor” lumii. Putin vrea să anunţe mobilizarea în masă a rezervelor sale pentru un impuls final în Ucraina în timpul paradei din 9 mai, relatează Daily Mail, citându -l pe secretarul britanic al Apărării, Ben Wallace.

UPDATE 00.35 Taras Dumenko, şeful administraţiei militare a satului Gostomel, a declarat că cimitirele din Gostomel vor fi închise în zilele de înmormântare din cauza pericolului minelor.

„Rog pe toată lumea să nu participe la întâlnirea cu cei cărora vreţi să le cinstiţi memoria. Împreună cu administraţia militară raională am decis să închidem toate cimitirele din raionul nostru în zilele de înmormântare şi să amânăm vizitele la cimitire ale cetăţenilor pentru o anumită perioadă, până vom reuşi să facem deminarea”, a spus Dumenko. El i-a îndemnat pe oameni să-şi comemoreze morţii acasă, cel puţin în anul acesta.

UPDATE 00.27 Nu numai belaruşii, ci şi ruşii luptă de partea Ucrainei. Legiunea „Freedom of Russia ” merge pe front. Unităţi ale Legiunii „Libertatea Rusiei”, formate din ruşi pro-ucraineni, s-au mutat pe câmpurile de luptă din estul Ucrainei,după două luni de antrenament.

ŞTIRE INIŢIALĂ Consilierul şefului biroului prezidenţial Oleksiy Arestovich a vorbit despre rezultatele schimburilor de focuri dintre buriaţi şi ceceni din regiunea Herson. Acest lucru a fost discutat în emisiunea „Fagin Live ”.

„Buriaţii au tras focuri de armă asupra kadiroviţilor din Chornobayivka. La întrebarea cum vom împărţi prada şi la întrebarea cine va merge în prima linie, buriaţii au câştigat, spun ei. Eu am crezut întotdeauna în ei. Dacă sunt daţi la o parte, se luptă foarte rău”, a spus el.

Potrivit unui corespondent UNIAN, Direcţia Principală de Informaţii a Ministerului Apărării a raportat că în Kiselyovka ocupată (comunitatea satului Chornobayiv din regiunea Herson) a avut loc un schimb de focuri între armata rusă de naţionalitate cecenă şi cea buriată.

„Peste 50 de participanţi din fiecare tabără au fost observaţi în incidentul nocturn. Numărul exact de răniţi şi morţi nu este cunoscut”, se arată în comunicat.

Anterior, în oraşul Nova Kakhovka din regiunea Herson a avut loc un schimb de focuri între militanţii de la ORDLO şi armata rusă.