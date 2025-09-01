CSM acuză că magistrații sunt supuși unei campanii de defăimare și au ajuns să fie agresați verbal în sălile de judecată

Rețelele sociale, dar și sălile de judecată au devenit scene ale unor atacuri fără precedent împotriva magistraților, avertizează CSM, care cere responsabilitate în discursul public și măsuri urgente pentru protejarea actului de justiție.

Magistrații și familiile lor, amenințați cu violențe fără precedent

Potrivit CSM, fenomenul a căpătat „o gravitate excepțională, fără precedent”, punând în pericol integritatea fizică și psihică a magistraților și a familiilor acestora.

„În contextul campaniei de defăimare a magistraților inițiate și întreținute de luări de poziție repetate din zona factorului politic și promovate intens în mass-media pentru a distrage atenția de la problemele economice și sociale cu care se confruntă societatea, Consiliul Superior al Magistraturii a semnalat insistent riscurile pe care le generează o astfel de abordare iresponsabilă.

În mod regretabil, mesajele publice transmise de Consiliu au fost ignorate, iar campania de denigrare a continuat și a generat consecințe greu de imaginat într-un stat de drept. Rețelele sociale abundă în luări de poziție de o agresivitate fără precedent la adresa magistraților, în sensul instigării directe la săvârșirea unor infracțiuni grave sau a altor fapte antisociale împotriva acestora sau a membrilor familiilor lor”, transmite Consiliul Superior al Magistraturii.

CSM va sesiza organele de urmărire penală

„Mai mult, manifestări similare au avut loc și în incinta instanțelor, chiar în sălile de judecată, conducând inclusiv la emiterea unor ordine de protecție care să prevină materializarea unor fapte antisociale grave”, mai arată CSM.

CSM anunță că va sesiza organele de urmărire penală pentru investigarea tuturor incidentelor raportate de instanțe și parchete, dar și a celor identificate în mediul online. „Consiliul va derula de îndată toate demersurile necesare pentru protecția judecătorilor și procurorilor”, se precizează în comunicat.

„La solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, instanțele judecătorești și parchetele au semnalat numeroase astfel de incidente cu care se confruntă, conturându-se un fenomen de o gravitate excepțională care tinde să se extindă, fiind fără precedent și amenințând integritatea fizică și psihică a magistraților și a membrilor familiilor acestora.

Consiliul Superior al Magistraturii va sesiza organele de urmărire penală competente pentru a efectua cercetările care se impun cu privire la toate incidentele raportate de instanțe și parchete, precum și cu privire la cele identificate în mediul online, asigurând corpul magistraților că va derula, de îndată, toate demersurile necesare pentru protecția judecătorilor și procurorilor.

În același timp, Consiliul Superior al Magistraturii adresează un apel vectorilor de comunicare publică atât din mediul politic, cât și din afara acestuia, să manifeste responsabilitate în discursurile și mesajele transmise pentru a preveni instaurarea unui climat de haos social, în care actul de justiție nu ar mai exista” a transmis instituția printr-un comunicat de presă.