O cunoscută agenţie de turism din România a fost vândută unui touroperator maghiar

Una dintre cele mai cunoscute agenții de turism din România, cu o vechime de circa 20 de ani, a fost vândută unui touroperator maghiar, parte a rupului polonez Wirtualna Polska (WP) Holding.

Touroperatorul maghiar Szallas Group, parte a grupului polonez Wirtualna Polska (WP) Holding, a finalizat tranzacția prin care preia Litoralulromanesc.ro de la fondatorul Ionuț Nedea, valoarea totală plătită în schimbul participației de 100% depășind 26 milioane de euro, peste cea avansată inițial, relevă datele analizate de Profit.ro.

Szallas a semnat un acord pentru achiziția Litoralulromanesc.ro vara trecută, într-o tranzacție structurată în două etape, care evalua compania Creative Eye SRL, operatorul platformei de turism, la peste 21 de milioane de euro.

Tranzacția a vizat doar Litoralulromânesc.ro. Restul activelor deținute de Creative Eye la acel moment – Hotelul Opal din Jupiter și brandul Amelie (apartamente în regim hotelier) din Mamaia – urmau să fie separate și preluate de o nouă companie înființată de Ionuț Nedea.

În primă etapă, Szallas a plătit 16,668 milioane de euro pentru un pachet de 80% din acțiunile Creative Eye. Prețul a fost ajustat ușor în jos la finalizarea tranzacției, de la 16,8 milioane de euro cât a fost anunțat inițial. Prețul plătit pentru participația de 80% conferea Creative Eye o valoare implicită de peste 21 milioane de euro la acel moment. Acum, Szallas a cumpărat restul acțiunilor companiei, în schimbul sumei de 5,05 milioane de euro, de asemenea supusă mecanismelor de ajustare net cash la finalizarea tranzacției.

Site-ul litoralulRomanesc este specializat pe turismul de litoral, cu oferte de cazare în toate stațiunile autohtone de la Marea Neagră. Site-ul promovează oferte de vacanță în peste 500 de structuri de cazare, de la unități de o stea până la cele de cinci stele, în: Năvodari, Mamaia Nord, Mamaia, Constanta, Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești, Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche.

Site-ul este operat de Agenția organizatoare Litoralul Romanesc.ro, licențiată din anul 2005.