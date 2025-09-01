search
Circulație blocată pe DN 6, în zona port Orșova, în urma coliziunii între două TIR-uri. Șoferii nu au variante ocolitoare

Un accident în care au fost implicate două autotrenuri s-a produs luni după-amiază, 1 septembrie 2025, în județul Mehedinți, în zona Orșova port. Circulația este blocată complet la ora transmiterii acestei știri, la mai bine de două ore de la producerea accidentului.

Accidentul s-a produs în jurul orei 18.20, conform Centrului Info Trafic al Poliției Române.

Două TIR-uri s-au lovit pe DN 6, blocând ambele sensuri de mers FOTO: DRDP Craiova
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit temporar pe DN 6, în zona localității Orșova, județul Mehedinți, din cauza unei coliziuni frontale între două autotrenuri. În urma accidentului, a rezultat rănirea unei persoane. Se estimează reluarea circulației după ora 21.00”, au anunțat polițiștii.

Drumarii au confirmat la rândul lor că traficul este blocat pe ambele sensuri de mers. Deocamdată nu se poate estima o oră pentru reluarea circulației, utilajele de tractare ajungând cu puțin timp în urmă la locul impactului între cele două autotrenuri.

Circulație blocată pe DN 6, zona port Orșova! Din cauza unui accident în care au fost implicate două autotrenuri, circulația rutieră este blocată pe ambele sensuri de mers, pe DN 6, km 363, zona port Orșova”, au precizat drumarii din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova. Șoferii care tranzitează zona nu au variante ocolitoare, astfel că sunt nevoiți să aștepte reluarea traficului după ce drumul va fi deblocat. 

Informație în curs de actualizare.

