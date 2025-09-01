Agenția Cocktail Holidays, condusă de vicepreședintele ANAT, sub anchetă. 130 de turiști au fost aduși acasă

130 de turiști români care cumpăraseră sejururi de la agenția de turism Cocktail Holidays au fost repatriați vineri, sâmbătă și duminică, alți 56 fiind așteptați să sosească în cursul zilei de luni, a informat Ministerul Economiei, precizând că face verificări la firma deținută de vicepreședintele ANAT.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a informat luni că monitorizează în continuare „situația agenției de turism organizatoare Cocktail Holidays și menține un dialog permanent aceasta, cât și cu misiunile diplomatice ale României din statele unde se află turiști români”.

„În același timp, este în desfășurare o acțiune de control la operatorul economic, pentru a verifica modul în care sunt respectate obligațiile legale și contractuale, fiind solicitate documente justificative pentru fiecare pachet de servicii de călătorie aflat în derulare”, a informat luni ministerul.

56 de turiști vor fi repatriați din Turcia

Conform datelor transmise de Cocktail Holidays cu privire la retururile programate pentru weekendul trecut, precizăm că vineri s-au întors în România 27 de turiști din Grecia, sâmbătă alți 50 din Turcia, iar duminică au revenit 5 turiști din Turcia și 48 din Grecia. Astăzi este așteptată sosirea a încă 56 de turiști din Turcia. Obiectivul principal rămâne finalizarea în bune condiții a pachetelor de servicii de călătorie aflate în derulare și asigurarea zborurilor de întoarcere ale turiștilor.

Punctual, în weekend a existat o situație în Rhodos, unde nouă persoane – șapte adulți și doi copii – au întâmpinat dificultăți la nivelul relației cu unitatea de cazare, cauzate de decalaje în transmiterea plăților de către tour operator, însă problema a fost soluționată.

Se caută soluții pentru plecările programate

Pentru plecările programate în perioada următoare, Cocktail Holidays continuă să identifice soluții în funcție de fiecare caz, turiștii fiind informați cu privire la eventualele inconveniente. La nivelul MEDAT au fost înregistrate în cursul zilei de astăzi 4 sesizări din partea turiștilor care au achiziționat pachete de servicii de călătorie pentru perioada următoare.

„Este important de subliniat că returul turiștilor este gestionat de Cocktails Holidays, împreună cu agențiile de turism partenere ale acesteia, MEDAT neavând atribuții directe în acest sens. Instituția asigură, însă, monitorizarea și coordonarea instituțională, păstrând legătura cu toate entitățile relevante, inclusiv cu turiștii”, a informat ministerul.

Dan Goicea, vicepreședinte al ANAT

Vineri, Dan Goicea, proprietarul Cocktail Holidays a transmis că că își cere scuze pentru disconfortul creat turiștilor, dar că agenția de turism se află într-o perioadă dificilă și că depune eforturi pentru a găsi cele mai bune soluții și pentru a onora angajamentele asumate.

Dan Goicea este vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) din primăvara anului trecut, când președinte a fost ales Alin Burcea, fondatorul Paralela 45.

Prim vicepreședinte ANAT a fost ales Aurelian Marin (Paradis Vacanțe de Vis din Constanța), iar vicepreședinți Adrian Voican (Bibi Group4Travel), Lucian Boronea (Accent Travel & Events) și Dan Goicea (Cocktail Holidays), care formează Biroul Executiv al ANAT.

Sute de turişti români au fost ameninţaţi că trebuie să evacueze hotelul, deşi plătiseră sejurul, pentru că agenția de turism Cocktail Holidays, una dintre cele mai vechi din România, nu şi-a plătit colaboratorii - hoteluri și companii aeriene.