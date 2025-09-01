Autoritățile americane au acționat în forță, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită la US Open

Sorana Cîrstea (35 de ani, 112 WTA) s-a impus în finala de la Cleveland pe data de 23 iulie, învingând-o pe Ann Li (25 de ani, 69 WTA), cu scorul de 6-2, 6-4.

La doar o săptămână distanț de la acest succes, sportiva noastră a făcut un mare anunț pe rețelele de socializare. Cazată în cadrul unui hotel de lux din New York City, trofeul de la Cleveland obținut de către Sorana a fost furat. Situația neplăcută a avut loc în perioada în care aceasta evolua la US Open.

„Oricine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 de la @thefiftysonesta (numele hotelului la care a fost cazată la New York), vă rog să mi-l dați înapoi!

Nu are valoare materială, ci doar valoare sentimentală! Voi fi foarte recunoscătoare. Mulțumesc!”, a scris Sorana Cîrste, în secțiunea InstaStory de pe Instagram.

„Un fost detectiv NYPD supervizează personal ancheta!”

Conform CBS Sports, reprezentanții hotelului au luat legătura cu autoritățile. A fost deschisă o anchetă și se așteaptă noi detalii.

„Suntem în strânsă legătură cu stimatul nostru oaspete în privința obiectului raportat ca dispărut.Directorul nostru de siguranță și securitate, un fost detectiv NYPD, supervizează personal ancheta. Tratăm problema cu cea mai mare seriozitate și continuăm să colaborăm direct cu doamna Cirstea!", a declarat directorul general al hotelului, Simon Chapman.