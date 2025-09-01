Vicepreședinte PSD, critici la adresa Guvernului chiar în timp ce Bolojan își asumă răspunderea în Parlament. Jianu: „Nu am fost de acord”

Vicepreședintele PSD, Florin Jianu, critică Guvernul pentru impozitul de 1% aplicat firmelor cu cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro. Potrivit lui, măsura afectează în special companiile românești de distribuție și ar fi fost mai echilibrat ca pragul să fie ridicat la 100 milioane euro.

Vicepreședinte PSD, Florin Jianu, critică impozitul de 1% pentru marile firme

Vicepreședintele PSD, Jianu, a criticat luni Guvernul pentru impozitul de 1% aplicat tuturor firmelor cu cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro, chiar în timp ce premierul României, Ilie Bolojan își asuma răspunderea în Parlament.

„Nu am fost de acord, (am exprimat acest punct de vedere in cadrul sedintei comune a grupurilor parlamentare) si nu sustin acest impozit de 1% aplicat de-a valma tuturor firmelor cu cifra de afaceri de peste 50 de milioane de euro. Firmele de distributie, exclusiv firme cu capital romanesc, vor fi afectate direct pentru ca au volume mari sj adaosuri comerciale mici. O masura mai echilibrata ar fi fost ridicarea pragului la 100 milioane euro, asa cum prevede si Directiva Europeana!” a scris vicepreședintele PSD pe pagina sa de Facebook.

Vicepreședintele PSD a mai afirmat că o măsură mai echilibrată ar fi fost ridicarea pragului la 100 milioane euro, conform Directivei Europene, pentru a proteja companiile care operează cu marje mici, dar au cifre de afaceri mari.

Aceste declarații vin în contextul în care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament pe pachetul de legi fiscale și economice, generând controverse și critici din partea unor parlamentari, inclusiv din propriile partide.

Olguța Vasilescu, critici dure la adresa lui Ilie Bolojan: „Nu poți să ameninți că îți iei jucăriile și pleci dacă nu se face doar cum vrei tu”

PSD nu se opune reformei în administrația locală, dar cere calcule corecte și un plan coerent înainte de reducerea posturilor, avertizează Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, după discuțiile din coaliția de guvernare privind reducerea personalului din primării.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a transmis luni, într-o postare pe Facebook, că Partidul Social Democrat nu blochează reforma în administrația publică locală, însă cere ca măsurile să fie aplicate pe baze corecte și profesioniste, pentru a evita haosul și procesele în instanță.

„Nu poți să ameninți că îți iei jucăriile și pleci dacă nu se face DOAR CUM VREI TU, când ți se dau atâtea argumente că greșești!” a precizat primarul Craiovei.