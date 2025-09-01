search
Luni, 1 Septembrie 2025
Adevărul
Video Scene halucinante la US Open. Un milionar i-a smuls unui băiețel șapca dăruită de un jucător de tenis. Cum l-au demascat internauții

0
0
Publicat:

Piotr Szczerek, bărbatul care a stârnit furia internauților după ce a furat șapca unui jucător de la US Open destinată unui tânăr fan, și-a cerut scuze.

Scena când milionarul i-a luat șapta copilului FOTO: Captură
Scena când milionarul i-a luat șapta copilului FOTO: Captură

Internauții l-au demascat în ultimele zile pe milionarul CEO „nemernic”, după ce un videoclip viral îl înfățișează furând suvenirul destinat unui copil, pe nume Brock, dăruit de starul de tenis de la US Open, Kamil Majchrzak.

Într-o declarație postată pe contul de Instagram al companiei sale, Szczerek a spus că a făcut „o greșeală imensă” și a dezvăluit că i-a înapoiat șapca lui Brock, scrie Dailly Mail.

Szczerek, care a dezactivat comentariile la postare „din preocupare pentru familia mea”, a scris: „Având în vedere situația care a avut loc în timpul meciului lui Kamil Majchrzak la US Open, aș dori să îmi cer scuze în mod categoric băiatului rănit, familiei sale, tuturor fanilor și jucătorului însuși. Am comis o greșeală gravă. În mijlocul emoției, în mijlocul sărbătoririi mulțimii după victorie, am fost convins că jucătorul de tenis îmi dădea șapca – pentru fiii mei, care îi ceruseră anterior autografe. Această convingere eronată m-a determinat să întind instinctiv mâna. Astăzi știu că am făcut ceva care a părut că am luat în mod deliberat un suvenir de la un copil. Nu a fost intenția mea, dar asta nu schimbă faptul că l-am rănit pe băiat și am dezamăgit fanii. Șapca a fost înapoiată băiatului, iar familiei i se cuvin scuze. Sper că am reparat măcar parțial prejudiciul cauzat.”

„De asemenea, vreau să clarific: nici eu, nici soția mea, nici fiii mei nu am comentat această situație pe rețelele de socializare sau pe vreun site web”, a continuat el. „Nu am apelat la serviciile niciunei firme de avocatură în această privință. Toate presupusele declarații care apar online nu sunt ale noastre. De ani de zile, soția mea și cu mine ne implicăm în ajutorarea copiilor și a tinerilor sportivi, dar această situație mi-a arătat că un moment de neatenție poate distruge ani de muncă și sprijin. Aceasta este o lecție dureroasă, dar necesară, de umilință pentru mine. Prin urmare, mă voi implica și mai activ în inițiative de sprijinire a copiilor și tinerilor și în acțiuni împotriva violenței și urii. Cred că numai prin acțiuni pot reconstrui încrederea pierdută”, a mai spus acesta.

Scena urâtă s-a petrecut la câteva momente după ce jucătorul polonez Majchrzak s-a dus în mulțime după cea mai mare victorie din cariera sa.

Majchrzak a confirmat ulterior pentru New York Post că Szczerek este bărbatul din videoclip și a dezvăluit că acesta sponsorizează federația de tenis din Polonia, adăugând că „evident, a fost vorba de o neînțelegere” în legătură cu incidentul.

Justițiarii online l-au numit pe Szczerek, care conduce firma de pavaje Drogbruk, „cel mai urât om din SUA” și i-au criticat comportamentul.

„Doar un idiot obișnuit și un nemernic ar putea smulge o șapcă din mâinile unui copil”, a scris o persoană online despre presupusul hoț de șepci Szczerek.

Altcineva s-a înfuriat: „Dacă președintele companiei a furat fără scrupule șapca unui copil, dacă aș fi client, nu aș mai apela la serviciile sale”.

Jucătorul în vârstă de 29 de ani l-a învins joi pe Karen Khachanov, cap de serie numărul nouă, într-un meci maraton de cinci seturi, apoi a fost filmat în timp ce își scotea șapca și încerca să i-o dea unui elev entuziasmat din mulțimea de pe terenul 11.

Însă, într-un clip care a stârnit indignare generală online, Szczerek stătea lângă băiatul uimit și a întins mâna, a luat șapca cu autograf și a băgat-o în geantă.

Tânărul a rămas cu o expresie descumpănită și a întrebat „Ce faci?”, în timp ce Majchrzak se îndepărta, fără să-și dea seama ce se întâmplase.

SUA

