Vizează Rusia graniţa cu România la Gurile Dunării? O hartă apărută în spatele lui Valeri Gherasimov trădează ambițiile Moscovei

O hartă apărută în timpul unui discurs al șefului Statului Major General, Valeri Gherasimov, sugerează ambițiile Rusiei de a cuceri regiunile Odesa și Harkov, ceea ce ar aduce Kremlinul până la granițele României.

Câteva imagini difuzate sâmbătă, 30 august, de Ministerul rus al Apărării au stârnit ample discuţii şi îngrijorări pe plan internațional. În timp ce susținea un discurs despre campania militară de primăvară-vară, în spatele șefului Statului Major General, Valeri Gherasimov, a fost surprinsă o hartă ce sugerează posibile ambiții teritoriale ale Moscovei.

Astfel, pe lângă regiunile deja revendicate oficial - Donețk, Lugansk, Herson și Zaporijie - harta includea și Odesa și Harkov, teritorii aflate sub control ucrainean, ceea ce ar indica intenția Rusiei de a-și extinde influența până la granițele României, notează Kyiv Independent.

Deși Rusia controlează doar aproximativ 4% din regiunea Harkov, iar Odesa rămâne complet sub administrația ucraineană, cucerirea acestor zone ar oferi Kremlinului un avantaj strategic major: acces deplin la coasta Mării Negre, controlul unor noduri de transport vitale și a unor centre industriale esențiale. Mai mult, ar aduce Rusia până la Gurile Dunării și la frontiera directă cu România.

Vladimir Putin a susţinut în repetate rânduri condițiile Moscovei pentru pace, printre care renunțarea Ucrainei la aspirațiile de aderare la NATO și cedarea unor orașe importante. Aceste cerințe au fost reafirmate și în discuțiile de la Istanbul, desfășurate în iulie și soldate cu un eșec rapid.

În paralel, ideea unor „schimburi teritoriale” a fost adusă în discuție de președintele american Donald Trump în convorbirile cu liderii europeni și cu Volodimir Zelenski.

Conform unor surse ucrainene, Moscova ar fi propus retragerea Ucrainei din Donețk și Lugansk, în schimbul unei retrageri parțiale a trupelor ruse din Sumî și Harkov. Preşedintele Volodimir Zelenski a respins însă categoric aceste propuneri, subliniind pe 9 august că Ucraina nu va ceda teritorii pentru a opri războiul.

Chiar dacă harta proiectată în spatele generalului Valeri Gherasimov sugerează planuri de extindere agresivă, realitatea de pe teren arată că progresul Rusiei este extrem de lent. Din noiembrie 2022 până în prezent, forțele ruse au reușit să ocupe doar 5.842 kilometri pătraţi de teritoriu ucrainean, adică mai puțin de 1% din suprafața țării.